Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
U Karlovačkoj županiji

Hrvatska je dobila novu Camino rutu: Duga je 95 kilometara

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Hrvatska je dobila novu Camino rutu: Duga je 95 kilometara
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nova ruta predstavljena je u nedjelju, na Svjetski dan turizma, a njezinim je dijelom povodom otvorenja prošlo stotinjak hodočasnika iz Hrvatske, Francuske, Španjolske i Njemačke

Admiral

Ljubitelji hodanja i planinarenja odnedavno imaju još jednu rutu koju mogu istražiti. U Karlovačkoj županiji otvoren je Camino uz rijeke, nova hodočasnička staza koja se proteže na 95 kilometara i povezuje Krašić, Ozalj, Karlovac, Novigrad na Dobri, Bosiljevo i Lukovdol.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

01:10
Hodajte za vitkost: Šetnjom smanjujete stres i lakše ćete usnuti

Nova ruta predstavljena je u nedjelju, na Svjetski dan turizma, a njezinim je dijelom povodom otvorenja prošlo stotinjak hodočasnika iz Hrvatske, Francuske, Španjolske i Njemačke.

95 kilometara podijeljeno u šest dionica

Camino uz rijeke zamišljen je kao šestodnevna ruta, no hodočasnici je mogu prilagoditi vlastitom tempu i rasporedu. Staza je označena prepoznatljivom Camino signalizacijom.

Dionice su raspoređene ovako:

  • Krašić - Ozalj: 11,6 kilometara
  • Ozalj - Hrnetić: 19,8 kilometara
  • Hrnetić - Turanj: 15 kilometara
  • Karlovac - Novigrad na Dobri: 19,3 kilometara
  • Novigrad na Dobri - Bosiljevo: 16,2 kilometara
  • Bosiljevo - Lukovdol: 18 kilometara

Ruta tako povezuje različite dijelove Karlovačke županije, a posebnost joj daju brojni riječni krajolici po kojima je ovaj kraj poznat.

Otkrila studija Često vas bole križa? Ovo bi vam moglo donijeti olakšanje
Često vas bole križa? Ovo bi vam moglo donijeti olakšanje

Na gotovo 100 kilometara dugoj ruti hodočasnike čekaju rijeke, šume, sela, parkovi, šetnice i povijesna mjesta. Put prolazi i pokraj crkava i kapelica, starih mlinova te riječnih prijelaza, pa se prirodna baština isprepliće s kulturnom i sakralnom.

Cropped image of woman and man walking with Scandinavian sticks in autumn forest, outdoors. Nordic walking, healthy lifestyle
Foto: Stanislav VEDMID

Svaka od šest dionica donosi drugačiji krajolik, a ruta je zamišljena i kao način upoznavanja lokalne baštine i života krajeva kroz koje prolazi.

Iz Turističke zajednice grada Karlovca istaknuli su kako Camino uz rijeke predstavlja priliku za promociju prirodne i kulturne baštine Karlovačke županije, ali i lokalne gostoljubivosti.

POKRENITE SE! Evo što će se dogoditi s tijelom ako počnete hodati svaki dan
Evo što će se dogoditi s tijelom ako počnete hodati svaki dan

Put svetog Jakova jedan je od najpoznatijih europskih hodočasničkih puteva, a svake godine privlači velik broj hodočasnika iz cijelog svijeta. Camino uz rijeke dio je projekta Camino Hrvatska, kojim se posljednjih godina razvija mreža hodočasničkih ruta diljem zemlje.

Od pokretanja projekta u listopadu 2019. godine, prema ranije objavljenim podacima, više od 90.000 hodočasnika iz cijelog svijeta prošlo je barem jednom dionicom Camino ruta u Hrvatskoj.

Hodočasnička tradicija prema Santiago de Composteli u Hrvatskoj seže stoljećima unatrag. Hrvatski hodočasnici na putu prema tom španjolskom gradu dokumentirani su još 1203. godine.

Otvaranjem Camino uz rijeke hrvatska mreža približava se planiranoj dužini od više od 3500 kilometara Camino staza.

JEDINSTVEN JE... Što vaš hod govori o vama? Od unutarnjeg stanja do skrivenih crta osobnosti - sve se vidi!
Što vaš hod govori o vama? Od unutarnjeg stanja do skrivenih crta osobnosti - sve se vidi!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lista od najgoreg do najboljeg znaka Zodijaka za bračni život
PREDNOSTI I MANE

Lista od najgoreg do najboljeg znaka Zodijaka za bračni život

Na temelju jedinstvenih karakteristika znakova Zodijaka, astrolozi su napravili listu od najgoreg do najboljeg znaka za bračni suživot. Saznajte s kojim horoskopskim znakovima će brak biti ugodniji nego s drugima
FOTO Zovu je najzgodnijom i najhrabrijom znanstvenicom: 'Ne bojim se krokodila ni zmija'
MODEL U SLOBODNO VRIJEME

FOTO Zovu je najzgodnijom i najhrabrijom znanstvenicom: 'Ne bojim se krokodila ni zmija'

Rosie Moore iz Floride osvojila je društvene mreže kombinacijom znanstvene strasti i glamura. Dok radni dan provodi označavajući aligatore i uklanjajući invazivne pitone iz močvara, slobodno vrijeme koristi za modeling
Pila je vodu s limunom svaki dan tjedan dana: Evo koje je sve promjene uočila
JUTARNJI NAPITAK

Pila je vodu s limunom svaki dan tjedan dana: Evo koje je sve promjene uočila

Voda s limunom mnogima je omiljen jutarnji napitak, a osim osvježavajućeg okusa, limun sadrži i niz korisnih nutrijenata. Dijetetičarka Julia Zumpano odlučila je ovu naviku prakticirati svakodnevno tijekom tjedan dana, a ono što je primijetila moglo bi vas iznenaditi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026