Hrvatska je dobila novu Camino rutu: Duga je 95 kilometara

Ljubitelji hodanja i planinarenja odnedavno imaju još jednu rutu koju mogu istražiti. U Karlovačkoj županiji otvoren je Camino uz rijeke, nova hodočasnička staza koja se proteže na 95 kilometara i povezuje Krašić, Ozalj, Karlovac, Novigrad na Dobri, Bosiljevo i Lukovdol.

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Nova ruta predstavljena je u nedjelju, na Svjetski dan turizma, a njezinim je dijelom povodom otvorenja prošlo stotinjak hodočasnika iz Hrvatske, Francuske, Španjolske i Njemačke.

95 kilometara podijeljeno u šest dionica

Camino uz rijeke zamišljen je kao šestodnevna ruta, no hodočasnici je mogu prilagoditi vlastitom tempu i rasporedu. Staza je označena prepoznatljivom Camino signalizacijom.

Dionice su raspoređene ovako:

Krašić - Ozalj: 11,6 kilometara

Ozalj - Hrnetić: 19,8 kilometara

Hrnetić - Turanj: 15 kilometara

Karlovac - Novigrad na Dobri: 19,3 kilometara

Novigrad na Dobri - Bosiljevo: 16,2 kilometara

Bosiljevo - Lukovdol: 18 kilometara

Ruta tako povezuje različite dijelove Karlovačke županije, a posebnost joj daju brojni riječni krajolici po kojima je ovaj kraj poznat.

Na gotovo 100 kilometara dugoj ruti hodočasnike čekaju rijeke, šume, sela, parkovi, šetnice i povijesna mjesta. Put prolazi i pokraj crkava i kapelica, starih mlinova te riječnih prijelaza, pa se prirodna baština isprepliće s kulturnom i sakralnom.

Foto: Stanislav VEDMID

Svaka od šest dionica donosi drugačiji krajolik, a ruta je zamišljena i kao način upoznavanja lokalne baštine i života krajeva kroz koje prolazi.

Iz Turističke zajednice grada Karlovca istaknuli su kako Camino uz rijeke predstavlja priliku za promociju prirodne i kulturne baštine Karlovačke županije, ali i lokalne gostoljubivosti.

Put svetog Jakova jedan je od najpoznatijih europskih hodočasničkih puteva, a svake godine privlači velik broj hodočasnika iz cijelog svijeta. Camino uz rijeke dio je projekta Camino Hrvatska, kojim se posljednjih godina razvija mreža hodočasničkih ruta diljem zemlje.

Od pokretanja projekta u listopadu 2019. godine, prema ranije objavljenim podacima, više od 90.000 hodočasnika iz cijelog svijeta prošlo je barem jednom dionicom Camino ruta u Hrvatskoj.

Hodočasnička tradicija prema Santiago de Composteli u Hrvatskoj seže stoljećima unatrag. Hrvatski hodočasnici na putu prema tom španjolskom gradu dokumentirani su još 1203. godine.

Otvaranjem Camino uz rijeke hrvatska mreža približava se planiranoj dužini od više od 3500 kilometara Camino staza.