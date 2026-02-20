Hrvatska je u New Yorku ušla u elitni krug svjetskih destinacija za luksuzna vjenčanja

Nakon iznimno uspješnog nastupa na jednom od najvažnijih sajmova turizma, onom u New Yorku, hrvatska event i wedding scena dobila je snažan međunarodni iskorak. Marijana Dabo Percan, osnivačica i kreativna direktorica Tijara Events agencije, vratila se iz Sjedinjenih Američkih Država s konkretnim partnerstvima, novim tržištima i jasnom porukom: Hrvatska, a posebno Istra i Pula, postaju nezaobilazna destinacija za luxury vjenčanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Pretvorila je vjenčanicu u maturalnu haljinu | Video: KanalRi

Tijara Events agencija koja posluje od 2007. godine u organizaciji visokoprofilnih evenata i protokolarnih događanja, u New Yorku je u suradnji s partnerom Atlantis Travel DMC predstavila jedinstveni model “one contact point”, koji je izazvao velik interes američkih organizatora vjenčanja i luksuznih travel agenata.

Model one contact point omogućuje budućim mladencima i klijentima da putem jedne kontaktne točke organiziraju cijelo putovanje i događaj od avionskih karata, smještaja i transfera, do kompletne organizacije vjenčanja, elopementa, obiteljskih putovanja, honeymoon programa i ekskluzivnih evenata.

Foto: Marijana Dabo Percan

- Američko tržište traži jasnoću, sigurnost i vrhunsku uslugu. Upravo zato naš model, koji spaja event management i destination management, predstavlja snažnu konkurentsku prednost. Ulazimo i u strukturirani ciklus individualnih online B2B sastanaka s agentima i wedding profesionalcima s područja Sjedinjenih Američkih Država, kroz selektiranu međunarodnu platformu za direktnu komunikaciju čime se dodatno učvršćuje prisutnost Istre i Hrvatske na američkom tržištu luxury vjenčanja - ističe Marijana Dabo Percan.

Foto: Marijana Dabo Percan

U fokusu predstavljanja bila su heritage vjenčanja, koncept u kojem Tijara prednjači na hrvatskom tržištu. Američkoj publici posebno su predstavljene ekskluzivne povijesne lokacije u Istri, s naglaskom na Pulu kao jedinstvenu mediteransku destinaciju. Tijara omogućava vjenčanja u pulskoj Areni, jednom od najbolje očuvanih rimskih amfiteatara na svijetu, kao i u Malom rimskom kazalištu, intimnoj antičkoj lokaciji s iznimnim ambijentom. Upravo su ove lokacije izazvale snažan interes američkih agenata i wedding plannera, koji u Europi traže autentičnost, povijest i visoku razinu produkcije.

Foto: Marijana Dabo Percan

Desetak renomiranih luxury wedding plannera iz Sjedinjenih Američkih Država u Istru dolazi već u svibnju, gdje će se po prvi put osobno upoznati s regijom, lokacijama i produkcijskim mogućnostima. Takva studijska i inspiracijska putovanja imaju iznimnu stratešku vrijednost. Upravo kroz osobni doživljaj destinacije nastaju odluke o budućim destinacijskim vjenčanjima visoke kategorije. Među najznačajnijim susretima u New Yorku svakako je i onaj s predstavnicom brenda Ines Di Santo, jedne od najcjenjenijih svjetskih luxury couture dizajnerica vjenčanica sa sjedištem u New Yorku. Njezine kreacije redovito se pojavljuju na prestižnim modnim pistama i nose ih mladenke diljem svijeta.

- Ponosni smo i sretni jer ne promoviramo samo vlastiti brend, već dugoročno pozicioniramo Hrvatsku i Istru kao luksuznu destinaciju s jasnom pričom, vrhunskom infrastrukturom i autentičnim nasljeđem - zaključuje Marijana Dabo Percan.

Foto: Marijana Dabo Percan

U sklopu američke aktivacije snimit će se i podcast namijenjen američkoj publici, kroz koji će se predstaviti koncept heritage weddingsa i potencijal Istre kao luksuzne mediteranske destinacije. Time se hrvatska wedding scena dodatno pozicionira kroz edukativni i storytelling format, koji je na američkom tržištu iznimno snažan alat brendiranja.

Posebno zanimljiva suradnja je ona s luxury matchmakerom iz New Yorka. Zanimanje je to koje je hrvatskoj javnosti još uvijek relativno nepoznato, ali u SAD-u predstavlja sofisticirani segment tržišta odnosa i visokog društva. Luxury matchmakeri rade s klijentima visoke platežne moći, diskretno i personalizirano, te često sudjeluju u planiranju njihovih važnih životnih trenutaka.

Foto: Marijana Dabo Percan

Ova umrežavanja nisu kratkoročne aktivnosti, već temelj dugoročne strategije. Cilj nije samo dovesti pojedinačne projekte, već izgraditi stabilnu međunarodnu mrežu partnera koja će Istru i Hrvatsku sustavno pozicionirati kao destinaciju za luxury vjenčanja, elopemente i visokoprofilne događaje. Do kraja godine Tijara Event Management, u suradnji s Atlantis Travelom, planira dodatne međunarodne aktivacije na tržištima: Lisabona, Tajvana i Singapura. Cilj je kroz strateška partnerstva i umrežavanja dodatno otvoriti Hrvatsku i Istru prema gostima koji traže destination vjenčanja, bračna putovanja, elopemente i ekskluzivne evente na najvišoj razini.