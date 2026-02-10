Hrvatska nagrađena za doprinos Caminu de Santiago: Prvoj europskoj kulturnoj ruti

Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje za cjelokupan rad i postignuća u razdoblju od posljednjih pet godina, a hrvatski je model prepoznat među više od 400 međunarodnih institucija i organizacija uključenih u europsku Camino mrežu.

Camino de Santiago, poznat i kao Put sv. Jakova, predstavlja mrežu povijesnih hodočasničkih ruta koje iz različitih dijelova Europe vode prema Santiagu de Composteli u Španjolskoj. Ove su rute stoljećima služile kao važni pravci vjerskog, kulturnog i društvenog povezivanja europskih prostora, a 1987. godine Camino je proglašen prvom europskom kulturnom rutom Vijeća Europe.

Hrvatske Camino rute kao dio europske mreže

Hrvatska je u suvremenu europsku Camino mrežu uključena kroz projekt Camino Hrvatska, koji je pokrenula Hrvatska Bratovština sv. Jakova u listopadu 2019. godine. Projekt obuhvaća uspostavu, označavanje i održavanje službenih Camino ruta na području Hrvatske, koje su međunarodno priznate i uvrštene u europski sustav Puteva sv. Jakova.

Camino rute u Hrvatskoj prolaze kroz više regija i povezuju sakralne objekte, povijesne lokalitete, kulturne krajolike i prirodne cjeline, oslanjajući se na postojeću infrastrukturu i lokalne zajednice. Time se Hrvatska nadovezuje na vlastitu povijesnu tradiciju hodočašća prema Santiagu de Composteli, čiji su prvi pisani tragovi zabilježeni još 1203. godine.

Model razvoja i njegov učinak

U obrazloženju nagrade posebno je istaknut hrvatski pristup razvoju Camina, koji se temelji na suradnji s lokalnim zajednicama, župama, turističkim zajednicama i volonterima. Takav model omogućuje ravnomjeran razvoj ruta, njihovu dugoročnu održivost te očuvanje autentičnosti prostora kroz koje prolaze.

Od pokretanja projekta Camino Hrvatska, hrvatskim dionicama Camina prošlo je više od 90.000 hodočasnika iz cijelog svijeta. Time je Camino postao važan alat u razvoju održivog i cjelogodišnjeg turizma, osobito u manjim sredinama koje se nalaze izvan glavnih turističkih tokova.

Značenje nagrade Elías Valiña

Nagrada Elías Valiña dodjeljuje se od 1996. godine, a nosi ime po svećeniku Elíasu Valiñi, jednom od ključnih aktera suvremene obnove Camino de Santiago. Upravo je on zaslužan za standardizaciju oznaka rute i uvođenje danas prepoznatljivih žutih strelica, koje su postale univerzalni simbol Puta sv. Jakova diljem Europe.

Hrvatska Bratovština sv. Jakova službeni je hrvatski predstavnik u federaciji Camino Europa Compostela, član Nadbratovštine sv. Jakova, te nositelj projekta Camino Hrvatska, čime ima središnju ulogu u razvoju i koordinaciji hrvatske mreže Puteva sv. Jakova.

Pozicioniranje Hrvatske u europskom kontekstu

Dodjela nagrade Elías Valiña potvrđuje poziciju Hrvatske kao zemlje koja se aktivno i sustavno uključila u očuvanje i razvoj europske kulturne baštine. U kontekstu stalnog rasta interesa za Camino de Santiago, hrvatske rute sve se jasnije profiliraju kao relevantan dio europske mreže, nudeći spoj povijesti, duhovnosti, prirode i lokalnog identiteta.