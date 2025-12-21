Obavijesti

Skriveno blago Brodarskog instituta: Tu je i prvo mitsko brodsko računalo za topništvo...

Piše Bojana Mrvoš,
Skriveno blago Brodarskog instituta: Tu je i prvo mitsko brodsko računalo za topništvo...

Ako je Enigma bila mozak tajnih poruka u Drugom svjetskom ratu, onda su američka brodska analogna računala tada bila mozak topništva. Jedno takvo fascinantno računalo još se čuva se usred Novog Zagreba...

Dvije fotelje u stilu "cigar chaira" danskog mid-century dizajnera Hansa Wegnera, u sredini isto takav vintage stolić s lampom - jedini preostali namještaj u Brodarskom institutu u Zagrebu koji podsjeća na dane njegove najveće slave. Točno je toliko, dva stolca, dovoljno za preostale zaposlenike ovog nekadašnjeg tehnološkog diva - dvoje od njih nekadašnjih petsto, koliko ih je ovdje radilo u najbolja vremena. Oni će ovdje ugasiti svjetlo, ovu lampu. Pred kamere ne žele, da ih fotografiramo u ove dvije fotelje ispod prozora čiji pogled puca na 136 tisuća kvadrata Instituta u zagrebačkom Sigetu - od ulaza na Holjevčevoj do onog drugog, na Froudeovoj ulici, čitav blok daleko. Nekoliko zgrada, četiri velika bazena za testiranje brodova i podmornica, tuneli, u sredini veliki arboretum - Brodarski je nekad imao čak i vlastite hortikulturnjake koji su taj prekrasan vrt održavali. Kroz labirinte nekadašnjeg Brodarskog instituta dolazimo do sobička s arhivom. Neuređena je, ovim se povijesnim blagom netko mora pozabaviti, tu su 77 godina ponosa i slave razbacani po policama i namještaju. Nailazimo i na specijalan američki brodski kompjutor iz 2. svjetskog rata, koji su Amerikanci poslije poklonili Jugoslaviji. Stoji u hodniku, čeka da ga se zbrine. Ugrađen je 1957. na razarač ‘Split’. Star shell computer upravljao je artiljerijskom vatrom brodskih topova, a njime je upravljalo pet operatera. Rješavao je kompletan matematički problem susreta granate s ciljem. Demontiran je s razarača ‘Split’ 1983., nakon čega je stigao ovamo. Ispod vintage lampe u upravnoj zgradi dio je bogate dokumentacije na požutjelim stranicama - pravo blago za buduće doktorate i znanstvene radove. Sjekiru s dana otvorenja Brodarskog instituta u baršunastoj kutiji čuva, kao i ostale dokumente, posljednjih dvoje zaposlenika.

