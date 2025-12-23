Hrvatska udruga je mladiću iz Afrike prikupila novac za skupu operaciju: 'Sada može hodati!'

Zahvaljujući donacijama dobrih ljudi diljem Hrvatske i Europe, hrvatska neprofitna humanitarna udruga Putokaz za Afriku uspješno je prikupila sredstva za operaciju mladića Emmanuela Nshimiyimana iz Ruande, čime mu je omogućeno da normalno hoda. Imao je problem s kukom, a kompleksnu operaciju kuka izveli su liječnici u Istanbulu. Emmanuel, koji je kao dijete ostao bez oba roditelja, sada se može lakše nastaviti školovati i brinuti za svoje dvoje mlađe braće i malu sestru. Ukupan trošak liječenja, putovanja, smještaja, lijekova, prehrane i asistencije za skupu operaciju iznosio je 18.000 eura.

Za Emmanuelov fond je namjenski prikupljeno 13.582,91 eura, a preostala sredstva pokrivena su iz nenamjenskih donacija ''kumova'' udruzi.

Udruga Putokaz za Afriku već devetu godinu pomaže djeci u neimaštinom pogođenoj Ruandi, u listopadu je ondje isporučila najviše donacija dosad, a ovo je prvi put da je organizirala i prikupljanje sredstava za operaciju jednog od kumčeta. Za ovaj iskorak odlučili su se ganuti teškom sudbinom mladića na pragu života, kojemu je, uz zdravstveni problem, prije sedam godina prvo tragično preminula majka, a prije pet i otac.

Foto: Privatni album

Kao maloljetnik je ostao sam s dvoje mlađe braće i sestrom, u trošnoj kući njihovoga strica, gdje su spavali na potrganim spužvama na podu. Brinuo se za obitelj, unatoč ozbiljnom oštećenju kuka koje je dovelo i do skraćenja noge, opterećenja kralježnice i problema s hodanjem. Tako mu je svakodnevni izazov predstavljalo pješačenje do škole do koje ga je dijelilo čak dva sata hoda, a prijetila mu je i potpuna nepokretnost. Koliko je težak bio njegov put, potvrđuje i činjenica da i sam još pohađa osnovnu školu. Udruga je kupila madrace i hranu za obitelj, a sada je putem društvenih mreža prikupila i novac za presudan medicinski zahvat.

S obzirom na to da operacija u Africi nije bila moguća, Putokaz je pronašao rješenje u turskoj bolnici Hisar Intercontinental Hospital, poznatoj po iznimnoj ortopedskoj kirurgiji i nositelju JGL standarda kvalitete i sigurnosti zdravstvene skrbi. Ovdje imaju i poseban odjel za afričke pacijente i jednostavan administrativan postupak potreban za ovakvu operaciju. Ipak, Emmanuel je prvi pacijent iz Ruande kojeg su primili, a Putokaz za Afriku prva udruga koja je dovela državljanina te zemlje na liječenje.

- Da nismo omogućili ovu operaciju, mlada osoba bi na samom početku svoga života bila osuđena na ležanje u krevetu do smrti. Nakon šest sati strepnje, operacija je uspješno okončana, Emmanuel sada normalno hoda. Neizmjerno sam zahvalna svim donatorima i kumovima koji su ovo omogućili, kao i cijelom timu konzulata Republike Hrvatske u Istanbulu na pomoći. Ne samo da smo svi zajedno promijenili Emmanuelov život, već smo promijenili i život njegove braće i sestrice - rekla je Elizabeth Suzana Kozina, potpredsjednica udruge Putokaz za Afriku, koja je uz hrabrog mladića provela sve vrijeme njegove operacije i oporavka.

Foto: Privatni album

- Nikad nisam mislio da ću moći normalno hodati ili čak trčati, ali još važnije - brinuti se i dalje za svoju braću i sestru. Do kraja života bit ću zahvalan svim donatorima i vodstvu Putokaza i liječnicima koji su me spasili. Žene iz Hrvatske koji su se pobrinule za mene imaju divovsko srce i snagu, osjećam se kao da ponovno imam majku - poručio je Emmanuel.

Kroz cijeli proces pratio ga je i asistent Putokaza iz Ruande Patrik Byiringiro, pruživši mu podršku u bitnim trenutcima.

- Pomoć Putokaza za Afriku promijenila je sve, Emmanuel je sada nada za cijelu obitelj. Uskoro će se vratiti u školske klupe i nastaviti s obrazovanjem koje mu pružaju kumovi naše Udruge. No, priča ovdje ne staje, nastavit ćemo pružati zdravstvenu pomoć potrebitoj djeci u Ruandi - izjavio je Byiringiro.

Foto: Privatni album

Podsjetimo, udrugu Putokaz za Afriku osnovale su prijateljice Elizabeth Suzana Kozina i Slavica Gašparović nakon prvog posjeta Africi 2017. i boravka u Ruandi. Njihov rad danas pokriva 71 internat, 11 škola, 6 vrtića koje obuhvaća više od 8250 djece. Kroz godine im se priključilo preko 8600 kumova, među kojima su i brojne poznate osobe. Ove je godine Udruga ostvarila rekordan rezultat u prikupljanju pomoći u obliku hrane, potrepština i opreme za djecu i mlade u ovoj zemlji na istoku Afrike.

Kako i sami možete postati kum saznajte na www.putokazzaafriku.com ili se obratite na info@putokazzaafriku.com. Više foto i video materijala pronađite na Facebook stranici Putokaz za Afriku.