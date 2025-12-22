Creski policajci darivali djecu, ali i priveli nestašnog "Grincha“

Advent na Cresu jučer je dobio poseban, veseli ton – najmlađi sugrađani imali su priliku doživjeti pravu “akciju” uživo, zahvaljujući policijskim službenicima i pripadnicima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Cres.

U prigodnoj predstavi, namijenjenoj djeci vrtićke dobi, Djed Božićnjak došao je sa saonicama i sobovima, no zapeo je na krovu. Brzo su uskočili vatrogasci s interventnim vozilom i spasili situaciju. No tu nije bio kraj – na scenu je stigao i Grinč, koji je ukrao vreću s darovima! Djeca su u pravi čas pozvala policiju, a službenici su Grinča brzo “uhvatili” i vratili darove Djedu, koji je tako mogao razveseliti mališane.

Kroz predstavu, djeca su imala priliku i upoznati tehničku opremu, vozila i svakodnevni posao policije i vatrogasaca. Susret je to koji, osim zabave, nosi i važnu poruku o zajedništvu i sigurnosti – te pokazuje koliko nesebično policajci i vatrogasci svoja znanja i vrijeme daruju zajednici.

U organizaciji ove plemenite akcije sudjelovale su i lokalne tvrtke i ugostitelji, koji su pomogli da svaki mališan dobije besplatan božićni poklon. Veselje, smijeh i duh zajedništva još jednom su pokazali koliko je važna suradnja žurnih službi i lokalne zajednice, a djeca su, uz igru i zabavu, zaista “spasila Božić”.