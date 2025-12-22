Želite za Božić pokloniti nešto posebno? Naši obrtnici stvaraju unikatne darove s pričom!

Blagdansko vrijeme uvijek nas podsjeća na vrijednost pažljivo odabranih poklona koji nose priču i toplinu. Upravo takve priče stvaraju hrvatski obrtnici - ljudi koji svojim rukama i srcem pretvaraju ideje u jedinstvene predmete. U svijetu brzine i masovne proizvodnje, njihovi proizvodi nude ono najvrjednije – autentičnost koju svaki štiti svojim imenom.

U nastavku predstavljamo unikatne proizvode obrtnika iz Grada Zagreba i Zagrebačke županije te vas pozivamo da kupovinu božićnih poklona za svoje najmilije napravite u Crafts Shopu, jedinstvenoj trgovini u središtu Zagreba, Ilica 49, u pasažu Matice hrvatskih obrtnika.

Božićni kolači u stilu slow livinga

Foto: Atelijer 365

Laura Marenić, kreativna umjetnica i vlasnica Atelijera 365, stvara unikatne dekorativne kupole i pladnjeve koji oplemenjuju svaki stol i prostor.

Predmeti su ručno izrađeni i oslikani akrilnim bojama i decoupage tehnikom, a kombinacija drva, stakla i metala čini ih trajnim i estetski dojmljivim. Tijekom blagdanskog razdoblja ove dekorativne kupole idealne su za posluživanje božićnih kolača i slastica, a s obzirom na limitirani broj komada, moguće ih je izraditi i po narudžbi.

Ovo je savršen poklon za one koji cijene ručni rad, slow living i unikatne proizvode s umjetničkim pečatom.

Staklene jelke, svijećnjaci, zvončići

Foto: Galerija Tinn

Martina Rehorić, vlasnica Galerije Tinn i brenda „Glass Art With Love“, dizajnerica kiparstva po struci, posvećena je stvaranju unikatnih predmeta u tehnikama fuzije i vitrigrafije stakla. U njezinoj radionici u Jastrebarskom staklo se oblikuje i boji u estetski dojmljive i trajne umjetnine – od ukrasno-uporabnih tanjura i zdjela do nakita i dekorativnih skulptura, pri čemu se koriste prirodni i trajni materijali poput stakla, drva i zlata koji se mogu reciklirati, čineći radove ekološki osviještenima.

U blagdansko vrijeme najtraženiji motivi su: staklene jelke, svijećnjaci, zvončići, snjegovići, anđeli i kuglice. Martina također vodi radionice fuzije stakla, pa dar možete izraditi i vlastitim rukama, čime svaki poklon postaje još osobniji i posebniji.

Čarolija sestara Horvat

Foto: Aronia Exelanta

Andreja i Marija Horvat, vrijedne vlasnice OPG-a Aronia Exelanta iz Samobora, svoju su ljubav prema prirodi pretvorile u prepoznatljive proizvode od aronije i lješnjaka. Fini domaći namaz od lješnjaka te razni proizvodi od aronije – sokovi, pirei, džemovi, sirupi, vino pa čak i prirodna kozmetika nastaju u maloj obiteljskoj radionici, s puno pažnje i posvećenosti.

Ako ovog Božića želite dar koji je ukusan, prirodan i doprinosi zdravijem životnom stilu, njihovi će proizvodi biti pun pogodak.

Dragulji kao najbolji prijatelji

Foto: AHAT

Goran Hrestak iz obrta AHAT već 17 godina pronalazi poludrago i drago kamenje - kalcedone, ahate, jaspise, karneole, ametiste... i pretvara ga u nakit, privjeske, dekorativne primjerke ili mješavine kristala za zbirke. Izrada jednog takvog unikatnog nakita ponekad traje i do mjesec dana.

Goranovi kupci iznimno cijene njegov osobni pristup pri odabiru kamena i oduševljeni su spoznajom da u Hrvatskoj postoji toliko skrivenih i lijepih poludragih i dragih kamenja. Kroz svoj obrt prezentira trajnu vrijednost i prirodnu ljepotu hrvatskog kamenja, nudeći unikatne darove koji čuvaju priču o našoj zemlji.

Komadić Zagreba kao poklon

Foto: Doris Art

Možda ste već čuli za brend Doris Art? Vlasnica Doris Koritnik crtanjem se izražava cijeli život, a danas pod tim imenom izrađuje suvenire od keramike i stakla, stvarajući ugodan spoj funkcionalnosti i umjetničkog izričaja.

Među njezinim proizvodima možete pronaći šalice, uljanice, zvona, čaše za vino, magnetske slike na keramici i platnu, nakit i medaljone oslikane narodnim vezom poput zlatoveza, čipke i šestinskog veza.

Radovi se posebno ističu reljefnim crtanjem bojom te vjerodostojnim prikazom motiva gradova, znamenitosti i hrvatske kulturne baštine od arhitekture i licitara do motiva iz tradicije. Tijekom blagdanskog razdoblja izrađuje i staklene kuglice u različitim bojama i dimenzijama, ukrašene prigodnim božićnim motivima.

Cvjetna čarolija na porculanu

Foto: Bugenvilija

Vlatka Zadro, vlasnica obrta Bugenvilija, pretvorila je ljubav prema domaćem porculanu u prepoznatljiv ručni potpis. U zemlji u kojoj se porculan rijetko proizvodi, njezini ručno oslikani tanjuri, setovi za čaj, pladnjevi donose svježinu i osobnost. Motivi lavande, bugenvilije, masline, mimoze, perunike i nara stvaraju kolekcije koje pričaju priče o hrvatskoj prirodi i obali.

Svaki je komad oslikan životnim bojama i pečen na 1240 °C kako bi bio trajan i siguran za korištenje - ovakvi pokloni za Božić čine lijepu sinergiju estetike i funkcionalnosti.

Užitak za sva osjetila

Foto: Luz Design

Ručno rađene svijeće Matea Blažine, branda LUZ Design inspirirane su esencijama omiljenim koktela pretvarajući svaki prostor u toplu, mirisnu i luksuznu oazu. Pina Colada - tropski koktel u svijeći s mirisima ananasa, kokosa i vanilije usred prosinca teleportirat će vas na plažu i u misli vam prizvati najljepša sjećanja s ljetnog odmora.

Osim svijeća kao Božićni dar zanimljive su i poklon kutije, u kojima svijeća dolazi s bocom žestokog pića i kokos kockicama čineći poklon kompletnim doživljajem. Ovakvi darovi prikladni su za one koji žele unijeti malo egzotike, mirisa i topline u svoj dom.

Pokloni s osobnim pečatom

Foto: Klupica

Dijana Smoljo iz obrta Klupica stvara unikatne suvenire od drva i stakla tehnikom laserskog graviranja, uključujući stalke s bočicama rakije, štamprlek čašice i drvene daske s graviranim porukama po želji. Njezini su proizvodi savršeni za darivanje, a svaki komad nosi osobni pečat i hrvatske motive koje obožavaju i domaći i strani kupci.

Dijana posebno voli kreirati maštovite poklone za razne prilike – blagdane, rođendane, godišnjice ili one posebne trenutke koji zaslužuju ostati nezaboravni. Zato ne oklijevajte: slobodno joj se obratite – rado će s vama osmisliti savršen božićni poklon koji će razveseliti svakog prijatelja ili dragu osobu.

