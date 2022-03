Hrvatska znanstvenica provodi istraživanje: Ispunite test i saznajte više o svom karakteru

Sabina Sačer (35) mlada je i ambiciozna znanstvenica i doktorandica na Ekonomskom fakultetu koja niže brojne akademske uspjehe.

Naime, nakon što je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, ubrzo je upisala doktorski studij kojeg ove godine privodi kraju. Iza sebe ima brojne znanstvene radove, a trenutno ih dovršava još nekoliko uz doktorsku disertaciju.

Njena doktorska disertacija bavi se istraživanjem digitalnih otisaka koje ostavljamo na društvenim mrežama. Kako bi istražila tu temu, kreirana je aplikacija u suradnji s tvrtkom Bamboo Lab iz Osijeka koja pomoću odgovora na anketni upitnik i povezivanjem na Facebook profil otkriva karakter pojedine osobe. Ovaj upitnik možete ispuniti na računalu ili mobitelu, a jedini uvjet je da se prijavite sa svojim Facebook profilom. Možete ga ispuniti ovdje.

Kada ispunite upitnik na kraju dobivate rezultat o tome koja od pet ličnosti kod vas prevladava. Ličnost se ukratko opisuje, a popraćena je karikaturom koja joj odgovara i koja je izrađena isključivo za potrebe aplikacije. Karikature je izradio iskusni ilustrator Mario Sačer, otac od Sabine, isključivo za potrebe ovog upitnika.

Korisnicima se na kraju upitnika sugerira i u koje zemlje bi trebali otputovati, koje filmove pogledati ili koju glazbu slušati, a sve je u skladu s dobivenim rezultatima. Također, s obzirom da se prikupljaju 'like-ovi' korisnika, daje se i analitika 'like-anih' stranica (broj 'like-ova' kroz godine i kroz mjesece).

Važno je napomenuti da se u potpunosti poštuju sva prava privatnosti korisnika te ni u jednom trenutku nije moguće povezati rezultate upitnika sa profilom korisnika (sam Facebook generira određeni kod pod kojim sprema svakog korisnika kako bi se osiguralo da se samo jednom može ispuniti upitnik).

- Ovo je drugo takvo istraživanje u svijetu. Prvo takvo je proveo Poljak Michal Kosinski koji je prikupio je više od 3,5 milijuna ispitanika - napomenula je Sabina i dodala da je jako puno radova objavljeno na tu temu, no svi su koristili bazu podataka od Kosinskog, dok će ona imati svoju vlastitu.

Naime, pošto je dugo razmišljala što će istraživati, nakon sugestije mentora da pogleda film The Great Hack, odlučila je istražiti digitalne otiske i ponašanje korisnika na Facebooku. Mentori su joj doc. dr. sc. Krunoslav Matešić s Hrvatskoj katoličkog sveučilišta u Zagrebu, te prof. dr. sc. Mirko Palić s odjela za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

- To je dosta kompleksno područje koje spaja psihologiju i marketing, a čak su mi i profesori rekli da kada se to uspije istražiti da će to stvarno biti velika stvar jer otvara jedan novi segment marketinga na hrvatskom području - rekla je Sabina.

Istaknula je i kako je kontaktirala Michala Kosinskog koji joj je odgovorio u roku 24 sata, što ju je oduševilo, pa se s njime konzultirala u vezi rada i dosta joj je pomogao oko svega.

- Prvo sam krenula izučavati neke članke i onda sam ustvari vidjela koliki je tu potencijal za istraživanje i koliko naša javnost još uvijek nije upoznata s mogućnostima digitalnih otisaka i s načinima na koje se mogu koristiti. Jednostavno mi u 21. stoljeću moramo biti svjesni svega što nas okružuje - izjavila je.

Istraživanje bi trebala završiti do kraja ove godine pošto joj je Facebook usporio cijeli proces jer je četiri mjeseca odobravao aplikaciju. Sve stvari su morale biti potkrijepljene znanstvenim člancima kako bi dobili odobrenje.

- Valja napomenuti da je ovo tek prvi dio istraživanja, a drugi dio će se provesti metodom kvazi eksperimenta - dodala je Sabina. No, detalji se još neće otkrivati kako bi eksperiment bio što uspješniji.

Sabinin cilj je zapravo osvijestiti populaciju o tome što to mi ostavljamo na društvenim mrežama.

- Očekujem da će se potvrditi istraživanje koje je napravio Kosinski, a to je da mi ne možemo odvojiti to kako se ponašamo u stvarnosti i kako na društvenim mrežama. Ekstremni stavovi se povećavaju jer nas algoritam društvene mreže okružuje ljudima koji razmišljaju slično. Previše smo si dozvolili da nam virtualni svijet oblikuje ono što mislimo, kako mislimo i ostalo - objasnila je.

Što se tiče daljnjeg djelovanja u akademskoj zajednici, Sabina želi istraživati utjecaj masovnih medija, odnosno društvenih mreža i širenje fake newsa – dezinformacija, te mogućnosti manipulacije masama.

- Definitivno mi je u planu i dalje objavljivati članke koji će biti vezani uz marketing i vidim se u toj akademskoj zajednici. Nikada ne znate što budućnost nosi, ali htjela bi jednog dana predavati mladima – zaključila je.

Inače, Sabina je dvije godine radila kao vanjski suradnik na Ekonomskom fakultetu u svojstvu predavača na dva kolegija gdje je držala seminare. Također je sudjelovala na različitim znanstvenim konferencijama te je članica CROMAR-e (Hrvatske udruge za marketing) i Hrvatske Mense.