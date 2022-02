Kada je poznati psihijatar Carl Jung prvi put popularizirao pojmove introverzija i ekstraverzija, opisao je introvertnu osobnost kao mističniju i duhovniju, a ekstrovertnu kao više usredotočenu na objektivno i praktično.

Njegova detaljna teorija postavila je temelje za slavna 'I' i 'E' na Myers-Briggsovoj ljestvici koje mnogi korporacijski ljudi koriste za bolje razumijevanje tipova ličnosti sebe i svojih suradnika kako bi potaknuli učinkovitu timsku dinamiku. Jung nije vidio jednu vrstu kao bolju od druge, već kao da postoje zajedno na evoluirajućem kontinuumu.

Ova teorija o razvoju ljudske svijesti ide otprilike ovako: S vremenom se razvijamo. I u početku ne percipiramo ono što nam je poznato kao suptilnu energiju. Umjesto toga, skloni smo percipirati samo ono što možemo vidjeti svojim očima. Fizičke stvari. Mi zapravo ne pokušavamo ispitati svoj unutarnji svijet, jer smo toliko usredotočeni na onaj vanjski.

Za većinu nas to znači da promatramo druge ljude - gledamo ih i kopiramo ono što oni rade. Natječemo se. Trudim se biti bolji od drugih. Volimo biti društveni i dobivamo energiju iz okruženja drugim ljudima, iako pritom možda nismo svjesni da nas drugi energiziraju.

Ekstroverti su ljudi za koje je biti s drugima kao uključiti se u utičnicu kako bi napunili bateriju. Kada su sami, ekstroverti osjete kako im energija pada i počinju se osjećati depresivno. U tim trenucima zaboravljaju da mogu iskoristiti vlastite unutarnje energetske rezerve.

S vremenom se nastavljaju razvijati i tako razvijaju i osjetljivost na one suptilnije valove energije - one slojeve svijesti koje ne možemo vidjeti vlastitim očima. Počinjenju osjećati energiju koja vibrira većom i bržom brzinom od one na koju su bili usredotočeni prije jer su njihovim očima bile lakše vidljive.

Sada doslovno mogu osjetiti kako energija vibrira dok se kreće od našeg WiFi ili Bluetooth uređaja do pametnog telefona. Prije, u našem manje razvijenom stanju, mogli su osjetiti samo pametni telefon, zajedno sa slušalicama koje su fizički mogli držati u ruci. Sada, kao introverti, mogu osjetiti SVE.

Ova veća osjetljivost ima svoje prednosti i nedostatke. lakše osjećamo energiju jer smo razvili nevjerojatan radar. Prirodnije osjećamo vlastitu energiju i sami se možemo puniti. Da bismo to učinili, jednostavno idemo tamo gdje osjećamo vlastitu vibraciju na izvoru. Uživamo u vlastitom energetskom polju.

Loša strana je što svaki suptilni šapat energije osjećamo tako lako da se opipljivije stvari doimaju kao da vrište na nas 24 sata dnevno. Nije ni čudo da onda trebamo vremena i želimo biti sami kako bi napunili energetsku bateriju. Također, jako je frustrirajuće i to kada introvertnu prirodu ekstroverti zamjenjuju sa sramežljivosti.

Iz ove perspektive, introvertima se smatraju ljudi koji su evoluirali do više svijesti, jednostavno zato što mogu osjetiti energije viših, bržih vibracija.

Stoga su skloni živjeti od više motivacija i vrijednosti koje pulsiraju kroz njih, dok su ranije u svojoj osobnosti u razvoju živjeli od više sebičnih i materijalističkih vrijednosti.

Da biste saznali jeste li introvert 'više svijesti', odgovorite 'točno' ili 'netočno' na sljedećih devet izjava koje se odnose na vas:

1. Više volite subjektivni svijet razmišljanja nego objektivni svijet djelovanja, kreativno razmišljanje o idejama i idealima nego praktičnu i svakodnevnu zauzetost.

2. Možete biti u blizini drugih ljudi onoliko koliko trebate biti sami kako biste napunili baterije.

3. Osjećate emocionalnu energiju drugih ljudi unutar vlastitog tijela. Vi ste empat i dobrobit drugih vam je važna koliko i vaša.

4. Podsvjesno imate tu empatičnu naviku da se previše trudite spasiti druge ljude od njihovog lošeg raspoloženja - i to vas iscrpljuje!

5. Izbjegavate mnoga društvena okupljanja na kojima biste mogli prisustvovati, jednostavno zato što vas previše vanjske energije čini umornima i nije vam ugodno.

6. Često vam se čini da drugi ljudi podsvjesno pokušavaju iscrpiti vaše energetsko polje. Oni vjerojatno ni ne shvaćaju da su 'energetski vampiri'. Morate se maknuti od njih te uspostaviti energetske granice s većinom ljudi.

7. Tehnološki uređaji, poput računala i mobilnih telefona, opterećuju vaš sustav i u njihovoj blizini se možete osjećati 'raspršeno'. Često imate problema sa spavanjem ako ostanu u spavaćoj sobi.

8. Samo želite da se svi vole. Dobrobit čovječanstva je vaša briga. Kada čujete da su ljudi povrijeđeni, to i vas povrijedi kao da se nešto dogodilo izravno vama.

9. Osjećate unutarnji kreativni poriv koji više ne možete zanemariti. Inspirira vas da učinite nešto što će svima pomoći. Možda čak osjećate da morate promijeniti karijeru kako biste živjeli od ovog nadahnutog stanja gdje pomažete drugima.

Ako ste odgovorili 'točno' na brojeve 1 i 2, onda ste bliski s Jungovom definicijom introverta.

Što ste više od ovih stavki odgovorili istinito, vjerojatnije je da ćete dosegnuti višu razinu svijesti. Viša svijest uvijek znači živjeti načinima inkluzivne ljubavi.

Samo zato što ste introvert na ovaj način, to ne znači da ne možete naučiti biti društveni i otvoreni. Većina introverta može biti i jesu, jer obično pronalaze načine da uravnoteže svoje energetsko polje, dobivaju energiju iz izvora vlastitog bića, a zatim dijele tu prekrasnu energiju ljubavi s drugima, piše Your Tango.