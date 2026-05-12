Hrvatski dan dijabetesa: Evo gdje će u Zagrebu besplatno mjeriti glukozu i krvni tlak

Više od 406.000 osoba sa šećernom bolesti bilo je u 2024. godini registrirano u Hrvatskoj, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu, upozorava Zagrebačko dijabetičko društvo koje u povodu Hrvatskog dana šećerne bolesti, 14. svibnja, građane poziva na javnozdravstvenu akciju.

Spas za dijabetičare: Inzulin će se uzimati samo jednom tjedno

U utorak, od 9 do 13 sati, na Cvjetnom trgu građani će moći besplatno mjeriti glukozu u krvi, mjeriti krvni tlak, kao i analizirati sastav tijela metodom bioelektrične impedancije. Moći će se i savjetovati sa stručnjacima koji će, na temelju dobivenih rezultata, pružiti individualne preporuke za smanjenje zdravstvenih rizika, uključujući prevenciju debljine te kardiovaskularnih bolesti.

Procjenjuje se da u Hrvatskoj 28,5 posto osoba u dobi od 20 do 79 godina nema postavljenu dijagnozu pa je procijenjeni ukupan broj oboljelih od šećerne bolesti (dijabetesa) veći od pola milijuna. Šećerna bolest je četvrti vodeći uzrok smrti sa udjelom od 7,9 posto u 2024. godini.

Navedeni podaci ukazuju na to da je unatoč brojnim inicijativama i pomacima u skrbi dijabetesa, ova kronična bolest gorući nacionalni problem čije rješavanje podrazumijeva nužno uključivanje i suradljivost svih relevantnih dionika - zdravstvene administracije, liječnika, oboljelih i njihovih obitelji, poručuju iz Zagrebačkog dijabetičkog društva.

Unatrag četiri godine, od 2022. Hrvatski dan šećerne bolesti (dijabetesa) obilježava se svakog 14. svibnja u cilju jačanja svijesti te provedbe dodatnih preventivnih aktivnosti i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite osoba koje su oboljele od dijabetesa, a koje žive u Hrvatskoj.