Hrvatski dizajner Igor Djuga stvara kreacije s karakterom: 'Moda je moj jezik izražavanja'

U zagrebačkom showroomu, skrivenom iza elegantnih izloga, nastaju čarolije, vjenčanice, haljine i odijela koje žene iz Hrvatske i regije biraju za najposebnije trenutke svog života. Iza tih kreacija stoji Igor Djuga, dizajner i kreator brenda ID, koji već godinama stvara modu koja nije samo odjeća nego emocija, stav i priča.

- Moda je za mene oduvijek bila jezik izražavanja. Od malih nogu nisam crtao aute, nego haljine - prisjeća se Djuga sa smiješkom. Njegov dizajnerski put počeo je rano, a godinama razvija estetiku koja slavi žensku individualnost i snagu. Inspiraciju crpi s putovanja, iz glazbe, scena New Yorka i Pariza, ali ponajviše iz stvarnih žena koje susreće.

Od skice do showrooma

Već početkom srednje škole shvatio je da kroz odjeću može graditi identitet, svoj i tuđi. To ga je privuklo modi, a danas ga najviše ispunjava trenutak kada žena odjene haljinu iz njegove kolekcije i stane ispred ogledala te se osjeća posebna, sretna i svoja.

Iako govori da ga je oduvijek fascinirao rad Alexandera McQueena, njegov vlastiti dizajn više je minimalistički s intelektualnim predznakom. Njegov uspjeh temelji se na dosljednosti, ne na trendovima.

- Nikada nisam radio kolekciju ‘jer se to traži’, nego jer je to bio moj istinski izraz. Svaka kolekcija nosi emociju i priču, i to žene prepoznaju – dodaje Djuga.

Bridal kolekcije s karakterom

Bridal kolekcije posebna su mu strast.

- Inspirirale su me snažne žene koje istovremeno žele biti romantične i svoje. Vjenčanica mora slaviti njezinu individualnost, a ne je skrivati pod slojevima očekivanih materijala – rekao je.

Njegova kolekcija „Can I call you rose“ osvojila je klijentice diljem regije, a showroom svakodnevno postaje mjesto radosti i iskrenih emocija.

- Kad mladenka kaže ‘ovo sam ja’, znamo zajedno skakati od sreće i tada znam da sam uspio – dodaje Djuga.

Suradnje koje imaju smisla

U svijetu gdje influencerice često diktiraju modne trendove, Djuga bira pažljivo. - Ne surađujem s onima koji samo “traže haljinu”, biram modele i osobe koje prepoznaju moju estetiku kao komunikaciju. Svaka suradnja za mene je priča s karakterom, a ne puki marketing – objašnjava Djuga.

Umjesto površne promocije, traži autentičnu povezanost i zajednički estetski jezik. Zato ga je posebno inspirirala suradnja s Meri Goldašić, a trenutak kada je dizajnirao haljinu za njezino uručenje nagrade Influencer godine 2025. posebno je privukao pažnju. - To je bilo prijateljstvo na prvi pogled. Meri je znala što želi, a ja sam to prepoznao i znao kako pretočiti u haljinu - prisjeća se.

Reakcije publike i komentari na društvenim mrežama potvrdili su ono što su oboje znali, da se prava modna priča prepoznaje čim se zakorači u jednoj od njegovih kreacija.

U njegovom kreativnom kalendaru nema praznog hoda. Trenutno radi na novoj bridal kolekciji, jesensko-zimskoj liniji haljina, ali i svojoj prvoj muškoj kolekciji odijela.

- Posla je preko glave, ali to je zato što smo stvorili tim i showroom koji diše modnu energiju. Imam ideje i planove za nekoliko godina unaprijed… - dodaje Djuga.

Bez sumnje, Igor Djuga ostaje ime koje oblikuje domaću modnu scenu, bez šablona, uz puno emocija i sa snažnim modnim identitetom.