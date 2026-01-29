Hrvatski gastro influencer: 'Za naše rukometaše nudim skroz besplatno kuhanje. Zaslužuju!'

Poznati hrvatski gastro influencer Saša Vukić, na društvenim mrežama već godinama poznat pod imenom 'Sašina kuhinja', hrvatskim rukometnim reprezentativcima uputio je zanimljiv prijedlog - da bude njihov kuhar na putovanjima, i to za potpuno besplatno. Objavu je napisao nakon drame s prehranom na trenutnom Europskom prvenstvu, gdje su rukometaši za obrok dobili bolonjez s plastikom i zobenu kašu s crvom.

- Nudim HRK (Hrvatski rukometni savez) potpuno besplatno kuhanje obroka za naše rukometaše, gdje god putovali. Samo mi u tom gradu moraju osigurati neku osnovnu malu kuhinju, gdje ću kuhati obroke po svim mjerilima struke ali i savjeta nutricionista, komparativno njihovim naporima koja ih očekuju. Sve ostalo potrebno nosim sa sobom, čak i neke namirnice. Kuhar sam po struci i ovaj javni poziv nije "hvatanje" nekih sentimentalnih lajkova, jer mi to realno ne treba nakon 10 godina u javnosti, već ogorčenje nakon njihovih objava fotografija "jela" koja niti jedan sportaš nije zaslužio konzumirati. Zaista sam ozbiljan u mojoj ponudi da radim 'pro bono' kada god me i gdje god pozovu - napisao je Saša u objavi na svojem Facebooku.ž

Sašini pratitelji i navijači rado su ga podržali, a brojni se nadaju da će Hrvatski rukometni savez razmotriti Sašinu ponudu.

"Evo i ja nudim nutricionističke savjete s tobom u tandemu", "Superrrr! Držimo fige!", "Bravooo!", "Kapa do poda Saša...", "Inicijativa hvale vrijedna, naklon do poda i nadam se da doći do ušiju onih do kojih treba", "Ovo vrijedi više od zlatne medalje! Bravo Saša", "O ovoj ponudi ne treba razmišljati. Odmah je treba prihvatiti. Ti dečki zaslužuju samo najbolje od najboljeg" - komentirali su oduševljeni pratitelji.