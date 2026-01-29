Danska legenda: 'U potpunosti razumijem frustraciju Hrvatske'

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom je protiv Mađarske osigurala plasman u polufinale Europskog prvenstva, ali nevolje su uslijedile nakon utakmice. EHF je u zadnji tren promijenio lokaciju smještaja naše reprezentacije zbog čega je reagirao i Hrvatski rukometni savez priopćenjem:

"Jutro je pak donijelo nepuna četiri sata puta od Malmoa do Silkeborga. Iako smo svi zajedno očekivali da će reprezentacija biti smještena u Herningu, kao što je to bilo ranije najavljeno, tijekom noći organizator je odlučio promijeniti grad i hotel u kojem će Hrvatska dočekati polufinalni susret s Njemačkom", napisao je HRS i dodao:

"Tako su dramatično zakomplicirali život hrvatskim medijima koji su svi od reda rezervirali hotele u Herningu jer Silkeborg se nalazi na 40 minuta vožnje od grada domaćina finalnog vikenda, a većina hrvatskih novinara ovdje je bez automobila".

Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pomalo nevjerojatne fotografije igrača kako se snalaze da bi spavali u autobusu podijelio je i reporter Nove TV Ivan Forjan na mrežama, a ljutnju organizacijom javno je obznanio i izbornik Dagur Sigurdsson. Najpoznatiji rukometni insajder Rasmus Boysen u potpunosti razumije frustraciju naših.

"U potpunosti razumijem hrvatsku frustraciju prema EHF-u. Prvo su oni, zajedno s Islandom, morali igrati odlučujuće utakmice dva dana zaredom. Zatim su, opet zajedno s Islandom, morali potrošiti cijeli dan na put do Danske, uključujući i petosatnu vožnju autobusom. Onda su, kao jedina polufinalna momčad, smješteni 40 kilometara od dvorane", napisao je Danac na X-u i dodao:

"To nije ništa novo. Na ovakvim prvenstvima često postoje velike razlike u rasporedu i uvjetima. Europska rukometna federacija jednostavno mora osigurati sportsku pravednost. Nažalost, sportske pravednosti i dalje kronično nedostaje, i na velikim turnirima i u europskim klupskim natjecanjima...", zaključio je uz fotografiju rukometaša kako spavaju u autobusu.

Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjetimo, iako je Hrvatska prvotno trebala biti smještena u Herningu, EHF je preko noći promijenio odluku i poslao ju u 40 kilometara udaljen Silkeborg. Naša je reprezentacija jedina od četiri preostale na turniru koja je smještena izvan grada u kojem se igraju polufinala...