Otkriveno zašto je Sigurdsson 'poludio': 'Ljudi oko njega nikad ga nisu vidjeli tako ljutog...'

Piše Petar Božičević,
Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ovo je potvrda da EHF ne mari o igračima i ekipama. Oni su kao fast food. Ne mare za kvalitetu, već samo prodaju. Naprave dobar show i dobru pressicu, govorio je Sigurdsson na press konferenciji, između ostalog

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju čekaju još dvije utakmice na Europskom prvenstvu. Izbornika Dagura Sigurdssona naljutili su potezi EHF-a koji je Hrvatsku u zadnji tren preselio iz Herninga (u kojem se igraju utakmice) u 40 kilometara udaljeni Silkeborg gdje će spavati naša reprezentacija. Tu je informaciju reprezentacija doznala u srijedu navečer, nakon utakmice s Mađarskom. 

Reporter Nove TV Ivan Forjan otkrio je da su hrvatski rukometaši očekivali da će spavati u Herningu, kao i ostale reprezentacije, a onda je u srijedu navečer došlo do promjene. Izbornik Sigurdsson je pobjesnio kad je saznao za promjenu. 

- Odjednom im je priopćeno da moraju ići 40 kilometara dalje, u Silkeborg. To nije na putu do Herninga, nego se, kada dođete do njega, morate još dodatnih pedesetak minuta voziti do Silkeborga. Kada je to doznao Dagur Sigurdsson, zaista je poludio. Kažu ljudi oko njega da ga nikad nisu takvog vidjeli - rekao je Forjan u Dnevniku Nove TV.

Podsjetimo, Sigurdsson je na press konferenciji sasuo paljbu po organizatoru Europskog prvenstva i usporedio EHF s fast foodom. 

- Nisam mogao održati trening s ekipom. Ovo je potvrda da EHF ne mari o igračima i ekipama. Oni su kao fast food. Ne mare za kvalitetu, već samo prodaju. Naprave dobar show i dobru pressicu. Nema veze što smo imali vožnju od četiri sata iz Malmöa. Bili smo u grupi u Malmöu i imali smo dva dana manje za odigrati sedam utakmica. Tko zna išta o sportu, zna da je to previše za igrače - govorio je izbornik Hrvatske na press konferenciji, a kasnije je uslijedio odgovor EHF-a

"Europska rukometna federacija uvažava kritike rasporeda natjecanja. Raspored za EHF EURO dogovara se između organizatora i EHF-a znatno prije početka prvenstva. Uvažava se da se reprezentacije koje dolaze iz Malmöa suočavaju s izazovnijom situacijom. Međutim, treba napomenuti da su na prethodnim prvenstvima reprezentacije imale slične rasporede, primjerice 2018. na EHF EURU u domaćinstvu Hrvatske", napisali su iz EHF-a u priopćenju, između ostalog. 

NAŠ 'DRAGO' FOTO Prepoznajete ga? Hrvat je arhitekta našeg uspjeha učio rukomet. A i Kostelićevu punicu
FOTO Prepoznajete ga? Hrvat je arhitekta našeg uspjeha učio rukomet. A i Kostelićevu punicu

Hrvatska protiv Njemačke igra u petak od 17.45. 

