Hrvatski kapitalci burgeri: King Kong od 3 kg nahrani 8 ljudi

Fast food The Goonies, koji je ime dobio po omiljenom filmu vlasnika Leonarda Klemena i Arijane Veršić, na svom jelovniku nudi King Kong burger, koji veličinom slovi za najveći burger u Rijeci i regiji. Težak oko 3 kg, od čega je 1,5 teško meso, ovaj burger može zasititi od pet do osam gladnih usta, kažu nam Riječani.

Uz pljeskavicu punjenu slaninom tu su povrće (zelena salata, rukola, rajčica, luk), dvije vrste sira (mozzarella, grana padano) te posebni, domaći barbecue umak spravljen po tajnoj recepturi vlasnice Arijane. A veliko pecivo sa sezamom radi se po narudžbi iz lokalne talijanske pekarnice.

- Na ideju smo došli kad je jednom mojem prijatelju bio rođendan pa je umjesto torte poželio veliki burger. Objava te fotografije u kratkom roku prikupila je 3000 komentara na našoj Facebook stranici i tako je za njim krenula velika potražnja - kaže vlasnik Leonard te dodaje da se burger sprema oko sat vremena.

Foto: Nel Pavletić/PIXSELL

- Budući da za pripremu i pečenje King Konga treba ukupno sat vremena, a to nam otežava pripremu ostale hrane, ukinuli smo njegovu svakodnevnu ponudu i sad ga radimo samo po posebnim narudžbama, koje treba najaviti barem dan prije.

No i ovako je potražnja dosta velika, ljudi ga naručuju za proslave, momačke, djevojačke večeri, rođendane, čak i kao poklon za vjenčanja - kaže dodajući kako su ljudi burgerom koji može nahraniti od šest do osam ljudi, a koji stoji 300 kn, u najmanju ruku iznenađeni, kako veličinom, tako i okusom.

U Gooniesu tu i tamo organiziraju i natjecanja za dvoje koji se bore u “izjedanju” ovoga kulinarskog diva u najkraćemu mogućem roku. Za one koji ga uspiju pojesti cijelog, burger je besplatan.

Zasad rekord u ovoj “disciplini” drže dva Senjanina, koji su “grdosiju” smazali za 18 minuta 34 sekunde i 47 stotinki.



- Inače smo obojica izjelice, što bi se reklo. Volimo puno i dobro pojesti. Natjecanju smo pristupili iz zabave, malo smo se glupirali, tek da vidimo možemo li mi to. Noć prije smo malo izašli i popili, tako da drugi dan do popodne nismo ništa jeli. Došli smo u Goonies pravo gladni. Sve je dobro krenulo, no ipak se radi o masi od tri kilograma. Nakon što smo pojeli 70 posto burgera, osjetili smo veliko zasićenje i laganu mučninu. Tjeralo nas je na povraćanje. No onda smo predahnuli 30-ak sekundi, popili malo soka i završili posao - rekli su rekorderi burger-izazova Ivica Prpić i Romano Rončević iz Senja.

Osim po grandioznom King Kongu, riječki fast food poznat je po 30 vrsta burgera. U ponudi imaju i keto burger, bez ugljikohidrata, odnosno peciva, koji se poslužuje na podlozi od samih proteina, to jest povrća. Punjen je slaninom i sirom te “ukrašen” pečenim jajetom. Osim njega, tu su razni pileći, riblji te vege burgeri.



- Sve dobro prolazi, no u posljednje vrijeme posebno su popularni buffalo wingsi, ljuta pileća krilca u američkom umaku s maslacem, koji gosti obožavaju. Za njima su ludi američki mornari, koji često uplovljavaju u riječku luku. Kad nam oni stignu, znamo da je u luku uplovio neki američki brod. Onda se od njih ne može doći na red, bude prava navala - govori nasmijani Leonard i ističe kako sve slasne umake koje poslužuju uz svoja jela veseli dvojac radi sam, i to od “tajnih” sastojaka.

Pulsku mrcinu još nitko nije svladao

Turisti su doslovce poludjeli za najvećim pulskim burgerom, a nitko ga još nije uspio pojesti u pola sata. Izazov i dalje vrijedi, kaže Renato Pužarić (31), chef koji je osmislio burger od 2,2 kilograma.



Ova se grdosija može probati u pulskom pubu Zaobilaznica, a osim mesa i peciva u njemu ima sira, pancete, jaja i umaka. Samo meso teško je kilogram, kaže chef, a pecivo teži 800 grama. Teško da ga može pojesti prosječna osoba.



- Onaj tko ga pojede za pola sata ne mora platiti račun od 260 kuna, koliko košta. Ma teško da to može itko normalan pojesti. To je burger za 6-8 ljudi. To je pravi izazov, ali možda se nađe srećković i dobro se najede te na kraju ne plati račun - kaže Pužarić.

Burger je širok 25 centimetara, baš kao kalup za prosječnu tortu, a visok je 13 centimetara.

Foto: Nel Pavletić/PIXSELL

- U burger ide kilogram goveđe pljeskavice, a tu su i sir cheddar, 4 jaja te 150 grama pancete. Nema aditiva, sve što je unutra radimo sami od peciva, pljeskavice do BBQ umaka koji je naša mala tajna - kažu djelatnici. Za pečenje je potrebno dvadesetak minuta, a nekolicina turista kojima je ovaj izazov “zapeo za oko” komentirali su da bi ga možda i uspjeli pojesti u zadanom ruku, ali da prije toga ne doručkuju.

- Često nam dođu turisti najprije da ga vide. Bilo je pokušaja da ga ljudi pokušaju dokrajčiti za pola sata, ali zasad nema šanse. Jedan se toliko mučio i jadan se znojio, ali ga je dovršio za 45 minuta. Bio je totalno u transu jer se prejeo, pa smo odlučili da ga ipak dobije besplatno - kaže chef.

Osječki kapitalac je "nestao" za 7 minuta

Dok smo otvarali restoran, javio nam se Aco Desetka, majstor za meso iz Bosne, koji je radio roštilj za hrvatsku rukometnu reprezentaciju kad su osvojili olimpijsko zlato. Bio je s nama tri mjeseca i naučio nas sve što se o mesu treba znati, kaže Domagoj Grgić (29), jedan od vlasnika restorana Fabrique u Osijeku, koji baš kao i njegov poslovni partner nije imao iskustva u kulinarskoj struci.

Na jelovniku je širok raspon jela od mesa, a trenutačno je najpopularniji sočni burger koji teži jedan kilogram. Naziv je dobio po samom restoranu pa je Fabrique burger trenutačno i najveći burger koji restoran nudi. Svake zime pokušavaju ubaciti novitete pa će tako i ove pokušati obarati ljudske mogućnosti da vide hoće li netko uspjeti pojesti i burger do dvije kile jer je već nekolicina uspjela pojesti sadašnjeg rekordera, a najbrža gladna usta pojela su ga za sedam minuta. Burger može biti za jednu osobu, a može biti i za četvero, ovisno o tome koliko je gost gladan, kaže Domagoj.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell Radi se od nešto malo više od pola kile čistog mljevenog junećeg mesa, peciva od 400 grama, zelene salate, svježe rajčice, karameliziranog luka koji se kuha satima na pari s aceto balsamicom i maže kao džem, kiselih krastavaca te domaćeg aurora umaka na bazi kečapa, majoneze i još nekih domaćih sastojaka.



Za prilog se poslužuju prženi krumpirići, uz koje dolazi aurora umak u staklenoj zdjelici, pa burger, prženi krumpirići i umak zajedno teže oko 1,6 kilograma. (hl)

Trogirski biser: Cheesus Christ

U jednoj od najstarijih kuća u trogirskoj jezgri, burger bar Bubalas ponosi se s 12 burgera koje je kreirao vlasnik Slaven Jurić. Kao inovativniji izdvaja Cheesus Christ - burger sa šest vrsta sira koji je nastao slučajno.



Jurić je bio gladan i stavio je na hamburger sve sireve koje je imao u objektu, a uz to složio kremu od feta sira, malo rikule, mini rajčica i mrkve. S listom burgera, kaže, nastoji da ne budu zakinuti ni vegetarijanci ni vegani.

Foto: Milan Sabić/Pixsell

- Osim standardnih junećih, imamo i pileće, janjeće, veganske (burger od oraha i slanutka) te vegetarijanski od tikvica, mrkve, luka i feta sira - kaže Slaven, koji se voli igrati okusima.

I Zadrani imaju burger za utrku, zove se Big Boy

U zadarskom restoranu La Famiglia posebno mjesto na jelovniku ima burger Big Boy - poslužuje se u posebnom crnom pecivu od 210 grama.

Foto: Privatni album Za Big Boy pljeskavicu mijesi se stopostotna domaća junetina, a kako se burger slaže ‘na katove’, u njega idu dva komada mesa od ukupno 360 grama, curry umak, la famiglia umak, rajčica, domaći ukiseljeni crveni luk i sir cheddar, a kao prilog poslužuju se crispers krumpirići i kolutići prženog luka.



Cijena ovoga jela koje je izgledom i veličinom izazov i najvećim gurmanima i burgeroljupcima je 95 kuna.

Uz vege burgere, stižu i slasni latino okusi na Zagreb Burger Festivalu

Burgeroljupci će od od 12. do 22. rujna moći uživati na četvrtom izdanju Zagreb Burger Festivala na Strossmayerovu trgu. Ponude ne nedostaje, a moći će se naći i burgeri latino okusa restorana El Toro.



Pljeskavice su napravljene od mljevene Black Angus govedine u dobro raspoređenim omjerima vrata, brisketa i ramsteka. To je baza svih burgera, kao i brioš pecivo, cheddar sir i hrskava iceberg salata. Burger spicy chipotle kao dodatke ima pikantan avokado i domaći umak s dimljenom chipotle paprikom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Klasični burger ipak je nešto jednostavniji, ali i dalje jedinstven, pa u njega ide umak El Toro od kečapa, majoneze, senfa, kiselih krastavaca, dimljene paprike i češnjaka. Za vegane i one koji preferiraju povrće, Good food predstavit će burger od Beyond mesa i peciva od konoplje.

Foto: Filip Kos/Pixsell

Beyond meso je novo na europskom tržištu, a dobiveno je laboratorijski od izoliranih proteina graška i mahuna te ostalih prirodnih vege namirnica. Iako je 100 posto veganski, izgleda kao meso te ima sličan okus i miris. Cilj je da ljudi koji vole jesti meso imaju alternativu, zbog okoliša i vlastitog zdravlja. Prvi put će se na festivalu moći probati vege burgeri restorana Barcode Mitra.

Foto: Robert Anić/PIXSELL

“Pljeskavica” je napravljena od prešanoga graha i zobene kaše s povrćem poput špinata, blitve i batata s mediteranskim začinima. Dolaze u dvije veličine i u zelenoj, smeđoj, žutoj ili crnoj boji, a nazivi su inspirirani likovima iz bajki Ivane Brlić-Mažuranić, poput Stribora, Regoča i Jagora.