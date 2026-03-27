ISKUSTVA IZ PRAKSE

Hrvatski veterinari objasnili sve o eutanaziji pasa: Evo kako se izvodi i u kojim slučajevima...

Piše Karolina Krčelić,
Odluka o uspavljivanju psa jedna je od najtežih s kojom se vlasnici kućnih ljubimaca mogu suočiti, ali ponekad predstavlja i čin najveće brige i ljubavi. Kada bolest uznapreduje i kvaliteta života nepovratno padne, vlasnici se uz pomoć veterinara nalaze pred izborom koji je istovremeno i bolan i odgovoran

Admiral

Riječ je o medicinski opravdanom postupku koji se provodi isključivo u slučajevima kada svako daljnje liječenje predstavlja patnju za životinju ili kada više ne postoji mogućnost liječenja.

POGLEDAJ VIDEO: Psa svaki dan u tačkama vozi vani: Nikad neću napustiti svojeg Bobija (15)...

Pokretanje videa...

VJEČNI PRIJATELJI Psa svaki dan u tačkama vozi vani: Nikad neću napustiti svojeg Bobija (15)... 01:09
VJEČNI PRIJATELJI Psa svaki dan u tačkama vozi vani: Nikad neću napustiti svojeg Bobija (15)... | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Situacija je izuzetno teška

(Branimir Rebselj univ. mag. med. vet., ambulanta Veterina Branimir)

Upravo zato vlasnici ne donose takvu odluku samostalno. U veterinarskoj praksi eutanazija se ne provodi bez prethodne konzultacije i stručne procjene veterinara o njezinoj opravdanosti - govori nam Branimir Rebselj dr. med. vet. iz Veterinarske ambulante Branimir.

Eutanazija se, kako ističe Branimir, provodi samo kada je neophodna i kada je trajno narušena kvaliteta života ljubimca. Ključni kriterij nije dob životinje, već razina patnje i mogućnost oporavka. Procjena se temelji na medicinskom stanju životinje i činjenici postoji li ikakva realna šansa za poboljšanje. Ako daljnje liječenje ne donosi korist, već produljuje bol i nelagodu, eutanazija se smatra najhumanijim rješenjem.

- Sam postupak provodi se kontrolirano i bez boli za životinju. Najprije se postavlja venski put, nakon čega se apliciraju lijekovi za smirenje, zatim sredstva za sedaciju i analgeziju, čime se životinja uvodi u anesteziju. Tek kada je pas potpuno nesvjestan i ne percipira okolinu, daje se sredstvo koje uzrokuje prestanak rada srca i disanja.

Ovakve situacije izuzetno su teške, ne samo za vlasnike nego i za veterinare. Riječ je o emocionalno zahtjevnim trenucima koji ostavljaju snažan trag na sve uključene.

Prema riječima stručnjaka, upravo je emocionalni pritisak jedan od razloga zašto je stopa suicida u veterinarskoj struci iznimno visoka u usporedbi s drugim zanimanjima.

U našoj ambulanti vlasnici nemaju mogućnost samostalnog odlučivanja o uspavljivanju bez konzultacija sa veterinarom i opravdanosti istoga. 

Kada je eutanazija nužna

(Dragan Petrović, univ. mag. med.vet., Veterinarska ambulanta Nera)

Veterinari preporučuju uspavljivanje pasa u slučaju teške neizlječive bolesti, otkazivanju vitalnih organa, kada je liječenje upitno, dugotrajno i skupo, a životinja proživljava patnju i jake bolove koje lijekovima ili drugim zahvatima teško ili uopće ne možemo kontrolirati.

Vlasnici se odlučuju na eutanaziju kada shvate da njihov ljubimac unatoč pruženoj pomoći više nema nikakvu kvalitetu života, obično samo leži ili je kretanje zbog bolesti u potpunosti onemogućeno, prestane jesti, obavlja nuždu ispod sebe, cvili zbog boli, ima razne neurološke napadaje i dr.

Prirodne iznenadne smrti kod pasa zapravo su rjeđe nego zahtjevi za eutanazijom jer velik broj teških i neizlječivih bolesti ne završava brzo stoga se vlasnici uz savjet veterinara odlučuju na prekid patnje.

Veterinari procjenjuju trenutačno stanje bolesne životinje, karakter i tijek njihove bolesti, njezinu dob, mogućnosti i postupak liječenja, sposobnost vlasnika da provede sve što je potrebno za uspješno liječenje i tada se donosi odluka o mogućoj eutanaziji.

Postupak eutanazije provodi se na humani način. Životinja dobije lijekove za smirenje tzv. sedaciju i uvede u anesteziju. To je kombinacija lijekova koja se daje kao prije kirurškog zahvata. Životinja izgubi svijest, nije svjesna okoline i ne osjeća nikakvu bol. Nakon toga se aplicira preparat od kojeg se zaustavi disanje i zaustavi rad srca. Postupak obično zajedno sa sedacijom traje 15-30 minuta ovisno o kardiovaskularnom statusu. Mi uvijek preferiramo da se eutanazija obavi u ambulanti iz praktičnih razloga, ali na zahtjev vlasnika može se to obaviti i kod kuće.

KREMENKO IH PRIPITOMIO? Dva nova istraživanja otkrivaju: Psi su uz nas mnogo, mnogo duže no što smo do sad mislili...
Dva nova istraživanja otkrivaju: Psi su uz nas mnogo, mnogo duže no što smo do sad mislili...

Naši kućni ljubimci su dio obitelji, veliki i iskreni prijatelji i gubitak predstavlja veliki emocionalni stres. Naravno da to pogađa i nas na klinici, ali od nas se očekuje da taj dio izvršimo profesionalno i stručno.

Postoje zakonska ograničenja koja su regulirana Zakonom o zaštiti životinja. Životinja se ne smije eutanazirati neopravdano. Nažalost, koji puta imamo zahtjeve za eutanazijom zbog neopravdanih razloga, preseljenje, nemogućnosti držanja i brige o psu, nemogućnost kontroliranja temperamentnog ili 'neodgojenog' psa i sl. U takvim slučajevima ovisno o situaciji kontaktiramo osobe koje se bave odgojem i socijalizacijom pasa, skloništa za nezbrinute životinje, uglavnom na kraju se uvijek nađe rješenje.

Evo koji znakovi Zodijaka imaju ledeno, a koji najtoplije srce
KAKVO JE VAŠE?

Evo koji znakovi Zodijaka imaju ledeno, a koji najtoplije srce

Mnogi vjeruju da horoskopski znakovi otkrivaju kakvi smo u odnosima s drugima. Neki znakovi poznati su po svojoj toplini i empatiji, dok drugi mogu djelovati hladnije i distanciranije
Tri jutarnje navike koje biste trebali izbjegavati ako imate visok tlak ili kolesterol
RADITE LI IH ČESTO?

Tri jutarnje navike koje biste trebali izbjegavati ako imate visok tlak ili kolesterol

Jutarnje navike snažno utječu na zdravlje srca, osobito kod povišenog tlaka i kolesterola. Preskakanje doručka i mnoge štetne navike mogu uvelike pridonijeti opterećenju vašeg kardiovaskularnog sustava
FOTO Rijetka prilika! Kamena kuća u srcu Starog Grada Hvara interijerom oduzima dah
PRODAJE SE

FOTO Rijetka prilika! Kamena kuća u srcu Starog Grada Hvara interijerom oduzima dah

U samom srcu stare gradske jezgre Stari Grad Hvar, unutar područja zaštićenog kao kulturna baština UNESCO, na tržištu se pojavila jedinstvena kamena kuća koja spaja autentičnu povijest i suvremeni standard stanovanja

