'Htio sam je zaprositi, ali njena izjava je uništila svu romantiku'

Unatoč tome što oboje imaju samo 21 godinu, njih dvoje su puno razgovarali o braku i složili se da se žele vjenčati. Axel je zamolio Kayline roditelje za blagoslov i par je odjurio na odmor. Međutim, ono što je trebalo biti jedan od najsretnijih trenutaka u njihovom životu, nije baš išlo po planu.

- Problem je u tome što je htjela veliku prosidbu sličnu onima koje možete vidjeti na Tiktoku i Instagramu - velika slova 'UDAJ SE ZA MENE' na plaži, latice ruže na tlu, svjetla i mariachi' - rekao je Axel.

- Apsolutno sam htio to učiniti za nju, ali to je bilo nešto što treba isplanirati kod kuće, budući da nemam resursa da to isplaniram na putovanju negdje gdje nikada nismo bili – objašnjava.

Ostali zahtjevi uključivali su da joj se nagovijesti da se mora 'uljepšati' i da je njezin pas tu sve to vidi.

- To nije bila velika prosidba kakvoj se nadala, ali mislio sam da će zbog okolnosti biti sretna – nastavlja.

Nakon dana provedenog na parasailingu, par se vratio u hotel i otišao na večeru i piće. Alex je shvatio da je propustio zalazak sunca – a Kayla je htjela prosidbu kad je zalazak sunca - ali unatoč tome, uvjerio je svoju buduću zaručnicu da ode u noćnu šetnju plažom, gdje je planirao zaprositi je.

- Došli smo do plaže, grad je još uvijek bio budan, a svjetla zgrada i ulica u kombinaciji s blistavim mjesecom prekrasno su osvjetljavala ocean - priča.

- Stajali smo tamo grleći se i ljubeći, oboje znajući da je to lijep i intiman trenutak. Počeo sam joj govoriti koliko je volim i kako želim biti s njom cijeli život – dodaje Axel.

Ali, tada je sve krenulo naopako: 'Kada sam kleknuo i krenuo posezati za prstenom u džepu, zaustavila me'.

Njegova djevojka tada je izgovorila nešto što nije očekivao: 'Nadam se da me nećeš zaprositi upravo sada, jer ovo nije ono što sam očekivala'.

Razočaran se vratio u hotel, a sljedeći dan je Kayla inzistirala da je ponovno pita, ali 'na pravi način' tijekom zalaska sunca.

- Rekao sam joj da to ne mogu napraviti jer me već odbila. A on je odgovorila kako me nije odbila, ali nije željela da se prosidba dogodi na ovaj način – objašnjava.

Posljednja četiri dana odmora bila su napeta, a kada su se vratili kući, Kayla je otišla spavati u kuću svojih roditelja.

Na Redditu je Axel napisao: 'Tvrdi kako nisam ispunio njezina očekivanja. Također mi kaže da se prosidba odnosi isključivo na ženu i ono što ona želi. Mislim da je to užasno. Nešto što me stvarno muči je to što je rekla da sam ja učinio da putovanje izgleda kao 'samo još jedno putovanje, ništa ludo ili neuobičajeno. Ovo je doslovno naš prvi zajednički let na odmor. Na dan kad smo došli fino smo jeli, išli na parasailing i večerali. Ipak sam učinio nešto što bi objektivno svaku ženu trebalo učiniti ekstatičnom'.

Ovo je bila kap koja je prelila čašu za Axela i odlučio je 'pauzirati' njihovu vezu.

Rekao je: 'Moja je djevojka uvijek bila pomalo egocentrična. Ispričala mi se, rekavši mi da stvarno žali što je odbila prosidbu, uvjeravajući me da bi svejedno rekla da. Ali, ostajem pri svome, a i rekao sam joj da sam previše puta progutao svoj ponos u prošlosti. Ja ću spavati na kauču, ona će sutra spakirati stvari i otići živjeti s roditeljima'.

Komentatori na Redditu su uglavnom stali na Axelovu stranu, pohvalili su ga za prekid veze i rekli su mu da je 'izbjegao metak'.

- Ako prosidba nije bila na visini, ništa u životu neće biti' – napisao je jedan, dok je drugi komentirao: „Ova će te nogirati kad njezin život s tobom ne bude prema njezinim očekivanjima.“

Korisnik @bluegreentopaz6110 je napisao: 'Molim te. Imaš 21 godinu. Počni opet izlaziti. Ona nije dovoljno zrela da se uda, a unaprijed isplanirana pretjerana romantika, u kombinaciji s djetinjastim stavom kad se uskrati, ne sluti na dobro za vašu budućnost. Sretno, ona prava je vani'.

Međutim, neki su istaknuli da je Kayla bila sasvim jasna u vezi svojih želja.

- Direktno vam je rekla što točno želi, a vi ste to svejedno ignorirali. Mogao si jednostavno pričekati da je zaprosiš onako kako je htjela... Samo si postao nestrpljiv - napisao je @Historical_Low4458.

Drugi je dodao: 'Nije učinio ništa od onoga za što je znao da ona želi'.