Htjela je biti živi lik iz crtića, a sada je prestala s operacijama i izgleda puno ljepše nego ranije

Pixee Fox platila je oko 80.000 eura za svoju dramatičnu plastičnu transformaciju, koja ju je pretvorila u 'lik iz crtića'. Ali sada izgleda puno drugačije.

Fox je, između ostalog, izvadila šest rebara kako bi izgledala poput Jessice Rabbit i Trnoružice, od kojih je crpila inspiraciju.

Ova 32-godišnjakinja iz Švedske podvrgnula se zahvatima operacije grudi, uklanjanja rebara i rekonstrukcije lica. Zbog ekstremnih promjena izgledala je kao 'živući crtić'.

Ali njezin se život zauvijek promijenio kada su operacije počele uzimati danak njezinom zdravlju. Odlučila je prestati ići pod nož i umjesto toga se usredotočila na svoj oporavak.

Nakon što je nekoliko mjeseci nestala s društvenih mreža, Pixee se vratila i svojim pratiteljima rekla zabrinjavajuće vijesti.

Otkriva da ju je opsjednutost plastičnim operacijama umalo ubila.

- Hvala vam na strpljenju. Oporavljam se od komplikacija tijekom operacije. Provodila sam vrijeme s obitelji i nekoliko prijatelja koji su mi bili od velike pomoći tijekom ovog procesa. Bila sam poznata po plastičnim operacijama, reklamirala sam liječnike i zahvate koje su radili na meni - kaže žena.

Sada piše, kaže, ovaj post jer vidi da druge cure reklamiraju doktora koji joj je skoro skončao život.

- Živim kod kuće sa svojom obitelji u Švedskoj, oporavljam se od oštećenja mozga kojeg sam dobila nakon operacije kod ovog liječnika. Uništio je živote toliko ljudi. Čak i okončao ljudski život. Ne preuzima odgovornost za to. Čak me i blokirao na društvenim mrežama. Naravno, to je ono što on radi kada stvari krenu po zlu. Nisam ja prva. Ovaj post pišem samo kao upozorenje drugima. Ne vjerujte ovom liječniku - dodaje Fox.

Sretna je što je još živa, nakon što je više od tjedan dana bila u komi.

- Tako sam sretna što mi prijatelji i obitelj dolaze u pomoć i vraćaju me kući u Švedsku - priznaje žena čiji život sada ,dvije godine nakon velikog zdravstvenog straha, izgleda puno drugačije.

Posljednjih je tjedana objavila nekoliko selfieja, a obožavatelji ne mogu vjerovati koliko drugačije izgleda.

Umjesto objava o plastičnim operacijama, ona sada vrijeme provodi sa svojim ljubimcima, okružena prirodom. Na društvenim mrežama otkriva da se oporavlja i kako sanja da bude glumica u budućnosti.

Njezinim je obožavateljima drago što danas izgleda puno sretnije.

- Izgledaš zapanjujuće - pohvalili su Fox.

- Drago mi je vidjeti te natrag. Šaljem ti puno ljubavi i pozitivnih vibracija - pisali su joj

- Dobrodošla natrag ljepotice - poručili su joj.

