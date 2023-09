Htjeli su konkurirati Mostri i na kraju su ostvarili veliko čudo

U želji da stvori filmski festival koji će konkurirati već tada vrlo cijenjenom festivalu u Veneciji, francuski književnik i umjetnički kritičar Philippe Erlanger predložio je nacionalnom ministarstvu obrazovanja organiziranje međunarodnog kinematografskog festivala.

Ministar obrazovanja Jean Zay složio se s tom idejom te su od 20. rujna do 5. listopada 1946. u poznatom ljetovalištu Cannesu na jugu Francuske organizirali prvi le Festival international du film de Cannes.

Nagrada za najbolji film je od 1955. godine Zlatna palma koja je zamijenila Grand prix, a sudionici mogu nazočiti isključivo uz pozivnicu. Međunarodni žiri sastoji se od desetak poznatih filmskih djelatnika koji se mijenjaju svake godine, a oni biraju najbolje glumice i glumce te dobitnike Zlatne palme, kao i nagrade za najbolji scenarij, režiju i ostale kategorije.Unatoč ideji da konkuriraju Mostri u rujnu, termin festivala su kasnije ipak pomaknuli na svibanj, a nakon Drugog svjetskog rata dvaput zbog manjka novca uopće nisu mogli organizirati festival.

Ipak, 1949. godine u Cannesu su uspjeli sagraditi palaču koju su nazvali Palais des Festivals et des Congrès koja je trebala postati novi dom festivala i sličnih zbivanja. Kako je festival rastao, palača je ubrzo postala nedostatna. Stoga su na mjestu bivšeg casina 1982. godine otvorili novu šesterokatnu palaču i dodatno je nadogradili 1999. godine te se ona danas proteže na više od 35.000 četvornih metara i sastoji se od niza dvorana od kojih neke mogu primiti i više od 2600 uzvanika.

Prestižni festival ujedno je mjesto na kojem se mogu kupiti i prodati različita filmska ostvarenja, a istovremeno plasirati novi svjetski trendovi. Tako je teoretičar filma Georges Sadoul 1959. godine upravo na festivalu u Cannesu prvi put iskoristio izraz Zagrebačka škola crtanog filma kako bi predstavio hrvatske autore animacije i definirao tadašnji pokret struke.

Festival u Cannesu do danas se razvio u jedan od najvećih svjetskih filmskih festivala, a ove godine su obilježili 76. izdanje na kojem je francuska redateljica Justine Triet osvojila Zlatnu palmu za film Anatomy of a Fall. Srpski redatelj Emir Kusturica jedini je s ovih prostora osvojio Zlatnu palmu i to dvaput, a predstavljao je Jugoslaviju. Za film Otac na službenom putu Zlatnu palmu dobio je 1985. godine, a točno deset goldina poslije nagradu je dobio za film Podzemlje.

Rival je pokušao atentat na Ala Caponea

Zloglasni mafijaš Bugs Moran bio je Caponeov dugogodišnji rival i mnogi tvrde kako je upravo on popularizirao ubojstvo strojnicom iz automobila. Na taj je način pokušao u Illinoisu ubiti Ala Caponea na današnji dan 1926. godine, no Capone se uspio izvući bez ozljeda kako bi isplanirao odmazdu i tri godine poslije dao ubiti sedmoricu Moranovih ljudi.

Jim Croce poginuo je u padu zrakoplova

Američki pjevač Jim Croce, gitarist Maury Muehleisen te još četvorica suradnika poginuli su u padu zrakoplova 20. rujna 1973. godine.

Uzrok pada je greška pilota. Croce je tada imao svega 30 godina, a suradnici su posthumno objavili albume koji su osvojili ljestvice.

