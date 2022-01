Iako je proglašen najgorim gangsterom u američkoj povijesti, zloglasni mafijaš ostao je do danas glavna inspiracija mnogim scenaristima i filmskim redateljima. O Alu Caponeu snimljeno je na desetke filmova i TV serija, a svaka od njih bavi se drukčijim aspektom njegove ličnosti ili nekim krvavim događajem, kojih je u Caponeovu životu bilo napretek.

Posljednji u nizu je “Capone” iz 2020. redatelja Josha Tranka u kojoj slavnog mafijaša igra Tom Hardy. Ovaj film bavi se posljednjim godinama Caponeova života, kad se vratio kući nakon izdržavanja dugogodišnje zatvorske kazne, teško oštećenoga mentalnog zdravlja kao posljedice sifilisa kojim se zarazio u mladosti. Njegova agonija završila je 25. siječnja 1947. netom nakon što je navršio 48 godina.

Rođen je u Brooklynu 1899. u siromašnoj obitelji talijanskih useljenika koji su imali osmero djece. Otac mu je bio brijač, a majka krojačica. Kao dječak mali Al je bio izvrstan učenik do šestog razreda. Onda ga je zbog neposluha učitelj udario, a Al mu je vratio. Odveli su ga direktoru, koji ga je prebio i Al se više nikad nije vratio u školu. Obitelj se preselila u bolji dom u kvartu Park Slope u Brooklynu, a tu će upoznati dvije važne osobe - buduću suprugu Mary Mae Coughlin i mafijaškog mentora Johnnyja Torria. Obavljao je za njega manje poslove, ali uredno radio u tvornici streljiva i kao rezač papira.

Godine 1917. Torrio, koji se u međuvremenu preselio u Chicago, upoznao je Caponea s gangsterom Frankiejem Yaleom. Ovaj ga je uzeo za barmena i izbacivača u Harvard Innu na Coney Islandu. Tamo je Capone stekao nadimak Lice s ožiljkom. Jedne večeri dobacio je nešto neprimjereno nekoj djevojci, a njezin brat ga je zasjekao nožem po licu. U filmu “Al Capone” iz 1959. u režiji Richarda Wilsona radnja prati događaje od 20-ih, kad počinje i mafijaški uspon mladog Caponea. Njegov pokrovitelj Torrio povezan je s korumpiranim političarima kako bi nesmetano mogao širiti crno tržište alkoholnim pićima u doba prohibicije. U tom filmu Caponea igra Rod Steiger i film prilično točno prati zbivanja iz tog vremena i sukobe s mafijaškim konkurentima.

Tim periodom njegova života bavi se i film iz 1975. - “Capone” u režiji Stevea Carvera, ali ga prati sve do smrti. Caponea igra Ben Gazzara, a prema ovom scenariju, ožiljak na licu dobio je u tučnjavi u kojoj je proletio kroz prozorsko staklo.

Capone je postao prvi put otac kad je imao samo 19 godina, pa se oženio za Mae. No uskoro mu umire otac i on se nastavio brinuti i za majku i za mlađu braću. Zaposlio se kao knjigovođa u građevinskoj tvrtki u Baltimoreu. No Torrio ga zove da obitelj preseli u Chicago gdje počinju šverc alkoholnim pićima. Kad 1923. na izborima pobjeđuje gradonačelnik koji najavljuje čišćenje Chicaga od korupcije, sele biznis u predgrađe Cicero. I tu utječu na izbore zastrašivanjem i ubojstvima neposlušnih birača koji ne žele glasovati za njihova čovjeka.

Torrio se s vremenom povlači iz biznisa i vraća se u Italiju te ostavlja sve Caponeu. Za razliku od Torrija, Capone ne živi život u sjeni. Provodi se na pijankama, organizira raskalašene zabave i postaje rado viđena osoba jer ga smatraju borcem protiv prohibicije. Prava je zvijezda novinskih rubrika. No neće dugo uživati u tom statusu. Film iz 1967. “Obračun na Dan svetog Valentina” govori o stravičnom zločinu koji je naručio Al Capone. Režirao ga je Roger Corman, a Caponea igra Jason Robards. Početkom 1929. Capone je dominirao ilegalnom trgovinom alkoholom u Chicagu i prihodovao godišnje oko 100,000.000 dolara. I konkurencija je htjela dio kolača.

Među njima je bio i Caponeov dugogodišnji rival “Bugs” Moran. Moran je prethodno pokušao ubiti i Torrija i Caponea, a sad mu je meta bio Caponeov čovjek za prljave poslove - egzekutor “Machine Gun” Jack McGurn. Na Dan zaljubljenih, 14. veljače 1929., predstavljajući se kao policija, McGurnovi naoružani ljudi hladnokrvno su ubili sedam Moranovih ljudi u garaži North Sidea. Upozoren na opasnost dok se približavao garaži, Bugs Moran je izbjegao pokolj. Iako je Capone u to vrijeme boravio u svom domu u Miamiju, javnost i mediji odmah su ga okrivili za masakr. Prozvali su ga “javnim neprijateljem broj jedan”.

Budući da mu nisu mogli dokazati umiješanost u ubojstvo jer je tog dana Capone bio s obitelji u Miamiju, počeli su vršljati po njegovim prihodima i prikrivanju poreza jer je njegovo bogatstvo bilo preočito. O tome govori pravo remek-djelo, film “Nedodirljivi” Briana De Palme iz 1987. godine. Snimljen je prema istoimenoj televizijskoj seriji koja se sama temeljila na autobiografskim zapisima Eliota Nessa o njegovim pokušajima da uhvati Ala Caponea. U De Palminu filmu Caponea igra Robert De Niro, a agenta ministarstva financija Eliota Nessa igra Kevin Costner. Pomažu mu Sean Connery i Andy Garcia. Prikupljanje dokaza o pronevjerama nije prošlo bez hektolitara krvi, a na suđenju Ness shvaća da je Capone podmitio porotu. Uspio je uvjeriti suca da promijeni porotnike i tako uspije Caponea strpati u zatvor.

Capone je osuđen na 11 godina zatvora. Iz Atlante je zbog podmićivanja čuvara ubrzo prebačen u čuveni Alcatraz. Nakon šest i pol godina, zbog mentalne bolesti prebačen je u umobolnicu u Baltimoreu gdje je proveo još tri godine. Posljednje godine proživio je u Miamiju sa suprugom i preminuo 1947. od srčanog udara.