Svi trikovi na jednom mjestu: Skini naljepnicu, očisti prašinu i tepihe, izvadi žvaku iz kose...

Dobri stari WD-40 skida naljepnice, ocat čisti sve pa i prozore, a pjena za brijanje sprečava stvaranje magle na ogledalu u kupaonici ili na naočalama za čitanje

<p>Kako bi vam svakodnevni izazovi u čišćenju izazivali što manje nervoze, evo nekoliko korisnih savjeta koji će vam uštedjeti i vrijeme i živce: </p><p><strong>Kanta za smeće</strong></p><p>Na jakim ljetnim vrućinama iz kante za smeće ubrzo se počne širiti težak, neugodan smrad - imate li u vrtu mentu, svaki otkinite nekoliko grančica i stavite ih u kantu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pravila za sigurno čišćenje i blistav dom</strong></p><p><strong>Otjerajte moljce</strong></p><p>Pomiješajte eterično ulje cimeta i klinčića, u mješavini natopite blazinice i stavite ih u vrećice od muslina pa objesite u ormar. </p><p><strong>Kuharica bez mrlja</strong></p><p>Na stranicama kuharice nakuplja se masnoća od kuhanja, a često ih listamo nečistim rukama. Kada je otvorite na željenoj stranici, umotajte je u prozirnu plastičnu vrećicu i kuhajte bez straha da će se zaprljati. </p><p><strong>Domaće sredstvo za prozore</strong></p><p>Pomiješajte 60 mililitara alkohola, 60 mililitara amonijaka i 350 mililitara vode u bočici s raspršivačem. Označite posudu ili u mješavinu dodajte nekoliko kapi hranjive plave boje. </p><p><strong>Skidanje naljepnica</strong></p><p>Ne gubite vrijeme skidajući naljepnice s novih čaša ili keramičke posude, samo ih našpricajte s malo magičnog WD-40 i odlijepit će se same od sebe. </p><p><strong>Glava tuša </strong></p><p>Ulijte malo bijelog alkoholnog octa u plastičnu vrećicu i omotajte je oko glave tuša, pa ostavite da djeluje preko noći. Ujutro samo isperite. </p><p><strong>Spasite otvarač</strong></p><p>Na otvaračima za konzerve, osobito ako se malo dulje ne koriste, često se stvori hrđa. Skinite je kombinacijom vruće vode i deterdženta za perilicu posuđa - starom četkicom za zube utrljajte smjesu i hrđa će nestati. Na kraju otvarač premažite s malo jestivog ulja i ostavite da se upije pa očistite višak krpom. </p><p><strong>Zamaskirajte sitna oštećenja</strong></p><p>Manje ogrebotine na drvenom namještaju možete prikriti ako ih istrljate polovicom pekan oraha - prirodna ulja iz ploda ublažit će vidljiva oštećenja.</p><p><strong>Pokupite ljepilo</strong></p><p>Ako vam se prolilo ljepilo - očistite ga octom, no samo pazite na kakvoj ga površini koristite jer ocat može oštetiti kamen, mramor i granit, ali i lak na parketu.</p><p><strong>Trik s kistom za bojenje</strong></p><p>Pleteni namještaj najlakše ćete očistiti ako na čisti kist za bojanje nanesete sredstvo za poliranje. Tako ćete lako skinuti prašinu i prljavštinu na teško dostupnim mjestima. </p><p><strong>Mrlje od pastela i tinte</strong></p><p>Ne paničarite ako su djeca tintom ili pastelama uprljala odjeću, mrlje samo izribajte izopropil alkoholom i operite u perilici. </p><p><strong>Zalijepljena žvakaća</strong></p><p>Bez obzira na to je li vam se žvaka zalijepila na ruke ili kosu, jestivim uljem dobro je premažite. Ostavite da djeluje nekoliko minuta i žvakaća će samo skliznuti. Nakon svega operite ruke ili kosu. </p><p><strong>Zbogom hrđi s pločica</strong></p><p>Tragove hrđe od vanjskog namještaja s pločica skinite limunovim sokom. Samo mrlju oribajte sokom limuna i krpom za pod. </p><p><strong>Masnoća s rošitlja</strong></p><p>Nakon korištenja, rešetku s roštilja spustite na travu i ostavite preko noći. Rosa će učiniti svoje - zagorena masnoća u kombinaciji s rosom će omekšati, pa ćete je ujutro lakše oprati. </p><p><strong>Čarapom protiv paučine</strong></p><p>Prašinu i paučinu ispod kreveta ili iza radijatora najlakše ćete pokupiti ako na metlu navučete staru čistu čarapu. </p><p><strong>Poliranje mlijekom</strong></p><p>Kožnoj torbi ili cipelama sjaj vratite običnim lijekom - umočite meku krpu u mlijeko i ispolirajte kožne predmete. </p><p><strong>Skinite lak za kosu</strong></p><p>Tragove laka za kosu na ogledalu najlakše ćete skinuti spužvicom ili krpom umočenom u alkohol za čišćenje. </p><p><strong>Zbogom mrljama od vode</strong></p><p>Naneste li malo baby ulja na krpu pa njime premažete vrata od tuša, spriječit ćete zadržavanje sapunice, a mrlje od vode neće nastajati mjesecima. </p><p><strong>Moć folije</strong></p><p>Aluminijskom folijom lako ćete istrljati ostatke zagorene hrane s dna lonca. </p><p><strong>Zakopčajte gumbe</strong></p><p>Ako gumbe na rukavima zakopčate tako da ih povežete sprijeda, rukavi se neće zapetljati u pranju, a košulju ćete nakon pranja lakše ispeglati. </p><p><strong>Ne bacajte višak kruha</strong></p><p>Ako vam pri rezanju neka kriška kruha ne ispadne dobro, stavite je u vrećicu da se ne osuši pa ju iskoristite kad vam se razbije neki stakleni predmet. Kriškom kruha komadiće ćete stakla pokupiti bez straha da ćete se porezati. Pokupite staklo i bacite sve u kantu.</p><p><strong>Čista mirkovalna</strong></p><p>Mikrovalnu pećnicu možete lako odmastiti ako u posudu stavite šalicu vode, dvije žlice limunova soka ili sode bikarbone pa mješavinu zagrijete do ključanja. Nakon toga samo prebrišite pećnicu iznutra. </p><p><strong>Piling od šećera</strong></p><p>Ako su vam ruke jako prljave i običan sapun ne pomaže, pomiješajte sapunicu i šećer pa ih operite. Sve će nečistoće nestati. </p><p><strong>Mirisna sjedala i tepisi</strong></p><p>Neugodne mirise iz autosjedala ili tepiha izvucite sodom bikarbonom - pospite je po željenom mjestu i usisajte. </p><p><strong>Osvježite umjetno cvijeće</strong></p><p>Ako je buket prašnjav, samo ga nakratko uronite u toplu vodu u koju ste dodali malo deterdženta. Odložite ga na ručnik da se osuši i izgledat će kao nov. </p><p><strong>Pjena za brijanje sprečava zamagljivanje</strong></p><p>Osim za brijanje, pjenom možete spriječiti da se ogledalo u kupaonici magli - samo je u tankom sloju nanesite na ogledalo. Djeluje i na naočalama, piše <a href="https://www.rd.com/home/nearly-forgotten-house-cleaning-tips-from-the-past/?trkid=soc-rd-facebook">Reader's Digest.</a></p>