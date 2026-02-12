Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
U TVORNICI KULTURE

Humanitarna izložba: Poznate face bez uljepšavanja pozirale za SOS Dječje selo Hrvatska

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 1 min
Humanitarna izložba: Poznate face bez uljepšavanja pozirale za SOS Dječje selo Hrvatska
1

Pod nazivom '178', u zagrebačkoj Tvornici kulture održat će se jedinstvena dobrotvorna izložba fotografija poznatih osoba iz hrvatskog javnog života, a sav prikupljeni novac namijenjen je SOS Dječjem selu Hrvatska

Admiral

 Otvorenje izložbe najavljeno je za 5. ožujka u 19 sati, a iza projekta stoje fotografi Sanja Babeli i Igor Cecelja iz kreativnog ateliera "185". Inicijatori i koordinatori su Ivan Bojčić, bubnjar Leta 3, te Dražen Goreta, direktor programa Tvornice kulture.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kuhari u Dubrovniku 00:55
Kuhari u Dubrovniku | Video: Privatni album

Broj 178 u naslovu izložbe označava broj djece koja su trenutačno korisnici SOS Dječjeg sela Hrvatska, pa izložba nosi važnu poruku - iza svake brojke stoji dijete. Njegov identitet, njegova priča i potreba za sigurnim domom. Upravo iz te ideje nastala je izložba koja spaja umjetnost, poznata lica i humanost - s ciljem pružanja dodatne podrške djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

POZNAT I KUPAC Na humanitarnoj aukciji prodan Modrićev dres za 36 tisuća eura
Na humanitarnoj aukciji prodan Modrićev dres za 36 tisuća eura

Na fotografijama koje će na izložbi biti predstavljene su istaknute osobe iz svijeta kulture, sporta i javnog života, ali u potpuno drugačijem izdanju nego što smo navikli. Severina, Zoran Šprajc, Goran Bogdan, Damir Martinović Mrle, Damir Urban, Ida Prester, Leon Lučev, Antonija Blaće, Davor Gobac, Darko Rundek, Danijela Trbović, Alka Vuica, Martina Validžić, Dean Kotiga, Zoran Prodanović Prlja, Judita Franković Brdar, Stela Rade i brojni drugi stat će pred objektiv bez stilizacije, bez glamura i bez scenografije. Fotografirani u crno-bijeloj tehnici, ogoljeni od uloga, fokusirani su na pogled, lice i emociju - na ono što nas sve povezuje.

Portreti će biti izloženi u velikom formatu, dimenzija 1x1,5 metara, čime se dodatno naglašava snaga i neposrednost susreta s protagonistima. Izložba je zamišljena kao jednodnevni događaj, no humanitarna akcija traje i nakon otvorenja. Na dan otvorenja pokreće se online aukcija putem aukcijske platforme, na kojoj će se fotografije moći kupiti, a tijekom trajanja kampanje svi zainteresirani mogu donirati i podržati djecu iz SOS Dječjeg sela putem službene stranice projekta.

EVO KAKO JE BILO Omiljeni 'Kumovi' družili su se s obožavateljima i slikali, a sve je bilo u humanitarnom tonu...
Omiljeni 'Kumovi' družili su se s obožavateljima i slikali, a sve je bilo u humanitarnom tonu...

Svi sudionici, s autorima i organizatorima, sudjeluju u akciji bez naknade, a projekt je prvi u nizu dobrotvornih događanja koja će se realizirati u prostoru zagrebačke Tvornice kulture. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Koji anđeo vas čuva? Svaki znak Zodijaka ima svog zaštitnika
SAZNAJTE KOJI JE VAŠ

Koji anđeo vas čuva? Svaki znak Zodijaka ima svog zaštitnika

Anđeli mogu pomoći da bolje razumijete svoj astrološki znak i to kako on utječe na vaš životni put. Oni govore o našim inherentnim osobinama i osobnostima
'Odbijena sam na 50 razgovora za posao. Poslodavci ne vide dalje od mog dobrog izgleda'
NEZAPOSLENA DADILJA

'Odbijena sam na 50 razgovora za posao. Poslodavci ne vide dalje od mog dobrog izgleda'

Alê Gaúcha (21) posljednje tri godine traži posao dadilje, nakon što je završila tečaj za čuvanje djece, no tvrdi da je shvatila kako njezine obline privlače više pažnje nego njezine kvalifikacije
Bolest od koje je umro 'Dawson' je tihi ubojica - ovo su simptomi raka debelog crijeva
PREPOZNAJTE IH NA VRIJEME

Bolest od koje je umro 'Dawson' je tihi ubojica - ovo su simptomi raka debelog crijeva

James Van Der Beek, zvijezda serije Dawson’s Creek, preminuo je u 48. godini nakon borbe s kolorektalnim karcinomom. Ova bolest sve češće pogađa mlađe osobe, pa je važno prepoznati tihe znakove bolesti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026