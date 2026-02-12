Humanitarna izložba: Poznate face bez uljepšavanja pozirale za SOS Dječje selo Hrvatska

Otvorenje izložbe najavljeno je za 5. ožujka u 19 sati, a iza projekta stoje fotografi Sanja Babeli i Igor Cecelja iz kreativnog ateliera "185". Inicijatori i koordinatori su Ivan Bojčić, bubnjar Leta 3, te Dražen Goreta, direktor programa Tvornice kulture.

Broj 178 u naslovu izložbe označava broj djece koja su trenutačno korisnici SOS Dječjeg sela Hrvatska, pa izložba nosi važnu poruku - iza svake brojke stoji dijete. Njegov identitet, njegova priča i potreba za sigurnim domom. Upravo iz te ideje nastala je izložba koja spaja umjetnost, poznata lica i humanost - s ciljem pružanja dodatne podrške djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Na fotografijama koje će na izložbi biti predstavljene su istaknute osobe iz svijeta kulture, sporta i javnog života, ali u potpuno drugačijem izdanju nego što smo navikli. Severina, Zoran Šprajc, Goran Bogdan, Damir Martinović Mrle, Damir Urban, Ida Prester, Leon Lučev, Antonija Blaće, Davor Gobac, Darko Rundek, Danijela Trbović, Alka Vuica, Martina Validžić, Dean Kotiga, Zoran Prodanović Prlja, Judita Franković Brdar, Stela Rade i brojni drugi stat će pred objektiv bez stilizacije, bez glamura i bez scenografije. Fotografirani u crno-bijeloj tehnici, ogoljeni od uloga, fokusirani su na pogled, lice i emociju - na ono što nas sve povezuje.

Portreti će biti izloženi u velikom formatu, dimenzija 1x1,5 metara, čime se dodatno naglašava snaga i neposrednost susreta s protagonistima. Izložba je zamišljena kao jednodnevni događaj, no humanitarna akcija traje i nakon otvorenja. Na dan otvorenja pokreće se online aukcija putem aukcijske platforme, na kojoj će se fotografije moći kupiti, a tijekom trajanja kampanje svi zainteresirani mogu donirati i podržati djecu iz SOS Dječjeg sela putem službene stranice projekta.

Svi sudionici, s autorima i organizatorima, sudjeluju u akciji bez naknade, a projekt je prvi u nizu dobrotvornih događanja koja će se realizirati u prostoru zagrebačke Tvornice kulture.