Omiljeni 'Kumovi' družili su se s obožavateljima i slikali, a sve je bilo u humanitarnom tonu...

Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju nove nastavke omiljene serije, Zagreb je u četvrtak navečer postao mjesto druženja glumaca i obožavatelja na Paint & Wine humanitarnom eventu inspiriranom Kumovima.

U ugodnoj i opuštenoj atmosferi, i uz puno smijeha, okupila su se brojna poznata lica iz serije, ali i vjerni fanovi. Večer su otvorili Momčilo Otašević i Mirna Mihelčić, a kistovi, platna i dobra energija ispunili su prostor dok su glumci i fanovi stvarali sliku 'Izvor Cetine', pokazujući da umjetnost još snažnije povezuje kada ima plemenitu svrhu. Naime, cijeli događaj bio je humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodanih ulaznica i donacija, namijenjen je pomoći Hrvatskoj mreži za beskućnike.

Druženju su se, uz Momčila Otaševića i Mirnu Mihelčić, pridružili kolege Ana Uršula Najev, Daria Lorenci, Barbara Vicković, Mijo Kevo, Petra Kraljev, Nika Barišić, Šime Zanze, Anica Kovačević i Irena Matas. Dok su se neki ozbiljno primili kista, drugi su večer proveli uz smijeh, druženje i podršku plemenitoj ideji.

- Nisam uopće dvojila hoću li se odazvati ovom događaju ili neću. Zapravo se smatram velikom sretnicom da živim na planeti Zemlji i imam krov nad glavom. I kad netko kaže da je beskućnik, to mi je gotovo nepojmljivo, a zapravo je to naša stvarnost - priznaje glumica Barbara Vicković.

Dok Petra Kraljev, priznaje, voli slikanje, Mirnu Mihelčić taj je talent ipak zaobišao:

- Ja uvijek govorim da kad je Bog dijelio talente, da mi je svega pomalo možda dao, po mrvicu, ali za slikanje baš nikakav talent nemam - našalila se.

Momčilo Otašević priznaje da u sebi ima umjetničku dimenziju, no ističe kako mu arhitektura ipak bolje leži od slikanja, dok se Ana Uršula Najev na ovom događaju ozbiljno primila kista i s puno entuzijazma uronila u slikarsku avanturu.

Osim slikanja, gosti su uživali i u bogatom zabavnom programu: od nastupa klape i „Zaglavačke torte", do DJ-a koji je zabavu nastavio do samog kraja.