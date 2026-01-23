Obavijesti

Show

Komentari 0
EVO KAKO JE BILO

Omiljeni 'Kumovi' družili su se s obožavateljima i slikali, a sve je bilo u humanitarnom tonu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Omiljeni 'Kumovi' družili su se s obožavateljima i slikali, a sve je bilo u humanitarnom tonu...
8
Foto: Nova Tv

U ugodnoj i opuštenoj atmosferi, i uz puno smijeha, okupila su se brojna poznata lica iz serije, ali i vjerni fanovi. Večer su otvorili Momčilo Otašević i Mirna Mihelčić

Admiral

Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju nove nastavke omiljene serije, Zagreb je u četvrtak navečer postao mjesto druženja glumaca i obožavatelja na Paint & Wine humanitarnom eventu inspiriranom Kumovima.

Foto: Nova Tv

U ugodnoj i opuštenoj atmosferi, i uz puno smijeha, okupila su se brojna poznata lica iz serije, ali i vjerni fanovi. Večer su otvorili Momčilo Otašević i Mirna Mihelčić, a kistovi, platna i dobra energija ispunili su prostor dok su glumci i fanovi stvarali sliku 'Izvor Cetine', pokazujući da umjetnost još snažnije povezuje kada ima plemenitu svrhu. Naime, cijeli događaj bio je humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodanih ulaznica i donacija, namijenjen je pomoći Hrvatskoj mreži za beskućnike.

Foto: Nova Tv

Druženju su se, uz Momčila Otaševića i Mirnu Mihelčić, pridružili kolege Ana Uršula Najev, Daria Lorenci, Barbara Vicković, Mijo Kevo, Petra Kraljev, Nika Barišić, Šime Zanze, Anica Kovačević i Irena Matas. Dok su se neki ozbiljno primili kista, drugi su večer proveli uz smijeh, druženje i podršku plemenitoj ideji.

Foto: Nova Tv

- Nisam uopće dvojila hoću li se odazvati ovom događaju ili neću. Zapravo se smatram velikom sretnicom da živim na planeti Zemlji i imam krov nad glavom. I kad netko kaže da je beskućnik, to mi je gotovo nepojmljivo, a zapravo je to naša stvarnost - priznaje glumica Barbara Vicković.

ANEGDOTE ZDRAVKA VUKELIĆA Zvijezda 'Kumova': 'Na lito sam radio u kafiću pa nije sramota'
Zvijezda 'Kumova': 'Na lito sam radio u kafiću pa nije sramota'
Foto: Nova Tv

Dok  Petra Kraljev, priznaje, voli slikanje, Mirnu Mihelčić taj je talent ipak zaobišao:

- Ja uvijek govorim da kad je Bog dijelio talente, da mi je svega pomalo možda dao, po mrvicu, ali za slikanje baš nikakav talent nemam - našalila se.

HUMOR I SCENA Braco iz Kumova oduševljava publiku i izvan malih ekrana
Braco iz Kumova oduševljava publiku i izvan malih ekrana

Momčilo Otašević priznaje da u sebi ima umjetničku dimenziju, no ističe kako mu arhitektura ipak bolje leži od slikanja, dok se Ana Uršula Najev na ovom događaju ozbiljno primila kista i s puno entuzijazma uronila u slikarsku avanturu.

Foto: Nova Tv

Osim slikanja, gosti su uživali i u bogatom zabavnom programu: od nastupa klape i „Zaglavačke torte“, do DJ-a koji je zabavu nastavio do samog kraja. Kako je izgledalo druženje, jesu li se omiljeni Kumovi snašli u slikarskoj ulozi, koliko im znači izravan kontakt s publikom i zašto su im ovakvi događaji posebni, ne propustite danas u IN magazinu od 17:30 na Novoj TV!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici
Luksuz usred ledene pustoši

Ovako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici

Influencer Kristijan Iličić, s kojim je Kolinda otputovala na kraj svijeta, pratitelje je kroz kratak video proveo kroz jednu od brodskih kabina, onu u kojoj boravi i Grabar-Kitarović
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u petak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u petak

Doznajte što vas očekuje ovog petka 23. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...
Ma kakav Bali, dođi mali! Šuput mazila Šimu pred kamerama
ROMANTIKA

Ma kakav Bali, dođi mali! Šuput mazila Šimu pred kamerama

Početak siječnja Maja Šuput provela je na dalekom Baliju i i teško da je itko propustio vidjeti kako joj je ondje bilo. Kadrove s plaža, hramova i ljetnih kombinacija dijelila je gotovo svakodnevno, pa su pratitelji iz prve ruke pratili njezin bijeg od zime i obaveza. Nakon povratka u Hrvatsku, Maja se Baliju još jednom vratila. Barem na društvenim mrežama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026