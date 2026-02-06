Na humanitarnoj aukciji prodan Modrićev dres za 36 tisuća eura

U Zagrebu je održana četvrta humanitarna gala večer građevinara, tradicionalno okupljanje predstavnika građevinske struke, institucija i javnog života, s ciljem prikupljanja sredstava za one kojima je pomoć najpotrebnija. Ovogodišnje izdanje bilo je posvećeno Centru za pružanje usluga u zajednici Sv. Ana Vinkovci, a tijekom večeri prikupljeno je više od 250 tisuća eura za obnovu zgrade i unapređenje uvjeta života korisnika.

Događanje je organizirao Hrvatski centar za potresno inženjerstvo - Interventna služba (HCPI), a okupilo je više od 300 uzvanika i predstavnike više od 80 vodećih hrvatskih građevinskih tvrtki. Vrhunac večeri bila je humanitarna aukcija dresa hrvatskog nogometnog reprezentativca i ambasadora događanja Luke Modrića, koji je prodan za 36 tisuća eura direktoru građevinske tvrtke Vladi Ćorluki.

Predsjednik udruge HCPI, Josip Atalić, istaknuo je važnost Humanitarne gala večeri građevinara, naglasivši kako je inicijativa proizašla iz jednostavne ideje da svatko doprinese koliko može, uz istodobno isticanje uloge znanja i humanosti u zajedničkom djelovanju. Član udruge HCPI, Ante Borovina, dodao je da su u protekle četiri godine prikupljene donacije dosegle gotovo milijun eura. Ovogodišnja sredstva namijenjena su poboljšanju uvjeta za odrastanje korisnika Dječjeg doma Sv. Ana.

Svojim dolaskom gala večer su podržali brojni predstavnici državnih i lokalnih institucija, među kojima su potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar gospodarstva Ante Šušnjar, zastupnik Hrvatskog sabora Ivan Malenica, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić, župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić te gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić. Uz njih, događanje su uveličali i mons. Zlatko Koren, kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog i rektor zagrebačke katedrale, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, predsjednik Hrvatskog teniskog saveza Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Nikola Rukavina te hrvatski tenisač Borna Ćorić.

Foto: Vedran Tomac

- Vjerujem da će se ova vrijedna, sada već tradicija, nastaviti i u godinama koje dolaze jer ovakve inicijative pokazuju snagu zajedništva i odgovornosti građevinske struke. Ovom humanitarnom gestom zajedno šaljemo snažnu poruku da nam je stalo do zajednice i onima kojima je pomoć najpotrebnija. Građevinski sektor ima izniman značaj za razvoj Hrvatske, a njegova spremnost da aktivno sudjeluje u društveno odgovornim projektima dodatno potvrđuje njegovu važnu ulogu u društvu - rekao je Bačić.

Zahvalu organizatorima i donatorima uputila je i ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Sv. Ana Vinkovci Zrinka Mikić.

Foto: Vedran Tomac

- Tijekom više od 70 godina djelovanja naš je Dom pružio sigurnost, stabilnost i osjećaj pripadnosti tisućama djevojčica i dječaka te s vremenom postao njihov istinski dom. Iskreno zahvaljujemo organizatorima i svim donatorima koji su prepoznali važnost ulaganja u uvjete života djece. Zahvaljujući prikupljenim sredstvima obnovit ćemo zgradu centra i unaprijediti prostor u kojem djeca odrastaju, što će im osigurati sigurnije, toplije i poticajnije okruženje. Vjerujemo da će upravo takvo ozračje dodatno pridonijeti njihovoj emocionalnoj stabilnosti, smanjenju strahova i kvalitetnijem odrastanju - izjavila je Mikić.

Dosadašnja izdanja Humanitarne gala večeri građevinara prikupila su više od 700 tisuća eura za zagrebačke bolnice, a ovogodišnji odaziv još je jednom potvrdio kontinuirani angažman struke u humanitarnim projektima. Program večeri dodatno su obogatili nastup korisnica Centra za pružanje usluga u zajednici Sv. Ana Vinkovci i njihove pratnje te tamburaški sastav Slavonske Lole.