Hvala 24sata! Za novu Toyotu morat ću proširiti svoju garažu

Pavao Matulin (65) dobitnik je glavne nagrade rođendanske nagradne igre 24sata kojom se obilježavala 20. godišnjica od osnivanja. U ovoj nagradnoj igri mogle su se osvojiti brojne vrijedne nagrade, a glavna nagrada bio je automobil Toyota Yaris Cross Hybrid koji je otišao Pavlu Matulinu iz Donjeg Vidovca.

-Kako biste se vi osjećali da vas netko tako odjednom iznenadi? Ja sam bio sretan, ali nisam vjerovao! Mislio sam da me netko zeza i iznimno sam se iznenadio - izjavio je uzbuđeni Pavao nakon što je ugledao svoj novi automobil.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Igra je trajala od 2. do 13. ožujka, a upravo je Pavla dočekala glavna nagrada - Toyota Yaris Cross Hybrid vrijedan 26.225 eura. Za sudjelovanje bilo je potrebno skupiti 10 nagradnih kupona, a moguće je bilo skupiti i ili 9 nagradnih kupona plus joker kupon ili 8 nagradnih kupona plus 2 joker kupona. Ti kuponi su izlazili svakoga dana u 24sata između 2. i 13. ožujka. U igri su sudjelovali svi koji su poslali ispunjene kupone iz novina ili oni koji imaju aktivnu godišnju Oranž pretplatu i prikupili kodove iz PLUS+ članaka te ih sa svojim podacima poslali na odgovarajuću adresu. Osim automobila, moguće je bilo osvojiti i putovanje u Madeiru, vaučeri u hotelima, dizalicu te panoramski let Hrvatskom. Pavao je dosad često igrao ovakve nagradne igre, a sada je po prvi puta osvojio nagradu.

-Igram vaše igre svaki dan, radim križaljke, čitam politiku i sve što me unutra interesira. Obično sam uvijek rezao kupone i davao ih drugima, a sad ne znam kako se ovo dogodilo i što mi je došlo kad se prijavio - objasnio je Pavao.

Kompaktni Toyota Yaris Cross Hybrid koji je Pavao osvojio automobil je s velikim ambicijama koji spaja najbolje iz dva segmenta - praktičnost i kompaktnost gradskog automobila te robusnost i karakter sportskog terenca.

- Ja sam Toyotu želio kupiti još prije 20 godina, ali mi je tada bila preskupa pa sam se zadovoljio Fordom koji je stao u moju garažicu. Još sam je morao i proširiti 30 centimetara. Sada ću očito morati drugu garažu napravit, našalio se na svoj račun Pavao.