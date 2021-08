Snovi su za Indijance imali mnogo značenja, a jedna od najstarijih tradicija vezana je uz vjerovanje kako je zrak oko nas prepun dobrih i loših snova te naša sudbina i životne odluke ovise o tome koji se snovi uvuku u podsvijest tijekom noći. Dio je tradicije i vješanje hvatača snova, ručno pletenoga kruga, isprepletenog mrežom koja sliči paukovoj, uz uzglavlje kolijevke u kojoj spava dijete ili iznad kreveta odrasle osobe.

Vjerovalo se kako takav hvatač propušta dobre, a zaustavlja loše snove. Izvorno, hvatači snova pojavili su se u plemenu Ojibwa, koje je zapadna grana Indijanaca Chippewa. Oni su s jezerskog područja prodrli na velike prerije Sjeverne Amerike i usvojili kulturu bizona.

Poslije su hvatače snova brakovima i trgovinom preuzela još neka plemena, a poznato je da su ih izrađivali i prvi narodi Kanade. Tradicija se posebno proširila nakon panindijanskog pokreta 60-ih godina prošlog stoljeća, kad su se preživjela plemena počela ujedinjavati. Stoga mnogi hvatače snova smatraju i simbolom indijanskog ujedinjenja.

Prvi hvatači snova bili su namijenjeni prepoznavanju prirodne mudrosti, a u plemenu Ojibwa najčešće su ih pleli djedovi i bake za novorođeno unuče te ih objesili iznad kolijevke da bi djetešce lijepo sanjalo. Svaki, pa i najmanji pokret pera značio bi prolazak još jednog prekrasnog sna, a to je i zabavljalo dijete koje bi ležalo ispod njega.

Tradicionalno, pleli su se od grančica crvene vrbe, a za pletenje mreže rabile su se stabljike koprive. Grančice su se skupljale svježe i savijale u krug u spiralnoj formi te sušile. Upotrebljavalo se prirodno perje, a u svaki hvatač snova bio je upleten i jedan poludragi ili dragi kamen.

Kad se u mrežu uhvati dobar san, on lagano prolazi njome i spušta se na uzglavlje. Mekano pero (ili perje) isprepleteno oko kruga koji drži mrežu predstavlja dobar zrak i pomaže da se dobri snovi lagano spuste u podsvijest, tako lagano da se često ne možemo sjetiti što smo sanjali. Istodobno, loši snovi “ne znaju” put kroz mrežu i zbunjeni ostaju zapetljani u njoj do prvih zraka sunca. Tada isparavaju iz mreže kao kapi vode na suncu i nikad ne uspiju doći do podsvijesti i nanijeti zlo.

Leganda o nastanku hvatača snova

Kaže kako je pauk mirno pleo mrežu iznad uzglavlja starice Nokimis. Jednog je dana došao njezin unuk i popeo se na stolac s cipelom u ruci da ubije pauka, no baka ga je zaustavila. Kad ju je pitao zašto štiti pauka, samo se nasmiješila. Te joj se večeri pauk obratio i zahvalio joj što cijeni njegov rad te joj je rekao da će joj zato dati dar.

Kad je mjesec obasjao njegovu mrežu, rekao je: “Ovo je moj dar tebi, svaka mreža koju mjesec osvijetli zadržat će loše snove i zlo daleko od jastuka osobe koja spava ispod njega”. Druga legenda govori o indijanskom poglavici Lakota koji je na visokoj planini imao vizije o hvataču snova.

Napravite ga sami

Trebaju vam:

Snažna nit za mrežu (tradicionalno se upotrebljavaju konjska dlaka ili niti od životinjskih tetiva, no to ćete teško pronaći), metalni ili drveni prsten bilo koje veličine (možda može poslužiti jedan za vješanje zavjesa), vrpca od antilopa, kristal, perla ili stakleni kamen srednje veličine i pero, odnosno perje.

Izrada:

Vežite jedan kraj vrpce od antilopa za metalni ili drveni prsten. Ostavite četiri, pet centimetara vrpce slobodno kao uzicu na koju ćete objesiti hvatača snova, pa omotajte ostatak vrpce čvrsto oko prstena dok ga potpuno ne prekrijete. Vežite dva kraja vrpce jedan za drugi na vrhu prstena. Odrežite komad niti kojom ćete plesti mrežu i vežite jedan kraj za prsten. Sad postaje kompliciranije jer treba plesti čvorove na pola kruga.

Kako biste dobili prvi čvor, provucite nit kroz prsten prema natrag ostavljajući slobodnim obruč otprilike do pola kruga. Sad tu nit provucite kroz obruč koji ste dobili i ponovite postupak: vratite prema prstenu, provucite nit kroz taj novi obruč i ponovite. Trebalo bi izgledati kao da pletete obruče jedan za drugim. Napravite od šest do osam takvih obruča u krugu, neka budu dobro zategnuti te ravnomjerno raspoređeni.

Kad zatvorite puni krug, počnite plesti mrežu tako da provlačite niti kroz vrhove obruča koje ste dobili, ponovno na isti način – tako da provučete nit, vratite je prema rubu kruga, pa ponovno upletete kroz sljedeći obruč i tako do kraja, dok ne “zakvačite” sve čvorove iz prvoga kruga.

Upletite perlu ili kamenčić gdje god želite. Kad završite plesti mrežu, na lijevoj biste strani trebali imati malu rupu. Tu vežite nit za prsten i odrežite višak. Na kraju izrežite nekoliko traka antilopa i vežite ih čvrsto za prsten na jednom kraju (ne bi se smjeli pomicati), a na drugom vežite za njih perje koje će visjeti s vašega hvatača snova i – gotovi ste.