Kako je živjeti s parasomnijom? Žena kupuje dok spava, doma joj stižu neobični paketi...

Amerikanka Elissa Dalton (39) medicinska je sestra iz Indiane, gdje živi sa svojim sinom Gageom (17) i suprugom Jasonom (39), koji radi na radijskoj postaji. Ima podcast u kojemu otkriva neobičan problem s kojim živi.

Naime, kupuje tijekom spavanja te je već potrošila više od 7000 eura na stvari koje joj ne trebaju. Ime poremećaja je parasomnija, a u podcastu ona priča o tome koje su njegove posljedice.

Još od kad je bila mala, imala je probleme sa spavanjem. Kao dijete, s pet godina zaspala bi u krevetu, ali bi se probudila na kuhinjskom podu. Kad je imala 14 godina, majka ju je iznenada napustila, a ubrzo je preminuo i otac. Preselila se kod bake, a tada su se stvari još pogoršale. Vodila je čitave razgovore s bakom dok je spavala. Nije vjerovala kada bi joj baka ispričala što je radila u snu, sve dok je jedne večeri nije snimila i pustila snimku.

U svibnju 2015., Elissa je upoznala svog supruga Jasona na Tinderu. Zaljubili su se i već tri mjeseca kasnije uselili zajedno. Osjećala je veliko olakšanje što njezini problemi sa spavanjem nisu utjecali na njihovu vezu te su se uskoro vjenčali.

Jednog dana, Elissa je primila pošiljku s eBaya – par zlatnih sunčanih naočala. Zbunila se i prijavila na svoj račun, gdje je otkrila da je usred noći ponudila 26 funti za njih. Smijali su se tome, nesvjesni da je ovo tek početak njezine neobične navike.

Između 2015. i 2018., Elissa je u snu kupila još šest stvari. Sve su to bile jeftine krpice, pa joj je sve to bilo više zabavno nego zabrinjavajuće.

No, u lipnju 2019., nakon što je diplomirala i počela raditi kao medicinska sestra, njezina navika kupovine u snu naglo se pogoršala. Prvo je stiglo više od 30 pari tenisica i hrpe čarapa. Paketi su pristizali puni svjetlucavih minica i kožnih haljina, iako je obično nosila hlače. Jason i ona šalili su se da su 'usnula Elissa' i 'budna Elissa' dvije potpuno različite žene.

Foto: ILUSTRACIJA

No, nije se zaustavilo samo na odjeći. Tijekom sljedećih mjeseci stizale su torbe, proizvodi za kosu, 18 paleta sjenila i kutije toaletnog papira. Ponekad je Elissa imala osjećaj da je nešto uistinu napravila dok je spavala, a uglavnom nije imala pojma.

Jason je bio vrlo strpljiv, zajedno su pokušali izbrisati sve aplikacije za kupnju i ukloniti načine plaćanja s njezina telefona, zatim maknuti uređaje s kreveta ili ih sakriti. No, ona bi ih uvijek pronašla i pamtila je brojeve svoje kreditne kartice.

Krajem 2019., situacija se pogoršala i Elissa je tada započela s terapijom. Saznala je da je njezina kupovina povezana s traumom zbog gubitka roditelja te joj je dijagnosticirana parasomnija – poremećaj koji ometa spavanje. Kupovina ju je činila sretnom, i za tim je osjećajem tragala i u snu.

Stanje se nakratko poboljšalo, ali rad na intenzivnoj njezi tijekom pandemije bio je toliko stresan da su se simptomi vratili. Krajem 2020., primila je e-mail od Chanela u kojoj su joj zahvalili na narudžbi. Krv joj se sledila u žilama dok je pokušavala pristupiti računu koji je nekako otvorila noć prije. Znala je da Chanelove torbe koštaju tisuće i tisuće eura. Jason se tada jedini put stvarno naljutio, i shvatila je zašto. Srećom, pokazalo se da je naručila samo pamučne blazinice s Chanelovim logotipom za 20 eura. Gotovo se onesvijestila od olakšanja.

Bilo je i komičnih trenutaka. U prosincu 2022., nekako je slike sa snimanja u vlastitoj spavaćoj sobi, na kojima je bila u donjem rublju, dala napraviti u tri velika zidna platna. Platila ih je 120 eura i, naravno, nije ih mogla vratiti, pa sada vise u njihovoj spavaćoj sobi.

U ljeto 2023., Elissa je kupila 1000 naljepnica s mačkama, iako mačke uopće ne voli, i bedž za svoju uniformu medicinske sestre s natpisom: - Mrtva sam iznutra - . To definitivno nije za nositi na posao.

Tijekom godina, Elissa je potrošila više od 7000 eura na stvari koje nije mogla vratiti. Srećom, već nekoliko mjeseci nije ništa kupila u snu.

U veljači, zajedno s Jasonom, pokrenula je podcast pod nazivom 'The Adventures Of E', gdje je podijelila svoju priču o kupovini u snu. Bilo je oslobađajuće govoriti o tome, osjećala se manje usamljenom. Tako je podcast postao njezina terapija i pomaže joj sagledati smiješnu stranu svega. Možda će se to stalno događati, ali barem 'usnula Elissa' uglavnom kupuje stvari na sniženju, piše The Sun