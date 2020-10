HZJZ: Evo kako u ovoj situaciji ograničiti vrijeme pred ekranom

Od početka epidemije ove je godine većina ljudi provela rekordno puno vremena u zatvorenim prostorima, a HZJZ je objavio brošuru naglašavajući opasnost smanjenog kretanja i previše gledanja u ekrane

<p>Pod sloganom 'Živjeti zdravo',<a href="https://www.hzjz.hr/sluzba-promicanje-zdravlja/kako-ograniciti-vrijeme-provedeno-pred-ekranima-u-situaciji-smanjenog-kretanja/"> Hrvatski zavod za javno zdravstvo</a> objavio je brošuru sa savjetima kako ograničiti vrijeme provedeno pred ekranima u situaciji smanjenog kretanja.</p><p>Istaknuli su kako bi trebalo minimalizirati vrijeme provedeno pred računalom, televizorom, na telefonu ili elektroničkim igrama, a što češće 'ubrzati rad srca'. Kao neke od oblika zdrave tjelovježbe navode plesanje i preskakanje užeta.</p><p>Osim toga, ističu važnost izgradnje mišića kroz vježbe sklekova, trbušnjaka, joge, pilatesa...</p><p>Za odrasle, ali i mališane, predlažu što češće sudjelovanje u kućanskim poslovima, kao i korištenje stepenica umjesto lifta - odnosno kretanje kad god je to moguće.</p><h2>Djeca oponašaju roditelje</h2><p>Roditeljima HZJZ želi naglasiti kako je vrijeme za biti pozitivnim uzorom u provođenju aktivnosti koje nisu vezane za ekrane - od igranja društvenih igara, čitanje knjiga, uključivanje u kućanske poslove i pronalaska zajedničkih kreativnih hobija.</p><h2>Objasnite im što propuštaju kada sve svoje vrijeme gube gledajući u ekrane</h2><p>Čak i mala djeca koja pohađaju vrtić znaju da je vrijeme ograničeno. Samo im objasnite da ako imaju 3 sata slobodnog vremena i sve to provedu igrajući igre na svom iPadu, neće imati vremena za slikanje, izlaske s prijateljima ili uživanje u priči prije spavanja. Vjerovali ili ne, oni mogu odrediti prioritete. </p><p>Čim vaše dijete počne inzistirati na korištenju elektroničkih uređaja i počne raditi tantrume, krajnje je vrijeme za djelovanje. Bitno je da budete smireni dok raspravljate o problemu. Ukoliko i dođe do tantruma, znajte da nikada nije kasno za rješavanje problema.</p>