Oprez, ovih 6 vrsti dječjih fotki nemojte objavljivati online!

Roditelji se ponose svojom djecom i rado bi se s njima pohvalili pred svijetom - no pritom zaboravljaju kako ih na taj način mogu ugroziti, dovesti u pitanje njihovu sigurnost ili pak posramiti ih kad odrastu

<p>Era društvenih mreža u kojoj živimo donijela nam je puno toga i dobrog i lošeg, no dok mi kao punoljetni pojedinci sami odlučujemo koji ćemo privatan sadržaj objavljivati online, oni najmlađi nemaju tu privilegiju.</p><p>Iako roditelji pritom mogu imati dobre namjere, objavljivanje nekih slika njihove djece može ih dovesti u opasnost. Važno je naglasiti da jednom objavljene fotografije s interneta ne nestaju, odnosno čak i ako ih obrišemo tehnološki iskusni mogu ih se dokopati, a treba biti svjestan kako će te iste slike dočekati dijete javno objavljene i kad ono odraste. </p><p> </p><p>Zaštita dječjih prava i njihova sigurnost trebala bi nam biti misao vodilja, pa prvenstveno treba ograničiti publiku na takvim fotografijama, a potom i pažljivo analizirati o kakvim je slikama riječ.</p><p>Naime, stručnjaci ističu kako postoje 6 vrsti dječjih fotografija koje nipošto ne bismo trebali objavljivati.</p><h2>Fotografije s oznakom vrtića, škole, sportskog kluba</h2><p>Ovakve se fotografije mogu činiti bezazlenima, ali nisu. One mogu privući razne predatore dajući im neke osnovne informacije o djetetu koje ga mogu dovesti u opasnost, otkrivajući gdje dijete boravi odnosno gdje ga se može pronaći.</p><h2>Slike s oznakama imena</h2><p>Slike na kojima je vaše dijete s pločicom s imenom još je jedna vrsta fotografije koja može otkriti njegov identitet. Ako i dalje želite objaviti takvu sliku, provjerite jeste li zamutili ime na oznaci i eventualne oznake na drugoj djeci, ako ih ima na fotografiji.</p><h2>Slike s metapodacima i geografskim označavanjem</h2><p>Ako imate naviku objavljivati detalje iz svog obiteljskog života na društvenim mrežama, bolje je da platforme koje upotrebljavate za objavljivanje slika ne otkrivaju metapodatke vaših fotografija. Metapodaci ili EXIF ​​podaci sadrže informacije o vremenu i mjestu snimanja vaše slike i mogu se koristiti za lociranje vašeg djeteta. Također možete isključiti geografsko označavanje i metapodatke za sve svoje slike.</p><p>Također je dobra ideja provjeriti postavke privatnosti na računima društvenih mreža i paziti da fotografije svoje djece dijelite samo s osobama kojima vjerujete. Odluka o objavi fotografija bi trebala biti isključivo roditeljska, pa se suzdržite od objavljivanja slatkih bratića, nećaka ili druge djece iz vaše blizine - jer time možda narušavate želje onih čija je uloga njihova zaštita.</p><h2>Slike koje prikazuju nepokriveno tijelo vašeg djeteta</h2><p>Nakon što sliku prenesemo na Internet, više nemamo potpunu kontrolu nad njom i ne znamo tko je može vidjeti, kopirati ili podijeliti. Objavljivanje slika na kojima se vidi golo ili djelomično prekriveno tijelo vašeg djeteta može privući seksualne predatore, a ove fotografije također mogu učiniti da se vaša djeca osjećaju neugodno kad odrastu i vide ih objavljene na Internetu.</p><h2>Fotografije koje prikazuju tantrume ili loše ponašanje</h2><p>Još jedna vrsta fotografija zbog kojih se vaše dijete može osjećati posramljeno i frustrirano kad ih vidi na mreži su slike koje pokazuju njihovo loše ponašanje ili druge trenutke slabosti. Čak i ako se razlog nevolje vašeg djeteta čini dovoljno smiješnim da ga možete podijeliti, sjetite se da to za vaše dijete u ovom trenutku može biti prava tragedija i ne treba se smijati njegovim osjećajima.</p><h2>Slike koje prikazuju drugu djecu</h2><p>Pokušavajući zaštititi identitet svoje djece na mreži, ne zaboravite na sigurnost druge djece. Nemojte objavljivati ​​slike na kojima se vide druga djeca, a ako to učinite, zamutite im lica i sve druge detalje koji mogu otkriti njihov identitet ili mjesto, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/6-kinds-of-child-photos-we-shouldnt-post-on-social-media-799083/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR2MFKCFmSrFnroexI6mUzdauM7xCpuZJHGYGTrQfbBCxg_PE2BicdaIQ50">Bright Side.</a></p>