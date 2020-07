HZJZ objavio: Ovo su građani koji ne moraju nositi masku

<p>Pojedine osobe uslijed zdravstvenog stanja i značajki razvojne dobi ne mogu nositi masku ili mogu nositi masku samo uz određena ograničenja. Najčešće se radi o situacijama kod kojih nošenje maske može dovesti do otežanog disanja, opasnosti od gušenja ili do toga da se maska nosi nepravilno što može povećati izglede za zarazu. Kod navedenih stanja neophodno je omogućiti osobi da ne nosi masku, naglašavaju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) vezano uz 'Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maske za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašenja epidemije bolesti COVID-19'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kako pravilno staviti masku na lice:</p><p>Nabrojali su koji građani nisu dužni nositi masku na licu i situacije u kojima se to tolerira, poput slučajeva kada čovjek ima problema sa disanjem zbog kronične bolesti ili izgubi svijest.</p><h2>'Ponekad se nakon dužeg nošenja maski mogu javiti promjene na koži lica'</h2><p>Spomenuli su kako se nakon nošenja maske, posebno dugotrajnog, na koži lica može javiti iritacija. Iritacija kože lica</p><p>- Ponekad se nakon dužeg nošenja maski mogu javiti promjene na koži lica, posebno kod ljetnih vrućina. U takvim slučajevima neophodna je dosljedna higijena lica i pravilno nošenje maske - kažu u HZJZ-u.</p><p>Ovo su njihovi savjeti:</p><p>- U slučaju jače izraženih promjena na koži lica, javite se liječniku obiteljske medicine ili pedijatru - upozoravaju.</p>