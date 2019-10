Iđirot je odličan kod želučanih tegoba, a pomaže i kod reume

Iđirot (Acorus calamus) poznat je i pod nazivima mirisavi šaš, mirisava trska, vodeni božur, sabljar, komuš i kalamus. To je trajna močvarna biljka s horizontanim, jako razgranatim i razvijenim, mesnatim, do 2 cm debelim i više od 1 m dugačkim mirišljavim podankom. Cvjetovi su složeni u žučkasto zeleni, do 10 cm dugački klip.

Biljka potječe iz jugoistočne Azije gdje se podanak tisućljećima koristio kao začin i lijek. Smatra se da su ga u naše krajeve donijeli Turci. Kod nas se iđirot dobro udomaćio pa često raste u velikom broju uz obale rijeka i jezera, po barama, jarcima i na močvarnom tlu. Osušeni, jako aromatični i gorki podanak biljke služi kao začin i lijek.

Skuplja se u proljeće, u ožujku i travnju prije razvijanja listova ili u jesen, u rujnu i listopadu. Spužvasto mekani podanci ubiru se tako da se cijele biljke čupaju iz močvarnog tla, uklanja korijenje i ostatci listova, a dobro ih je prerezati po dužini kako bi se brže osušili. Čuvaju se u dobro zatvorenim posudama. Svjueži podanak ima osobito snažan, aromatičan miris i gorak, aromatičan, ljut okus.

Iđirot je odličan biljni lijek ali ga uzimamio samo kad je neophodno potreban i to samo kraće vrijeme. Ponajprije djeluje na probavni sustav, a osobito na želudac i crijeva. Poboljšava djelovanje žlijezda i muskulature probavnog sustava. Pretjerano ili nedovoljno izlučivanjue kiseline postaje stabilno, rad crijeva se pospješuje a grčevi ublažavaju, smanjuje se količina plinova.

Pospješuje nastanak žuči u jetri i njezino otjecanje. Iđirot je najubolji tonik za probavni sustav osobito kada su uzroci probavnog tegoba živčane prirode. Korijen iđirota služi za liječenje katara želuca i crijeva, dugotrajnih želučanih slabosti, pomanjkanja apetitita, kod osjećaja gladi koji se kod najmanjeg uzimanja hrane pretvara u odbojnost prema hrani, kod pojava vremnja u želucu i kod tromosti želučanih mišića.

Osim toga, pospješuje izlučivanje mokraće, sprečava vjetrove u crijevima i normalizira rad žuči, gušterače i pomaže kod šećerne bolesti.

Masažna tinktura protiv reume

Prelijte 10 g zdrobljenog ili narezanog podanka iđirota sa 100 ml 70-postotnog alkohola i ostavite da odstoji dva do tri tjedna te procijedite u tamne bočice. Umjesto alkohola možete upotrijebiti i kvalitetnu domaću rakiju. Žtako pripremljena tinktura koristi se za masađže kod reumatskih bolesti, kod bolova u zglobovima i mišićima. Razrijeđena pomaže protiv osipa i ozeblina.

Čaj od iđirota

Žličicu iđirota namačemo 6-8 sati u hladnoj vodi, a potom je ugrijemo do temperature prikladne za pijenje. Možemo pripremati i uobičajeni čaj koji treba odstajati 5 minuta. Čaj pijemo triput na dan u obliku kure koju nakon 4-6 tjedana prekidamo barem dva tjedna. Takav čaj prikladan je i za ispiranje kod upala u usnoj šupljini, osobito pri upalama desni. Iscrpine iđirotova korijena katkad se dodaju zubnim pastama.

Kupelj od iđirota

Prelijemjo 100 g iđirota vrućom vodom i ostavimo da odstoji pokriveno 15 minuta. Taj ekstrakt dodajemo kupeljima. U hladnjaku ga možemo čuvati i nekoliko dana, a koristimo ga za djelomične kupelji kod hladnih nogu, ruku i ozeblina. Osobito su preporučljive kod oporavka od bolesti, osjećaja slabosti i bolesti metablizma. Uz uzimanje čaja kupelji poboljšavaju stanje kod probavnih tegoba.

