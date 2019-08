I kad miruju, ako nisu do kraja ugašeni, uređaji crpe energiju

Mi smo prva generacija koja shvaća razmjere štetnih utjecaja na prirodu, ali i posljednja koja stvari može okrenuti na bolje za generacije koje dolaze, kaže Ben Fogle, borac za očuvanje okoliša.

On je s autorima iz Svjetskog fonda za prirodu (WWF) napisao knjigu ‘12 Small Acts to Save Our World: Simple, Everyday Ways You Can Make a Difference’.

- Ubrzan tempo života naveo nas je na prečace pa smo pritom usvojili loše navike. Hrpa plastične ambalaže, proizvodnja najjeftinije robe i energije, sve te pogodnosti imaju cijenu nepovratnog uništenja. Čak i kad uređaje poput televizora i laptopa stavite na ‘standby’ (stanje pripravnosti), oni poput vampira usisavaju električnu energiju bez ikakve koristi - tvrde autori i objašnjavaju kako je to kao da ostavite upaljeno svjetlo.

Zato prije spavanja ili posla ugasite uređaje. Zatvarajte prozore i investirajte u izolaciju kuće koja zadržava temperaturu, a kad kuhate poklopite lonce kako bi se hrana što prije skuhala.