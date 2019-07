Reciklirajte otpad i učite svoju djecu kako da brinu o okolišu

Kad govorimo o očuvanju prirode i težnji da spasimo planet, pogrešan je pristup djeci govoriti da će imati utjecaja tek kad budu stariji. Djeca su voljna sudjelovati, samo im trebaju prave informacije, ohrabrenje i poticaj da mogu sudjelovati u promjenama, kažu autori knjige “The New 50 Simple Things Kids Can Do to Save the Earth”, grupa Earthworks za inženjerske, arhitektonske i ekološke projekte te Sophie Javna, aktivistica koja je u savjetodavnom odboru o politici hranjenja regije Peakes u SAD-u.

Foto: Promo

Djeci treba jednostavno prema dobi objasniti što se događa kad zagađujemo okoliš. Naprimjer, Zemlja se zagrijava od previše plinova koje ispuštaju automobili i tvornice, polarni led se može rastopiti i podići razinu oceana te tako mogu nestati otoci i obale.

- Djeci treba reći kako bacanjem smeća zagađujemo vodu koja nam je za piće. Osim čovjeka, svi na Zemlji ovise o vodi, od najmanjih bubica do slonova i žirafa. Misija velikih i malih je održati vodu čistom kako bi je svi mogli piti i kako bi ribe i druge morske životinje imale mjesto za život - napominju autori primjer kako djecu ekološki osvijestiti od što ranije dobi.

U knjižarama postoji mnoštvo edukativnih slikovnica i priča kroz koje djeca uče o važnosti očuvanja Zemlje. Ponudite djeci bojice i papir. Neka nakon priče o recikliranju nacrtaju po odgovarajućim bojama spremnike za različite vrste otpada. Vodite ih sa sobom kad idete reciklirati otpad. Djeca uče po modelu odraslih, roditelja i učitelja.