I muškarci nose 'push-up'! Ove bokserice daju 5 cm veći ponos

Moda i tehnologija donjeg rublja ulaze u novu fazu: nakon godina dominacije sportsko-funkcionalnih materijala i minimalističkih krojeva, na scenu stiže proizvod koji je već izazvao lavinu reakcija - muške bokserice koje djeluju poput push-up grudnjaka. Riječ je o modelu nazvanom Secret Support Trunks, a potpisuje ih britanski trgovački lanac Marks & Spencer.

Kako funkcionira 'podizanje'?

U srži dizajna nalazi se diskretno oblikovan unutarnji džep koji podiže i oblikuje muški prednji dio. Proizvođač tvrdi da efekt podizanja iznosi oko pet centimetara, što je predstavljeno kao 'suptilan, ali vidljiv boost'. Mnogi korisnici ističu da se razlika uistinu vidi, osobito kod pripijenih hlača.

Bokserice su izrađene od mekog modalnog pamuka s dodatkom elastina, što osigurava ugodan osjećaj na koži i stabilno prianjanje. Dizajn je minimalistički, bez nepotrebnih šavova ili vizualnih detalja koji bi odavali funkciju koju bokserice imaju, a cijena im je 37 dolara (oko 32 eura).

Zašto takav proizvod?

Prema tvrdnjama iz same tvrtke, cilj nije bio stvoriti 'novi standard muškog izgleda', nego ponuditi opciju onima koji žele dodatno samopouzdanje. Izvori iz brenda ističu da sve više muškaraca otvoreno govori o želji za boljim izgledom u odjeći, ne samo u teretani.

Ovaj proizvod tako se uklapa u širi trend 'body optimizacije' u muškoj modi - od kompresijskih majica do oblikovanih potkošulja. Proizvođači sada prepoznaju da i muškarci, jednako kao i žene, ponekad žele odjeću koja im daje subjektivni osjećaj sigurnosti i samopouzdanja.

Reakcije javnosti: od oduševljenja do podsmijeha

Na društvenim mrežama bokserice su ubrzo postale viralne. Influenceri koji su ih promovirali otvoreno su govorili o tome kako ovakav dizajn može pružiti 'mali, ali važan poticaj' u svakodnevici. Fotografije i kratki testovi izazvali su mnogo komentara - od ozbiljnih pitanja o udobnosti, do humorističnih usporedbi s 'modernim oklopom za muško samopouzdanje'.

Ipak, recenzije kupaca ostale su podijeljene. Dok jedni tvrde da su iznenađeni kvalitetom i praktičnošću, drugi smatraju da je potpora pretjerano naglašena ili da zahtijeva previše 'namještanja' tijekom dana. Prosječna ocjena proizvoda je solidna, ali ne izvanredna - što upućuje na to da se radi o vrlo osobnom doživljaju.

Jesu li 'push-up' bokserice budućnost?

Stručnjaci iz modne industrije procjenjuju da će ovakvi proizvodi vjerojatno postati stalni dio ponude. Uz sve veću otvorenost prema muškoj estetici i njegovanju tijela, očekuje se širenje linija koje nude oblikovanje, potporu i vizualno poboljšanje siluete.

No, jedno je sigurno: nove bokserice potaknule su razgovor o tome kako se muškarci osjećaju u vlastitoj koži - i koliko moda može utjecati na svakodnevno samopouzdanje. Bez obzira jesu li shvaćene kao modni dodatak, praktična inovacija ili samo simpatičan trend, čini se da su “push-up” bokserice postigle ono najvažnije - privukle su pažnju i otvorile novu nišu u industriji donjeg rublja.