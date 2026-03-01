Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
SVE ZAGREBAČKE KRČME PLUS+

I na periferiji kod okretišta i u centru - lokali su uvijek bili puni

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 8 min
I na periferiji kod okretišta i u centru - lokali su uvijek bili puni
24SATA Zagreb: Izložba “Gutljaj prošlosti - stare zagrebačke kavane, krčme i gostionice” | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kako se nekad u gradu Zagrebu pilo i gostilo znale su generacije, koje su, baš kao i danas, vrijeme provodili u gostionicama i krčmama. Imale su čudna imena, vlasnice su bile i žene, a u njima se i fino jelo

Admiral

"Imamo birtija, hvala budi bogu, napretek. Nećemo sada vaditi statističke brojke da iznosimo sav taj život koji se odvija svake večeri u zagrebačkim birtijama brojčano, jer vi i sami znate, kud god da se okrenete u Zagrebu, svugdje možete naći neku birtiju. Istinabog, danas se to više ne zove birtijom nego vinarska radnja, no tu su i krčmarske radnje i točionice i buffeti, pa svatko tko malo pažljivije prolazi ulicama dođe do spoznaje da se ovdje dobra kapljica zaista cijeni i da nema nikakve krize", pisalo je u uvodu članka dnevnih novina Večer iz travnja 1939. oslikavajući tadašnji društveni život Zagrepčana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljerka (67): 'Bolest mi je jetru uništavala bez ikakvog alarma'
Danas je zdrava!

Ljerka (67): 'Bolest mi je jetru uništavala bez ikakvog alarma'

Gospođa Ljerka Kovačić Tot suočila se s rijetkim autoimunim stanjem. Stradali su joj sitni žučni kanalići u jetri. Već na prvim pretragama su nalazi pokazali povišene jetrene enzime...
Veliki tjedni horoskop: Ovan je na pragu nove veze, Vaga mora otići na potrebne pretrage
od 1. do 7. ožujka

Veliki tjedni horoskop: Ovan je na pragu nove veze, Vaga mora otići na potrebne pretrage

Saznajte što vas čeka ovaj tjedan. Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak Zodijaka ima svoje trenutke za pamćenje koji će mu obilježiti narednih sedam dana
Ovo je najljekovitije jestivo bilje u Hrvatskoj: Raste baš posvuda!
ZA BOLJE ZDRAVLJE

Ovo je najljekovitije jestivo bilje u Hrvatskoj: Raste baš posvuda!

Samonikle biljke su naši preci stoljećima koristili za zdravlje, prehranu i njegu. Od proljetnih listova do jesenskih bobica, ove biljke rastu gotovo besplatno i često su zaboravljene

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026