I na periferiji kod okretišta i u centru - lokali su uvijek bili puni

"Imamo birtija, hvala budi bogu, napretek. Nećemo sada vaditi statističke brojke da iznosimo sav taj život koji se odvija svake večeri u zagrebačkim birtijama brojčano, jer vi i sami znate, kud god da se okrenete u Zagrebu, svugdje možete naći neku birtiju. Istinabog, danas se to više ne zove birtijom nego vinarska radnja, no tu su i krčmarske radnje i točionice i buffeti, pa svatko tko malo pažljivije prolazi ulicama dođe do spoznaje da se ovdje dobra kapljica zaista cijeni i da nema nikakve krize", pisalo je u uvodu članka dnevnih novina Večer iz travnja 1939. oslikavajući tadašnji društveni život Zagrepčana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+