I to ima rok trajanja? 12 stvari za koje to nikad ne bi pomislili

Kad pomislimo na rok trajanja, obično podrazumjevamo hranu i piće, no postoji puno više stvari u domaćinstvu čiji životni vijek nije 'zauvijek'. Otkrijte koje su one te što biste već danas trebali baciti

<p>Većina ljudi će oprezno pristupati mlijeku otvorenom nekoliko dana ili pak salami koja je u hladnjaku poprimila neobičan miris, no nikad ne bi pomislili kako puno stvari koje nas okružuju imaju svoj rok trajanja te ih nakon toga treba baciti. </p><p>Ovo može isteći?</p><p>Tipično se brinemo samo o rokovima trajanja hrane koju kupite u trgovini. No, vjerovali ili ne, zapravo postoje datumi isteka za stvari koje i vi ne jedete. Oni su namijenjeni da vas zaštite ili osiguraju da će proizvod i dalje raditi, zato ih nemojte ignorirati, piše <a href="https://www.rd.com/list/surprising-expiration-dates/?trkid=soc-rd-facebook">RD</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za dom</strong></p><h2>Auto sjedalice</h2><p>Autosjedalica doslovno može spasiti život vašeg dojenčeta ili djeteta, pa biste se trebali pobrinuti da je ispravno instalirana i da ne prođe svoj datum isteka. Da, svaka autosjedalica ima datum isteka i obično je otisnut na dnu sjedala. Dugovječnost autosjedalice ovisi o datumu proizvodnje i marki. Primjerice, Graco i Britax autosjedalice imaju rok trajanja od šest do deset godina.</p><h2>Motorno ulje</h2><p>Nema ništa loše u tome da se opskrbite motornim uljem kad vidite akciju ali imajte na umu da ono obično gubi svoja svojstva nakon pet godina, stoga ga nemojte gomilati te predugo skladištiti. U tom se trenutku ulje može početi odvajati i postojanost se mogla mijenjati, ugrožavajući njegove performanse. </p><h2>Vrećice čaja</h2><p>Ako pijete čaj samo kad ste bolesni, vrećice čaja u vašoj smočnici možda neće biti toliko snažne kao kad su bile svježe, kažu stručnjaci. Iako čaj neće nužno pokvariti, prema proizvođačima može izgubiti kvalitetu nakon otprilike dvije godine.</p><h2>Sunčane naočale</h2><p>Ne zamarajte se traženjem malenog datuma otisnutog na vašim naočalama - nećete ga pronaći. Ali bilo bi korisno da možete. Osim što štite oči od sunčevih sjaja, sunčane naočale blokiraju štetne UV zrake koje bi mogle uzrokovati rak ili mrenu. Nažalost, naočale za sunce postaju manje učinkovite u blokiranju UV svjetla kako vrijeme prolazi, prema istraživačima sa Sveučilišta u Sao Paulu, dijelom zbog uobičajenog trošenja koje mogu ogrebati leće. Ono obično dolazi nakon nošenja 2 godine, kad ih je poželjno zamijeniti.</p><h2>Boja</h2><p>Velik broj ljudi u garaži ili šupi čuva ostatke boje od ličenja zidova i drugih radova u kući. Vjerojatno na njima nećete vidjeti datum isteka, ali to ne znači da možete očekivati ​​da ćete vidjeti iste rezultate kad ih ponovno upotrijebite. Zapravo, stručnjaci preporučuju bacanje bilo koje boje koja stoji otvorena dvije do četiri godine. Neotvorena boja na bazi ulja ostat će dobra oko 15 godina, a boja na bazi lateksa ostaje dobra oko deset godina. Bez obzira na vrijeme, uvijek bacite boju koja je pljesniva, isušena ili sadrži komade.</p><h2>Pasta za zube</h2><p>Pasta za zube nije dobar kandidat za kupnju u rinfuzi i skladištenje, iako rok trajanja cijevi ovisi o proizvođaču i marki. Na primjer, zubne paste Colgate općenito su dobre samo dvije godine od datuma proizvodnje. </p><h2>Sapun</h2><p>Očekujete da će vas sapun očistiti, ali možda neće učiniti sjajan posao ako je prošao svoje najbolje godine. Neki tvrdi sapuni imaju rok trajanja, ali onima koji nemaju, stručnjaci preporučuju da ih čuvaju najviše tri godine. Znakovi starog sapuna uključuju suhoću i pukotine.</p><h2>Vodikov peroksid</h2><p>Ta tamna bočica ima iznenađujuće kratak rok trajanja. Neotvorena, bit će dobra otprilike tri godine, ali gubi na snazi ​​otprilike šest mjeseci nakon što otvorite poklopac i izložite ga zraku. Ako raspravljate hoćete li zamijeniti staru bocu, ulijte malo u sudoper; znat ćete da je još uvijek dobra ako se javljaju mjehurići.</p><h2>Tenisice za trčanje</h2><p>Što više vježbate u paru cipela, to se amortizacija više troši, što znači da nećete moći trčati tako učinkovito i može se povećati rizik od nastanka ozljeda. Većina postolara preporučuje zamjenu para nakon što ste u njima pretrčali 300 do 600 kilometara. </p><h2>Kacige</h2><p>Kao jedina stvar koja stoji između vas i gadne ozljede glave, kaciga mora biti u vrhunskom stanju. Ali stara kaciga koja je bila izložena raznim vremenskim uvjetima možda neće pružiti zaštitu koja vam je potrebna. Sol u znoju može nagrizati materijale kacige, a sunce uzima danak i na plastici. Ozbiljni biciklisti i motoristi bi trebali svake dvije godine zamijeniti kacigu, dok oni koji je nose povremeno mogu pričekati do četiri godine.</p><h2>Sprej protiv insekata</h2><p>Nemojte se šokirati ako ipak završite s ubodima komaraca nakon što se poprskate sredstvom protiv insekata koje ste kupili prije par godina. Sve dok ga čuvate od velike vrućine ili hladnoće, trajat će oko tri godine. Nakon toga proizvod se počinje polako razgrađivati ​​i neće biti toliko učinkovit. Ako se ne možete sjetiti kada ste kupili bocu, možda bi vam bilo bolje da je kupite novu.</p><p><strong>POGLEDAJTE 3. EPIZODU FIRME:</strong></p><p>. </p>