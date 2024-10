I toga je bilo: Slomio je nogu, a greškom mu ugradili pacemaker

Umjesto gipsa na nozi, dobio je pacemaker. Koji mu ne treba. I to u Beču. Naš čovjek, kako je pisao tog 18. listopada 1982. Večernji list na zadnjoj stranici novine, Milorad Jovanović, u Beču je živio punih 14 godina radeći na groblju. Četiri mjeseca prije poskliznuo se u kupaonici i slomio nogu, a kako se onesvijestio, Večernjakovom reporteru koji ga je posjetio, rekao je da se od tada ničega ne sjeća.

Na srcu nikad nije bolovao. Nakon pada u bolnici su mu istezali nogu s opterećenjem od 7,5 kilograma, a poslije kad je krenulo nabolje dva su ga puta operirali. Oporavljao se sve dok jednog dana bolničar nije došao po njega.

Foto: PROFIMEDIA

"Ništa me nije pitao. Ubacili su me u operacijsku dvoranu, prekrili oči, i onda sam osjetio kako mi sijeku desnu dojku. Mislio sam, krv mi se zgrušala od prethodnih operacija...", pričao je tad Jovanović. No ispostavilo se da je riječ o gadnoj pogrešci jer je tek onda nastala prava strka. Ponovno su ga operirali, točnije izvadili mu ugrađeni pacemaker. Svi su šutjeli i okretali glavu, a Jovanović nije mogao opravdati tako dugo bolovanje. Po njima, zabilježene su samo dvije operacije na nozi...

No žalio se i dobio priznanje o pogrešci, ali ožiljak na srcu ostao mu je kao gorka uspomena. Četiri mjeseca nitko nije pitao za njega. Tad je njegova susjeda sve ispričala Kronen Zeitungu, pa su ga u bolnici na kontrolama primili puno ljubaznije. I bečki listovi raspisali su se o ovom slučaju zataškavanja i postupanja s bolesnicima kao da su komad drva. Pitali su se "što se zbiva u bečkim bolnicama", čak su se spominjale i druge pogreške, ali Jovanovićev slučaj ipak je ispao - najdrastičniji.

BBC financirali građani

Najveća korporacija za emitiranje radijskog i televizijskog programa u svijetu, BBC, osnovana je 18. listopada 1922. godine. Pet godina kasnije postala je javna televizija koju financiraju građani.

Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

Imao je čak 1093 patenta

Thomas Alva Edison umro je 18. listopada 1931. godine. Američki izumitelj i tehničar najpoznatiji je po izumu mikrofona, megafona i žarulje s niti od ugljena. Prijavio je 1093 patenta.

