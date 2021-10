Kako bi uživala u svojoj prvoj bračnoj noći, Leila Morgan (34) iz Bristola odlučila je operacijom sašiti himen kako bi ponovno mogla 'postati djevica'.

Listajući Instagram, Leila je stalno nailazila na fotografije njezinih prijateljica koje su već dugo u vezama ili imaju muževe. Toliko ih je bilo oženjeno ili zaručeno, a ona je shvatila da je jedina iz svoje grupe prijatelja koja je još uvijek sama. To ju je jako rastužilo.

Kozmetičarka, koja je od svoje 15. godine imala prilično šarolik spolni život odlučila se prijaviti na aplikacije za upoznavanje u misiji da napokon pronađe nekoga s kim će provesti budućnost.

- Imala sam divlji ljubavni život od kad sam izgubila nevinost sa 15 godina, i iskreno, cijeli sam život bila vrlo seksualno aktivna, odlazila sam čak i na svingerske zabave. Ali ipak, važno mi je da se skrasim i imam obitelj - priznala je Leila.

Leila je tražila nekog posebnog, a na internetu je upoznala Mikea (35) iz Surreya, i tada je znala da je upoznala muškarca svojih snova.

- Imali smo toliko toga zajedničkog, a osim toga imala sam osjećaj kao da se poznajemo oduvijek. Putovanja, hobiji, hrana i naša ljubav prema psima bili su nevjerojatni, ali naš smisao za humor i emocionalna kompatibilnost učinili su nas srodnim dušama. Jedina razlika je bila u tome što je Mike imao samo dvije seksualne partnerice. Dok sam ja bila vrlo samouvjerena i seksualno iskusna, on je bio vrlo nevin kad je u pitanju seks. Bila sam iskrena s njim od početka u vezi svoje seksualne povijesti i to ga je, mogu reći, pomalo uznemirilo. Bili smo samo na četiri spoja i nismo čak ni spavali zajedno kad me Mike zaprosio, na što sam odmah rekla 'da' - ispričala je Leila.

Leila se htjela ponovno osjećati kao djevica prilikom prvog seksa s MIkeom pa je odlučila istražiti operaciju rekonstrukcije himena.

- On je moja srodna duša i htjela sam da naš prvi seksualni odnos bude kao prvi i tada sam odlučila postati ponovno djevica. Himenoplastika je dostupna u mnogim klinikama u Velikoj Britaniji - rekla je.

Himenoplastika se radi u lokalnoj anesteziji i traje oko 30 minuta. Rekonstrukcija režnjića himena i povezivanje režnjića radi se posebnim kirurškim koncem koji se sam otopi kroz dva tjedna. Oporavak je kratak, higijena spolovila održava se normalno i svakodnevno. Od spolnih odnosa treba se ustezati 3 tjedna. Tijekom prvog spolnog odnosa doći će do manjeg krvarenja – isto kao i prilikom prvog spolnog odnosa u životu.

- Vrijedit će svakog novčića. Izgubit ću nevinost zbog muškarca svojih snova, iako će biti bolno kao i prvi put, ali učinit ću sve da moja prva bračna noć bude tradicionalna i romantična - kaže Leila koja uzima kredit za operaciju.

- Da budem iskren, uzbuđen sam što ćemo voditi ljubav na našu prvu bračnu noć - dodao je Mike, piše The Sun.