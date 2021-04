Svaki proizvod za čišćenje i njegu lica je različito formuliran kako bi riješio različite probleme, od čišćenja do vlaženja kože. Tijekom dana koža je osjetljivija na štetne sunčeve zrake i onečišćenja, čak i ako ste u zatvorenom ili nosite masku. Stoga je ulaganje u sredstva za čišćenje, pilinge, kreme za sunčanje i hidratantne kreme najbolja stvar za dnevnu njegu lica.

1. Prvo čišćenje

Započnite dan s nježnim sredstvom za čišćenje koje najbolje odgovara vašem tipu kože. Za pranje lica idealno je koristiti mlaku ili hladnu vodu. Nježno nanesite sredstvo za čišćenje na lice, zatim ga trljajte kružnim pokretima i dobro isperite.

2. Piling mrtvih stanica

Piling je postupak uklanjanja mrtvih stanica koji smanjuje šanse za pojavu mitesera. Ukoliko imate osjetljivu, masnu ili kožu sklonu aknama, ako ne koristite pravi proizvod piling kože mogao bi imati štetne učinke. Odlučite se za nježni piling kojeg možete koristiti svakodnevno i koji neće oštetiti vašu kožu. Piling bogat vitaminima E i B5 toplo se preporučuje jer održava kožu mekom, zdravom i hidratiziranom u svakom trenutku.

Kada radite piling pomičite prste u manjim, užim krugovima, ne duže od minute. Isperite i nježno osušite. Prije upotrebe proizvoda napravite test.

3. Hidratiziranje

Hidratiziranje je važan korak u svakoj njezi kože i njega nikako ne smijete preskakati. Nanesite hidratantnu kremu dok je koža malo vlažna kako bi se proizvod bolje upio. Tijekom ljeta izaberite laganu hidratantnu kremu, osim ako vam je koža pretjerano suha.

4. Krema za sunčanje

Krema za sunčanje trebala bi biti zadnji korak u vašoj dnevnoj rutini njege kože jer je to najvažniji proizvod za njegu kože od svih. Potrebno ga je nanijeti nakon hidratantne kreme jer pruža zaštitu od UVA i UVB zraka. Naša je koža osjetljiva na oštećenja od UVA i UVB zračenja koja mogu dovesti do preranog starenja. U idealnom slučaju, krema za sunčanje na bazi gela dobra je za sve tipove kože i može se koristiti svakodnevno i nanositi svakih četiri do pet sati ili nakon pranja lica.

Noćna njega lica

Dok spavate, koža se oporavlja i popravlja, tako da ne smijete preskočiti noćnu njegu kože lica.

Započnite s dvostrukim čišćenjem

Kako bi eliminirali dnevnu prljavštinu, ulje i šminku, dvostruko čišćenje u noćnoj rutini može pomoći. Upotrijebite pjenasto sredstvo za čišćenje lica za uklanjanje nečistoća, ulja i šminke koje sadrži kompleks vitamina koji će preko noći nahraniti kožu.

Ne propustite hidratantni losion ili hidratantnu kremu

Bez toga ne smijete otići na spavanje. Hidratantne kreme i losioni sadrže formulu koja stvara zaštitni sloj na koži koji sprječava isparavanje vode dok spavate. Koristite hidratantne kreme s prirodnim sastojcima koji obogaćuju kožu tijekom noći tako da vaša koža bude mekana. To može biti izuzetno korisno u održavanju ukupnog zdravlja vaše kože, piše news 18.