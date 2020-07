Koji je najbolji, a koji najgori posao za tvoj horoskopski znak?

Astrologinja kaže kako je 2020. godine idealna za to da razmislite o tome koja vam vrsta karijere i poslova leži, a koji ne, jer će pandemija korona virusa mnoge natjerati da mijenjaju karijeru

<p>Ovo je vrijeme za prekvalifikaciju ili barem pripreme za promjenu posla, budući da su uslijed pandemije korona virusa milijuni ljudi ostali bez posla.</p><p>Rose Smith, vodeća australska astrologinja, otkrila je koji su poslovi, odnosno koja vrsta karijere, pogodni za određene znakove. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kavi su radnici pojedini horoskopski znakovi</p><p>- Ekonomske posljedice od pandemije korona virusa osjećat će se još godinama, tako da je sada vrijeme da napravite plan za novu karijeru, u čemu vam mogu pomoći odrednice astrološkog znaka. Na primjer, zemljanim znakovima njihov posao je osobito važan, prvenstveno zbog novca. Oni su marljivi i odgovorni, posao obavljaju predano čak i u kriznoj situaciji, pa će u vrijeme pandemije vjerojatno biti dobri radnici i uspješni u svome poslu, kaže. </p><p>- S druge strane, vodeni znakovi trebali bi prizemljiti svoje emocije i ne dopustiti im da ih nadvladaju. Godina će im biti uspješna ako uspiju ostati prizemljeni, dok bi zračni znakovi mogli prosperirati. Naime, oni vide priliku tamo gdje ju nitko drugi ne bi tražio i vidio, pa će znati iskoristiti i ova loša vremena - kaže astrologinja. </p><p>Evo na koje poslove i koju karijeru se ove godine trebate orijentirati:</p><h2>Bik: 19. travnja - 20. svibnja </h2><p><strong>Najbolji poslov</strong>i: </p><p>- Poslovi u građevinarstvu - nadzornik radova ili rukovoditelj projekata<br/> - Kulinarstvo: Karijera kuhara ili voditelja restorana<br/> - Glazbena industrija: Snašli bi se kao organizatori koncerata, kazališnih predstava i slično, te kao promotiri i agenti za odnose s javnošću i promociju<br/> - Umjetnička karijera: Mogli bi biti dobri dizajneri interijera ili kuća, odnosno arhitekti </p><p><strong>Najgori poslovi: </strong></p><p>- Svi oni u kojima im drugi često govore što treba raditi<br/> - Poslovi koji zahtijevaju empatiju, poput rada u savjetovalištima ili socijalnih radnika<br/> - Poslovi u medicini koji su direktni rad s pacijentima<br/> - Poslovi koji zahtijevaju puno strpljenja </p><h2>Djevica: 23. kolovoz - 22. rujna </h2><p><strong>Najbolji poslovi:</strong> </p><p>- Poslovi vezani uz medicinu, kao što su nutricionist ili osoba koja se bavi akupunkturom<br/> - Poslovi u financijskoj industriji<br/> - Poslovi koji se rade u prirodi, poput farmera ili rendžera <br/> - Upravitelji koji odgovaraju za organizaciju<br/> - Statistika, matematika i općenito poslovi koji zahtijevaju računanje</p><p><strong>Najgori poslovi:</strong> </p><p>- Kreativna industrija - mogu biti vrlo neuredni umjetnici<br/> - Posao s instalacijama i vodovodom<br/> - Posao bez rokova i rasporeda <br/> - Poslovi koji uključuju nepredvidivost i puno kaotičnih detalja<br/> - Poslovi u kojima perfekcija nije poželjna </p><h2>Jarac: 21. prosinca - 21. siječnja</h2><p><strong>Najbolji poslovi: </strong></p><p>- Financijsko planiranje, pravna ili računovodstvena karijera<br/> - Poslovi u kojima hitno treba pomagati ljudima: poput policijskog posla, vatrogastva ili hitnih službi<br/> - Poučavanje, posebno pojmovi na visokoj razini<br/> - Karijera u znanosti<br/> - Generalni direktor velikog poduzeća<br/> - Poslovni analitičar</p><p><strong>Najgori poslovi: </strong></p><p>- Poslovi u kojima se ne traže predanost i odgovornost prema ciljevima<br/> - Poslovi bez mogućnosti napredovanja, jer su Jarci ambiciozni<br/> - Rad s ljudima koji su dezorganizirani ili im nedostaje samodisciplina<br/> - Poslovi bez strukture ili pravila<br/> - Poslovi gdje je potrebno puno empatije ili međuljudske komunikacije</p><h2>Rak: 21. lipnja - 22. srpnja</h2><p><strong>Najbolji poslovi: </strong></p><p>- U industriji pomaganja, poput savjetovanja, skrbi za starije osobe ili osobe s invaliditetom<br/> - Kulinarska karijera ili bilo što povezano s usluživanjem drugih<br/> - Karijera u glazbenoj, kazališnoj ili glumačkoj industriji<br/> - Karijera medicinskog radnika<br/> - Karijera u nastavi <br/> - Savjetovanje, socijalna skrb ili socijalni radnik<br/> - Internetska prodaja, jer Rakovi vole raditi od kuće </p><p><strong>Najgori poslovi: </strong></p><p>- Oni u kojima empatija e emocionalne reakcije nisu primjerene, kao na primjer u vojsci<br/> - Poslovi bez fleksibilnosti, jer žele ravnotežu između posla i obiteljskog života <br/> - Poslovi u kojima racionalnost mora imati prednost nad emocijama, poput zrakoplovnog pilota<br/> - Svaki posao u kojem ne bi smjeli pokazati emocije<br/> - Bilo koji posao u kojem neće osjećati da pozitivno djeluju na druge</p><h2>Škorpion: 23. listopada - 22. studenog</h2><p><strong>Najbolji poslovi:</strong> </p><p>. Privatni detektiv, pregovarač (policijski, na primjer) <br/> - Seksualni terapeut<br/> - Industrija povezana sa smrti - liječnik, patolog<br/> - U poslovima koji promiču provedbu zakona, poput računovođe, revizora<br/> - U upravljanju krizama<br/> - U medicinskoj karijeri, poput kirurga </p><p><strong>Najgori poslov</strong>i: </p><p>- Oni na kojima ponekad ne mogu raditi sami<br/> - Sve što zahtijeva puno strpljenja, jer mogu biti nestrpljivi<br/> - Poslovi koji im ne ostavljaju dovoljno kontrole nad njihovim radom<br/> - Poslovi koji im ne dopuštaju da koriste svoj intelekt i svoju intuiciju<br/> - Bilo koji posao koji im ne dopušta da se izraze u potpunosti</p><h2>Ribe: 19. veljače - 20. ožujka</h2><p><strong>Najbolji poslovi: </strong></p><p>- Ribe su dobri umjetnici, glazbenici općenito kreativci<br/> - Odgovaraju im poslovi koji se temelje na duhovnosti, poput psihičkog čitanja i astrologije<br/> - Alternativno liječenje i neke alternativne uloge u zdravstvu<br/> - Socijalni rad i slična zanimanja<br/> - Bilo koji posao u kojem Ribe mogu dobro iskoristiti svoje sposobnosti slušanja<br/> - Poslovi u ljudskim resursima<br/> - Dizajner za odjeću, nakit, kućni stilist<br/> - Poslovi u neprofitnim organizacijama</p><p><strong>Najgori poslovi:</strong> </p><p>- Poslovi u kojima moraju zatomiti intuiciju i empatiju<br/> - Poslovi u kojima ne mogu koristiti svoju prirodnu kreativnost<br/> - Poslovi koji uključuju konstantan analitički rad<br/> - Poslovi s velikim stresom ili puno vremenskih rokova<br/> - Poslovi s malo ili nimalo interakcije s drugim ljudima<br/> - Pozicije prodaje pod visokim pritiskom s potrebnim kvotama</p><h2>Blizanci: 21. svibnja - 21. lipnja</h2><p><strong>Najbolji poslovi: </strong></p><p>- Snaći će se u novinarstvu i odnosima ss javnošću koji uključuju pisanje ili društvene medije<br/> - Rad u industriji zabave poput pjevanja ili DJ-a<br/> - Rad u oglašavanju<br/> - Rad u nastavi <br/> - Neki znanstveno utemeljeni poslovi jer Blizanci mogu biti dobri govornici<br/> - Karijere temeljene na putovanjima, poput blogera, turističkog radnika</p><p><strong>Najgori poslovi: </strong></p><p>- Oni u kojima se kreativnost i samoizražavanje sputavaju<br/> - Poslovi koji uključuju stroge rasporede i ne dopuštaju fleksibilnost<br/> - Dosadni poslovi ili oni s napornim ili ponavljajućim zadacima<br/> - Nesocijalni poslovi, oni u kojima se ne komunicira s ljudima </p><h2>Vaga: 22. rujna - 22. listopada</h2><p><strong>Najboplji poslovi: </strong></p><p>- Odnosi s javnošću<br/> - Rad u modnoj ili kozmetičkoj industriji<br/> - Posredovanje ili pregovaračka karijera<br/> - Životni treneri, savjetnici i odvjetnici jer vide mnoge strane jedne situacije<br/> - Styling ili ukrašavanje<br/> - Bilo koja industrija u kojoj je estetika važna<br/> - Javni govor ili zastupanje<br/> - Industrija vjenčanja</p><p><strong>Najgori poslovi:</strong></p><p>- Oni u kojima brzo treba donijeti odluke i poslovi sa stresnim rokovima<br/> - Poslovi gdje se moraju nositi s lošim higijenskim ili prljavim uvjetima<br/> - Rad s ljudima koji su nepošteni ili manipulativni<br/> - Industrija ili radna mjesta u kojima dominira jedan spol ili pristranost prema nekoj kategoriji ljudi</p><h2>Vodenjak: 21. siječnja - 20. veljače</h2><p><strong>Najbolji poslovi: </strong></p><p>- Humanitarni poslovi koji se bave konceptima 'velike slike'<br/> - Znanstveno utemeljene karijere, poput meteorologije, komunikacije ili elektronike<br/> - Pionirstvo na novom polju ili inovacija<br/> - Inovativni poslovi koji uključuju tehnologiju<br/> - Posao koji uključuje borbu protiv statusa quo, s buntom protiv trenutnog sustava<br/> - Sve što uključuje internet<br/> - Posao u kojem radite različite stvari svaki dan</p><p><strong>Najgori poslovi: </strong></p><p>- Rad u poslu sa strogim pravilima i postupcima<br/> - Poslovi u kojima je puno samoizražavanja<br/> - Posao u kojem ste uvijek okruženi ljudima i to uvijek istim ljudima (Vodenjaci trebaju malo vremena za samostalan rad) <br/> - Poslovi gdje je potrebno puno empatije ili suosjećanja<br/> - Poslovi prepuni rutine i dosade, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8563319/Astrologer-reveals-perfect-job-star-sign.html">Daily Mail.</a></p><h2>Ovan: 20. ožujka - 19. travnja</h2><p><strong>Najbolji poslovi</strong>:</p><p>- Poduzetništvo<br/> - Odnosi s javnošću<br/> - Vojna služba (ili druga sporedna karijera)<br/> - Natjecateljski sportovi<br/> - Vodeće uloge<br/> - Poslovi koji uključuju kreativnost<br/> - Poslovi u kojima se dani razlikuju<br/> - Poslovi koji uključuju rizik i oslanjanje na instinkte</p><p><strong>Najgori poslovi: </strong></p><p>- Dosadan i ponavljajući rad<br/> - Rad u izolaciji<br/> - Sjedeći posao ili nedovoljno kretanje na radnom mjestu<br/> - Poslovi u kojima morate slijediti pravila koja nemaju smisla. </p><h2>Lavovi: 23. srpnja - 22. kolovoza</h2><p><strong>Najbolji poslovi: </strong></p><p>- Odnosi s javnošću - bilo što što uključuje motivirajući govor ili pak osobu koja je 'lice' organizacije<br/> - Gluma - scena, film, TV ili osoba koja radi za društvene medije<br/> - Vodeće uloge poput izvršnih direktora<br/> - Poslovi koji uključuju 'reflektore', posebno tamo gdje su potrebni ljudi koje će pratiti <br/> - Karijere koje uključuju velikodušnost, poput dobrotvornih organizacija ili vodećih uloga u socijalnim uslugama</p><p><strong>Najgori poslovi: </strong></p><p>- Rad u izolaciji jer Lav voli publiku<br/> - Poslovi u kojima nema ovlasti do značajnih promjena<br/> - Poslovi s izazovima koji su ili nepremostivi ili ne daju dovoljnu stimulaciju<br/> - Poslovi koji ometaju potrebu za neovisnošću</p><h2>Strijelac: 21. studenog - 21. prosinca</h2><p><strong>Najbolji poslovi: </strong></p><p>- Pisanje, podcasting ili javljanje uživo s različitih mjesta<br/> - Marketing<br/> -. Rad na otvorenom ili putovanja<br/> - Sve gdje radite s osjećajem slobode<br/> - Poslovi koji zahtijevaju dobre vještine ljudi<br/> - Vodeće uloge<br/> - Nastava</p><p>Najgori poslovi </p><p>- Rad od 9 do 5 u uredu bez ikakvih pauzi i izlazaka <br/> - Posao s prekomjernom količinom pravila i propisa<br/> - Poslovi s mnoštvom odgovornosti ili stresa <br/> - Poslovi u kojima je potrebno strpljenje </p>