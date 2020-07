Horoskop i samopouzdanje: Svi znakovi imaju svoju slabu točku

Po Zodijaku, stvari oko kojih smo nesigurni predodređene su karakterom koji je pod utjecajem zvijezda. I dok neki imaju problema sa samopouzdanjem radi svoje okoline, drugi pak imaju unutarnje probleme

<p>Život je pun promjena, nekih dobrih, a nekih loših. Dakle, nije čudo što ne možemo uvijek imati potpunu kontrolu nad svojim emocijama. Samopouzdanje započinje iznutra, a svatko doživi situaciju kad ono nije na visokoj razini.</p><p>Naučiti kako izgraditi samopoštovanje je težak posao, ali onaj koji se doista isplati. A vaš horoskopski znak je sjajan način da prepoznate svoje slabe točke i poradite na njima.</p><p>Pogledajte video:</p><h2>Ovan</h2><p>Kao jedan od najsamopouzdanijih znakova horoskopa, mnogi ljudi pretpostavljaju da oni nemaju slabu točku. Unatoč svojoj otvorenosti i lakoći nastupanja pred drugima, Ovnovi nisu imuni na osjećaj manjka vrijednosti. Vrlo su natjecateljski raspoloženi i stalno teže boljem, zbog čega dolazi do usporedbe s drugima. Tada se znaju osjećati loše ako misle da su drugi bolji, ljepši, uspješniji, bogatiji ili pametnije postupaju. Ono što u tim trenucima ne shvaćaju je da ljudski životi i iskustva nisu usporedivi te da je najvažnije biti zadovoljan s onim što imamo i za što smo se borili.</p><h2>Blizanci</h2><p>Komunikativni i nasmijani, mogu djelovati kao da uopće nemaju brige, no slaba točka samopouzdanja ovog znaka su izazovi u školi, fakultetu, na poslu i sličnim stvarima. Budući da se ponose svojom inteligencijom i idejama, teško im pada kad ih netko drugi prosuđuje ili ocjenjuje, osobito ako ne prođu dobro na tom sudu. Ono što bi trebali je uvijek imati na umu stvari koje im odlično idu te osvijestiti da ne postoji čovjek kojem sve ide te se znanje uvijek može dodatno izgraditi.</p><h2>Rak</h2><p>Pripadnici ovog znaka najmanje samopouzdanja osjećaju na polju emocija, jer sebe često procjenjuju kroz oči drugih i ono što oni misle o njima. Tako, kad im se neki odnos raspadne, s njim odlazi i dio samopouzdanja Raka. Važno je uspostaviti prijateljstva i odnose, ali vrijednost se ne temelji na onome što drugi misle o vama. Samopoštovanje počinje iznutra. Iako biste se trebali okružiti s ljudima koji vas nadopunjuju, na vama je da konačno stojite sami i samopouzdani.</p><h2>Lav</h2><p>Pripadnici ovog znaka vođe su svog čopora navikle da ih drugi gledaju, slijede i na njih se oslanjaju, no upravo se time služe da bi povremeno sakrili vlastite nesigurnosti. Njihov nedostatak samopouzdanja često je povezan sa strahom od odbijanja - brinu hoće li se svidjeti s njima i hoće li ih prihvatiti. Krivi ste što isključujete druge iz straha da će oni to učiniti prvi, što bi teško podnijeli. No, time si zatvarate brojna vrata, prilike i iskustva.</p><h2>Vaga</h2><p>Pripadnici ovog znaka preziru sve što unosi nemir u njihov isplaniran i organiziran život. Sve što čini da se osjećate neodraslo nekoj situaciji izaziva probleme s vaši samopouzdanjem pa se preispitujete jeste li negdje pogriješili, važete svoje odluke, ciljeve i postupke. Iako je takva samokritičnost nekad poželjna, ono može i učiniti da se osjećate loše. Važno je da naučite zaboraviti loše trenutke i sami sebi oprostiti što ste samo čovjek koji ponekad griješi.</p><h2>Škorpion</h2><p>Vi ste stručnjak za prikrivanje vlastitih nesigurnosti do te mjere da nitko oko vas ne misli da ih imate. Mrzite osjećaj ranjivosti i često odbijate razmišljati o problemima s vlastitim samopouzdanjem, umjesto da na njima radite. To samo stvara više problema jer puno vaše samovrijednosti dolazi iz prikrivanja tuge i ogorčenosti prema prošlim situacijama. Ono što je najvažnije je da naučite okrenuti se samo prema naprijed, u budućnost.</p><h2>Strijelac</h2><p>Generalno pripadnici ovog znaka nemaju česte probleme sa samopouzdanjem, no oni se mogu javiti kad se povežu s pogrešnim ljudima, koji im samopouzdanje ruše. Bilo da je riječ o toksičnom roditelju, partneru ili prijatelju, takav odnos im umanjuje samovrijednost te su izrazito kritički nastrojeni prema sebi, preuzimajući krivnju za sve loše u odnosu. Rješenje? Ukloniti takve negativnosti iz svog života ili se barem od njih udaljiti.</p><h2>Jarac</h2><p>Pripadnici ovog znaka imaju ogromna očekivanja od sebe te se ne zaustavljaju dok ne postignu svoje ciljeve. Iako ih to drži motiviranima, ne znači da su i istovremeno ispunjeni. Pritisak ostvarenja cilja i manjak sreće nakon toga uzrokuje nesigurnost u ispravnost odluka koje su donijeli. Ono što bi im pomoglo je da ponekad prestanu gledati život kao utrku, zastanu i udahnu te si dopuste da samo osjećaju, bez da djeluju.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Pripadnici ovog znaka doista su jedinstveni i vole se isticati. Inovativni i kreativni, imaju i poprilično originalne nesigurnosti. Naime, oni strahuju od toga da će se uklopiti u masu, postati dosadni, obični i bezlični te će im život samo proletjeti, a da će si za to biti sami krivi. Savjet za njih je da se prestanu lažno predstavljati i glumiti u napetim situacijama, već da budu ono što jesu i ponosni na to.</p><h2>Ribe</h2><p>Pripadnici ovog znaka iznimno cijene svoje bližnje i prijatelje te se trude ostvariti što više toplih ljudskih odnosa. To je i odličan sustav podrške, no u životu se događaju i situacije kad se blizak krug ljudi oko nas neminovno smanjuje. Ribe se s tim teško nose i slaba točka njihovog samopouzdanja je preispitivanje sebe u čemu oni griješe, jesu li sami odgurnuli nekog iz svog života i slično. Ono što se trebaju podsjetiti je da je kvaliteta odnosa uvijek bitnija od kvantitete.</p>