Idealne boje za svaku prostoriju

Britanska vodeća stručnjakinja za terapiju bojom, Alison Standish, savjetuje koje boje trebate izabrati u svom domu kako bi imali sretniji život. Savjetuje da vam boja na zidovima bude neutralna

<h2>Ulazna vrata i hodnik: Crna, tamno zelena ili tamno plava</h2><p>- Odaberite crna ulazna vrata, koja će biti elegantna i profinjena, ili tamno zelena, što će im dati osjećaj raskoši i obilja - rekla je Alison.</p><p>Tamno plava je sjajna i za dodavanje autoriteta i strukture vašoj kući. Hodnik povezuje sobe i stoga bi trebao biti u istom tonu.</p><p>- Možete ga obojiti u nježno zelenu boju ili dodati biljke ili slike koje prikazuju prirodu - dodala je Alison.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Blagovaonica: Narančasta</h2><p>Alison je objasnila da duboke narančaste ili terakotne nijanse mogu pomoći da se u vašoj blagovaonici osjećate ugodnije, omogućujući da razgovor teče.</p><p>- Možete odabrati da imate narančastu u prostirkama za stol ili na stolnjaku umjesto na zidu i pazite da osvjetljenje bude suptilno, a ne s plavim nijansama, jer to može potaknuti nervozu i smanjiti ugodu tijekom jela - rekla je.</p><h2>Kuhinja: Žuta</h2><p>- Kuhinje su najbolje kada su obične, ali žute i narančaste nijanse izvrsno pomažu u probavi. Također su povezane s agrumima zbog čega se soba čini svijetlom i svježom - rekla je Alison i dodala:</p><p>- Uređaji u drugoj boji nevjerojatno izgledaju u kuhinji, zajedno s praznim prostorima, jer to goste usmjerava prema boji i pokazuje da se kuhinja koristi za stvaranje vrhunske hrane. Imajte i nekoliko kuharica na polici.</p><h2>Spavaća soba: Ljubičasta ili plava</h2><p>U spavaćoj sobi, gdje bi san trebao biti prioritet, odaberite nježne boje, ali budite kreativni s dodacima.</p><p>- Spavaće sobe mogu biti nježno žute i nježno plave, iako mislim da tamno plava boja na krevetu ili čak duboko ljubičasta čini da se u sobi osjeća luksuz. Da prodajem svoj dom, dodala bih i nekoliko plišanih crvenih jastuka u sobu. Crvena stimulira krv i pojačava seksualnu energiju. To omogućava kupcu da osjeća da soba također podržava tu energiju - kaže Alison.</p><h2>Kupaonica: Plava</h2><p>- Kupaonice su u svom najboljem izdanju kad su plave, jer je to boja antiseptika i čistoće. Uvijek u kupaonicu dodam dašak sjaja s narančastim ili žutim ručnicima, možda gumenom patkom i čašama ili vazom koja je tople boje - savjetuje Alison.</p><h2>Dnevni boravak: Siva, zelena ili plava</h2><p>Ako želite prodati kuću, pokušajte održavati svoj dnevni boravak neutralnim ili se odlučite za nježne sive, nježno zelene ili plave tonove.</p><p>- Tople boje ipak bi trebale biti u zavjesama, jastucima, ukrasima i slikama. Opet, ovo bi se područje trebalo osjećati opuštajuće uz živost, u narančastim, magenta ili žutim bojama. Veliki jastuci također su nevjerojatni za unošenje boja - savjetovala je Alison.</p><h2>Radna soba: Žuta</h2><p>Boje u uredskom prostoru trebale bi omogućiti maksimalnu koncentraciju.</p><p>- Žuta je izvrsna boja za otvaranje uma i pomoć u probavljanju informacija. Printovi i možda žuti jastuk učinit će ovo područje svijetlim i gostoljubivim rekla je za <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8955593/Here-colours-pick-optimise-rooms-according-expert.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>