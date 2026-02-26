Idealno je vrijeme za piling kože: Ključni korak u prijelazu iz zimske u proljetnu rutinu

Stručnjaci ističu kako je ovo idealno vrijeme za piling kože – tretman koji vraća svježinu, sjaj i zdrav izgled. Tijekom zime usporava se prirodni proces obnove stanica, a odumrle stanice nakupljaju se na površini kože, stvarajući osjećaj hrapavosti i zategnutosti.

POGLEDAJ VIDEO: Vesna Lamer

Pokretanje videa... 01:20 Dermatologinja dr. Vesna Lamer objašnjava što su to hiperpigmentacijske mrlje na koži i kako ih spriječiti i tretirati. | Video: Davorin Višnjić/PIXSELL

Zašto je piling važan upravo sada?

Piling, odnosno eksfolijacija, uklanja sloj mrtvih stanica s površine kože i potiče regeneraciju. Rezultat je glađa tekstura, ujednačeniji ten i bolja apsorpcija hidratantnih i hranjivih proizvoda. Bez uklanjanja tog površinskog sloja, serumi i kreme teže prodiru u dublje slojeve kože, što smanjuje njihovu učinkovitost.

Dermatolozi naglašavaju da je prijelazno razdoblje idealno za uvođenje ili pojačavanje eksfolijacije jer koža više nije izložena ekstremno niskim temperaturama, a sunčevo zračenje još nije dosegnulo ljetni intenzitet.

Koji piling odabrati?

Na tržištu postoje dvije osnovne vrste pilinga – mehanički i kemijski.

Mehanički piling sadrži sitne čestice koje fizički uklanjaju odumrle stanice trljanjem.

Kemijski piling koristi kiseline poput AHA ili BHA koje otapaju veze između mrtvih stanica i omogućuju njihovo lakše uklanjanje.

Osobe s osjetljivom kožom trebaju biti posebno oprezne i birati blaže formule, dok masna i mješovita koža često bolje podnosi kiseline. U svakom slučaju, umjerenost je ključ – piling se najčešće preporučuje jednom do dva puta tjedno, ovisno o tipu kože.

Obnova sjaja i priprema za proljeće

Osim što vraća svježinu, piling priprema kožu za nadolazeće razdoblje pojačanog izlaganja suncu. Ujednačenija tekstura omogućuje ravnomjernije nanošenje proizvoda sa zaštitnim faktorom i make-upa, što je osobito važno u proljetnim i ljetnim mjesecima.

Stručnjaci podsjećaju da nakon svakog pilinga kožu treba dodatno hidratizirati i nahraniti, a tijekom dana obavezno nanositi zaštitni faktor. Obnovljena koža osjetljivija je na UV zračenje, pa je zaštita od sunca nezaobilazan korak.

Manje je više

Iako želja za brzim rezultatima može potaknuti češću eksfolijaciju, pretjerivanje može narušiti zaštitnu barijeru kože i izazvati crvenilo ili iritacije. Pravilno dozirana i redovita njega donosi dugoročne rezultate – svjež, blistav i zdrav ten.

Zaključno, prijelaz iz zime u proljeće savršena je prilika za reset beauty rutine. Uvođenjem ili prilagodbom pilinga, koži se daje prilika da zablista u punom sjaju – baš na vrijeme za sunčanije dane koji dolaze.