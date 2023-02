Idealno za doručak: Sir, šunka i povrće, ili jaje zapečeni u tostu

Ako nemate puno vremena za pripremu doručka ili laganog ručka na poslu, dobar izbor može biti topli sendvič, kojeg možete napraviti u tosteru ili mikrovalnoj, odnosno zapeći u pećnici za najviše 15-ak minuta.

Važno je samo voditi računa da pri ruci imate tost ili krišku dvije starog kruha, najbolje integralnog. Kriška nekog topljivog sira, pureće salame i nešto povrća, primjerice nekoliko štapića celera, mrkve, ili paprike narezane na štapiće, dovoljni su za to da spravite fini sendvič, no ne mora to uvijek biti ta jednostavna verzija.

Evo tri recepta za tople sendviče:

1. Tost sa sirom i s povrćem

Foto: Dreamstime

Sastojci (za 1 sendvič)

Priprema:

Složite sir i povrće između dvije kriške tosta, pa dobro pritisnite, kako biste spriječili da se sastojci rasipaju. Stavite u toster i zagrijte 3 do 5 minuta.

2. Zapečeni topli sendviči

Sastojci (za dvije osobe)

Priprema

Naribajte sir što sitnije. Šunku i krastavce nasjeckajte na kockice i sve zajedno pomiješajte s kiselim vrhnjem. Dodajte sol i papar. Narežite kruh i namažite ga nadjevom, pa stavite u zagrijanu pećnicu na 200 stupnjeva i pecite 10 do 15 minuta. Po želji, dodajte malo nasjeckanog češnjaka na vrh sendviča.

3. Jaje u tostu

Foto: Schreenshoot/Youtube

Sastojci (za 2 osobe):

4 šnite tosta

4 do 6 jaja (2 do 3 po osobi)

2 komada topivog sira za tost (alternativno klasični sir, koji se brzo topi kao što su mozzarella ili ementaler)

4 listića pureće šunke

100 g suhog mesa ili tanko rezane slanine

1 mladi luk ili pola glavice crvenog luka

Priprema:

Narežite suho meso ili slaninu na sitne komade. Zagrijte malo ulja na tavici, pa dodajte narezani luk i pržite dok ne omekša. Izvadite luk sa strane, pa na još malo ulja popržite suho meso ili slaninu. Izvadite ju sa strane. U međuvremenu vilicom istucite jaja, pa ih izlijte na mast od slanine, da prekriju tavicu.

Prije nego se zapeku, postavite na jaja dvije kriške tosta, da upiju jaje, pa ih odmah okrenite i zapecite s jajem s jedne strane. Potom nožem pažljivo okrenite jaja s tostom, tako da se kratko zapeku s druge strane.

Na jednu krišku tosta stavite luk, suho meso i sir, pa preklopite jajem sa strane i drugom kriškom tosta. Još malo pecite sendvič sa svake strane, dok ne dobije boju, odnosno dok se sir ne otopi.

Ako koristite mladi luk, njega ne morate peći prije nego što ga složite na sendvič, a dobra alternativa luku može biti i šaka rezanog bijelog zelja.

