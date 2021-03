Uz šarene pisanice, mladi luk i jaja, šunka za uskrsnim stolom nezaobilazna je delicija. Omotana i pečena u kruhu, poseban je i u našim krajevima tradicionalan, gurmanski doživljaj. Većina pekara nudi i pečenje šunke u kruhu, no ona se uistinu na vrlo jednostavan način može pripremiti i kod kuće. Rolane lopatice ili manji komadi sušene šunke najbolji su za pečenje u tijestu od kruha.

Šunka ne smije biti vlažna na dodir jer to znači da se nije dovoljno dugo sušila. Šunku s kosti, tj. buncek, također možete obložiti kruhom. Samo što ona zbog težine iziskuje puno dulje pečenje nego rolane sušene šunke. S njih bi kost bilo najbolje maknuti. Šunka u kruhu peče se toliko sati koliko ima kilograma. Prema želji, šunka se prije pečenja može prokuhati, što će skratiti vrijeme pečenja. No za rolane i sušene šunke do tri kilograma nema potrebe za prethodnim kuhanjem. Šunku dobro operite u toploj vodi i osušite krpom.

Omotana u kruhu, polagano će se “kuhati” u vlastitu soku. U ponudi su rolane šunke s kožom i bez kože, no sve je stvar ukusa. Šunke s kožom su sočnije, više tijekom pečenja namoče unutrašnjost kruha, pa je on mekši i natopljen masnoćom što je šunka pustila. Rolana lopatica ili sušena šunka bez kože ima manje masnoće i bolja je za kuhanje, s dodatkom malo aromatičnih začina; lovorovim listom, zrnima papra i klinčićem. Režite je na deblje kriške te poslužite s mladim lukom, umakom od hrena i jajima.

Klasična priprema uskrsne delicije ne razlikuje se puno od pečenja kruha. Umjesto običnog brašna možete upotrijebiti i integralno ili kukuruzno, a šunku prije zamatanja u tijesto dobro obrišite .

Šunka u kruhu

Sastojci: 1-2,5 kg rolane lopatice ili dimljene šunke, 600 g - 1 kg brašna, kocka svježeg kvasca, 2-3 žličice soli, 2-3 žlice ulja, 2-5 dcl mlake vode

Priprema:

U toploj prostoriji, bez propuha i vlage, razmrvite kocku svježega kvasca. Umiješajte mu nekoliko žlica brašna, nekoliko žlica mlake vode, pokrijte ga čistom krpom i ostavite da se diže 15-ak minuta.

U veću posudu za miješanje kruha uspite više od pola kilograma glatkog brašna. U udubinu koju ste napravili na sredini izlijte dignuti kvas, dodajte dvije-tri žličice soli sa strane, izlijte jednu, dvije žlice ulja, malo mlake vode i kuhačom izmiješajte tijesto. Postupno dodajte ostalu količinu brašna i onoliko vode koliko je potrebno da dobijete ne premekano, ali ni previše žilavo tijesto. Umjesto cijele količine bijeloga glatkog brašna možete dodati i polovicu oštrog brašna ili, još bolje, 1/3 pšeničnog brašna punog zrna. Ono će kruhu dati posebnu mekoću i vlažnost.

Želite li otići korak dalje od klasike, brašnu možete dodati i nasjeckane masline ili napraviti kruh od integralnog brašna. Kuhačom umijesite tijesto, dobro ga izlupajte, sve dok se ne počne odvajati od stijenki posude. Kad postane glatko, već prilično elastično, zatvorite posudu poklopcem ili pokrijte čistom krpom i ostavite na sobnoj temperaturi da se volumen tijesta udvostruči. Za to vrijeme dobro operite šunku i osušite je papirnatim ubrusom.

Prije nego što šunku omotate tijestom, dobro je ohladite. Možete je skuhati i dan prije pa sutradan umijesiti tijesto i staviti je peći. Rolane lopatice u mrežicama, prodimljene ili sušene, nema potrebe prokuhavati i namakati prethodno u hladnoj vodi. S njih samo skinite mrežicu i operite je dobro pod mlazom tople vode te zatim posušite.

Pripremite lim za pečenje i obložite ga aluminijskom folijom. Premažite foliju uljem.

Nakon što se udvostručilo, tijesto premijesite i prebacite na premazanu foliju.

Rastanjite po cijeloj dužini i širini lima te na njega položite šunku.

Omotajte je tijestom i dobro ga pritisnite uz šunku jer se meso ne smije vidjeti te ga omotajte folijom. Nju također premažite uljem kako se ne bi zalijepila za tijesto. Omotajte je tako da je kasnije, tijekom pečenja, možete odmaknuti s vrha.

Zagrijte pećnicu na 200°C i pecite šunku onoliko sati koliko teži. Onu od jednoga kilograma jedan sat, od dva kilograma dva sata itd. Folija će spriječiti da se kruh prebrzo zapeče i zagori. Zadnjih 20-30 minuta odmaknite foliju s vrha kruha kako bi poprimio lijepu zlatno-smeđu boju i hrskavu koricu.

Kad je šunka u kruhu pečena, izvadite je iz pećnice i ostavite da se šunka ohladi u tijestu. Najbolje ju je pripremiti večer prije posluživanja. Kruh će omekšati, šunka će se lijepo ohladiti i dati tanko narezati, a kruh će iznutra biti još sočniji od sokova koje je šunka pustila. Pečenu i ohlađenu šunku režite na ploške s kruhom u kojem se pekla. Ostatke kuhane šunke možete zamotati u nanovo umiješen kruh s tvrdo kuhanim jajima, crnim maslinama, rotkvicama, lukom... Pečenu štrucu narežite na kriške.

Višak soli

Pečete li domaću dimljenu šunku, budite oprezni kako ne bi bila preslana. Bilo bi dobro da je 24 sata prije nego što je pečete namočite u hladnoj vodi koja će iz nje izvući višak soli. Kratko je prokuhajte i dobro posušite.

U lisnatom

Šunku možete omotati i u lisnato tijesto ili neku vrstu prhkoga slanog tijesta. Obvezno je prethodno morate skuhati, a zatim omotati valjkom rastanjenim tijestom.

Začini

U vodu u kojoj kuhate šunku možete dodati i malo bijelog vina, povrća i začina poput lovorova lista i peršina. Jedan od specijaliteta je i dimljena šunka kuhana sa suhim smokvama i lovorovim listom.