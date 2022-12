Zdravo je imati prijatelje: Smanjuju napetost, stres i potiču dobre navike

Baš kao što postoje smjernice o tome koliko vode na dan treba piti, koliko sati spavati, koliko obroka jesti, tako postoje i preporuke o tome koliko je prijatelja za dobro zdravlje uputno imati. New York Times tvrdi da je riječ o između tri i šest bliskih prijatelja. Taj krug bliskih prijatelja može se dodatno širiti u koncentričnim krugovima koji uključuju i druge, ležernije tipove prijatelja. Dokazano je zapravo da su ljudi kognitivno sposobni održavati oko 150 veza odjednom. Ali jesu li sve te veze dobre za nas?

Znanstveno je potvrđeno - a vjerojatno su neki to iskusili i na vlastitoj koži - i da mnogi prijateljski odnosi imaju rok trajanja. Čak do 70% bliskih prijateljstava na neki način završi nakon sedam godina, navodi jedno istraživanje. Međutim, to ne znači da trebamo odustati od sklapanja prijateljstava.

Prijatelji čine život ljepšim

Ljudi su društvena bića i vole stvarati prijateljstva, za koja se, usput rečeno, dokazalo da imaju mnoge zdravstvene dobrobiti. Od smanjenja napetosti i stresa, preko poticanja dobrih navika, izazivanja zadovoljstva i sreće, do smanjenja rizika od depresije, jačanja imuniteta i produljenja života. Prijatelji su, složit ćete se s tim, svijetla strana života.

- Da su ljudi socijalna bića, govori nam podatak da je potreba za bliskošću i povezanosti jedna od osnovnih ljudskih potreba. Iako ona možda nije u jednakoj mjeri izražena kod svakoga, svi imamo neku potrebu kontakta s drugim ljudima. To ostvarujemo kroz bliski i topao odnos s drugima, a kad malo bolje pogledamo, odnosi se nalaze svuda oko nas, u obliku prijateljstava, u obitelji, kroz partnerske odnose, na poslu i zapravo gdje god se nalazimo, trudimo se uspostaviti kontakt s drugim ljudima - objašnjava psihologinja Sara Sigur iz Udruge "Kako si?", koja je u suradnji s Hrvatskim Telekomom, u sklopu istoimenog programa najvećeg domaćeg telekoma napravila YouTube serijal o temama psihološkog zdravlja.

Iako su prava prijateljstva rijetkost te je vrlo teško i bolno prekinuti prijateljstvo, treba imati na umu da prijatelji mogu oplemeniti život, čak i kad se u njemu ne zadrže cijelim njegovim trajanjem.

- Nedostatak odnosa može voditi usamljenosti. Kroz kontakt s drugima dobivamo razumijevanje, podršku i neko mjesto na kojem se osjećamo sigurno i prihvaćeno. Ako malo pogledamo u prošlost, odnosi s drugima na neki su nam način pomagali da preživimo i da se suočimo s izazovima. Danas to možda nije u tolikoj mjeri izraženo, ali svejedno imamo potrebu komunikacije i fizičkoga kontakta - kaže.

Psihologinja dodaje da jednako tako toksični prijateljski odnosi mogu prouzrokovati da se osjećamo usamljenima. Dakle, da se ne bismo osjećali usamljenima, nije potrebno samo biti u odnosu, kakav god on bio, nego se trebamo truditi graditi smisleno i iskreno prijateljstvo ispunjeno međusobnim razumijevanjem i poštovanjem. Jeste li znali da je, prema jednom istraživanju, za razvoj bliskog prijateljstva potrebno u prosjeku oko 200 sati zajednički provedenog vremena, s tim da je, uz kvantitetu, vrlo važna kvaliteta?

Bez obzira na to koliko ste vremena proveli zajedno, kod svakog prijateljskog odnosa u kojem se počnete osjećati loše zapitajte se je li taj odnos nešto u što želite i dalje ulagati ili je riječ o odnosu u kojem tolerirate ponašanja koja vam uzrokuju nelagodu ili štetu. Naravno, nije uvijek lako prekinuti prijateljstvo, pogotovo ako je dugogodišnje, ali otvoren i empatičan razgovor o tome razriješit će sve moguće nesporazume te će podučiti obje strane kako u budućnosti mogu nastaviti bolje i drugačije.

Kako se oporaviti nakon toga?

Mnogi ljudi koji dožive prekid prijateljstva ne dopuštaju sebi "odbolovati" ga jer često podcjenjuju bol koju im taj prekid prouzroči. Baš kao i prekid romantične veze ili poslovnog odnosa, prekid prijateljstva koje je imalo veliko značenje u vašem životu, snažno utječe na čovjeka i sasvim je u redu biti tužan zbog toga. Ne umanjujte bol koju možda osjećate nego dopustite sebi razdoblje prebolijevanja završenog odnosa. Kad prođe neko vrijeme, pokušajte izvući lekciju iz tog iskustva. Budite spremni osvijestiti i prihvatiti što je točno pošlo po krivu - bez obzira na to čija je krivica.

Također, nemojte zaboraviti s vremena na vrijeme pitati svoje bližnje kako se osjećaju jer, čak i ako se vi ne pronalazite u ovom tekstu, možda poznajete nekoga tko prolazi kroz prekid prijateljstva ili tko nije svjestan da bi s nekim zapravo trebao prekinuti toksično prijateljstvo. Blagdani su vrijeme u kojem više nego inače želimo pokazati najdražima da nam je stalo i učiniti da se osjećaju bolje. Ne zaboravite ih zato ovih dana iskreno upitati kako su - možda vas baš sad najviše trebaju.

Iako prekidi prijateljstva mogu biti teški, nemojte zbog toga odustati od mogućnosti izgradnje novih prijateljskih odnosa u budućnosti jer, na kraju dana, imajte na umu da je svaki čovjek po prirodi društveno biće.

- Odnosi s drugima važni su, kako za naše psihičko tako i za naše tjelesno zdravlje. Koliko god mi zapravo možemo i želimo sami, važno je prisjetiti se da zapravo trebamo jedni druge jer smo tako dizajnirani - zaključuje naša sugovornica.