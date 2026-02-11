Obavijesti

U SLAST!

Idealno za doručak! Smoothie bowl s čak 30 grama proteina

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: < 1 min
Idealno za doručak! Smoothie bowl s čak 30 grama proteina

Jutro može biti i slatko i moćno! Ako volite doručke koji su istovremeno ukusni i puni proteina, ovaj proteinski smoothie bowl s bademima i bobičastim voćem pravo je rješenje

S oko 30–35 g proteina po porciji, daje vam energiju za cijeli dan i zasitit će vas bez osjećaja težine. Osim toga, ovaj doručak je vizualno privlačan i super jednostavan za pripremu.

Sastojci za jednu porciju:

  • 1 mjerica (30 g) whey proteina (vanilija ili čokolada)

  • 150 g grčkog jogurta (2–3% masti)

  • 1 srednja banana

  • 100 ml bademovog mlijeka

  • 30 g zobenih pahuljica

  • 10 g badema ili oraha za posipanje

  • 1 žličica chia sjemenki

  • 50 g bobičastog voća (npr. borovnice, maline, jagode)

Priprema:

  • U blender stavite whey protein, grčki jogurt, bananu i bademovo mlijeko. Blendajte dok smjesa ne postane glatka i kremasta.

  • Dodajte zobene pahuljice i kratko izmiksajte da se sjedine sa smjesom.

  • Smjesu prelijte u zdjelicu i posipajte bademima i chia sjemenkama.

  • Na vrh dodajte bobičasto voće za svježinu i dodatnu slatkoću.

Ako želite dodatnih proteina, možete dodati i 1 žličicu maslaca od kikirikija ili još malo proteina u prahu. Ovaj doručak je savršen spoj slatkog i hranjivog, daje energiju, puni proteine i čini jutro jednostavno finim. Idealan je za sve koji žele zdravo, brzo i ukusno započeti dan.

