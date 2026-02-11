Jutro može biti i slatko i moćno! Ako volite doručke koji su istovremeno ukusni i puni proteina, ovaj proteinski smoothie bowl s bademima i bobičastim voćem pravo je rješenje
Idealno za doručak! Smoothie bowl s čak 30 grama proteina
S oko 30–35 g proteina po porciji, daje vam energiju za cijeli dan i zasitit će vas bez osjećaja težine. Osim toga, ovaj doručak je vizualno privlačan i super jednostavan za pripremu.
Sastojci za jednu porciju:
1 mjerica (30 g) whey proteina (vanilija ili čokolada)
150 g grčkog jogurta (2–3% masti)
1 srednja banana
100 ml bademovog mlijeka
30 g zobenih pahuljica
10 g badema ili oraha za posipanje
1 žličica chia sjemenki
50 g bobičastog voća (npr. borovnice, maline, jagode)
Priprema:
U blender stavite whey protein, grčki jogurt, bananu i bademovo mlijeko. Blendajte dok smjesa ne postane glatka i kremasta.
Dodajte zobene pahuljice i kratko izmiksajte da se sjedine sa smjesom.
Smjesu prelijte u zdjelicu i posipajte bademima i chia sjemenkama.
Na vrh dodajte bobičasto voće za svježinu i dodatnu slatkoću.
Ako želite dodatnih proteina, možete dodati i 1 žličicu maslaca od kikirikija ili još malo proteina u prahu. Ovaj doručak je savršen spoj slatkog i hranjivog, daje energiju, puni proteine i čini jutro jednostavno finim. Idealan je za sve koji žele zdravo, brzo i ukusno započeti dan.
