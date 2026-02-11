Idealno za doručak! Smoothie bowl s čak 30 grama proteina

S oko 30–35 g proteina po porciji, daje vam energiju za cijeli dan i zasitit će vas bez osjećaja težine. Osim toga, ovaj doručak je vizualno privlačan i super jednostavan za pripremu.

Sastojci za jednu porciju:

1 mjerica (30 g) whey proteina (vanilija ili čokolada)

150 g grčkog jogurta (2–3% masti)

1 srednja banana

100 ml bademovog mlijeka

30 g zobenih pahuljica

10 g badema ili oraha za posipanje

1 žličica chia sjemenki

50 g bobičastog voća (npr. borovnice, maline, jagode)

Priprema:

U blender stavite whey protein, grčki jogurt, bananu i bademovo mlijeko. Blendajte dok smjesa ne postane glatka i kremasta.

Dodajte zobene pahuljice i kratko izmiksajte da se sjedine sa smjesom.

Smjesu prelijte u zdjelicu i posipajte bademima i chia sjemenkama.

Na vrh dodajte bobičasto voće za svježinu i dodatnu slatkoću.

Ako želite dodatnih proteina, možete dodati i 1 žličicu maslaca od kikirikija ili još malo proteina u prahu. Ovaj doručak je savršen spoj slatkog i hranjivog, daje energiju, puni proteine i čini jutro jednostavno finim. Idealan je za sve koji žele zdravo, brzo i ukusno započeti dan.