Ideja: Ovog proljeća interijer ili vrt ukrasite pampas travom...

Pampas travu ste možda već primijetili u svojem susjedstvu jer dobro uspijeva u našim krajevima iako je prirodno rasprostranjena na području Južne Amerike. To je jedan od najpopularnijih i najromantičnijih ukrasa na vjenčanjima, ali se polako seli u dnevne boravke, sobe, pa i kupaonice.

Pampas travu (Cortaderia Selloana) krase vrlo duga stabljika i raskošni listovi koji plijene pozornost svojim neobičnim oblikom i teksturom. Zbog visine podsjeća malo trstiku, a klasovi mogu biti nježnih nijansi sivo-bijele, srebrne ili ružičaste boje.

Neodoljivo podsjeća na tople ljetne dane pa je s prvim zrakama sunca idealan dodatak u interijerima. Pampas trava je zimzelena trajnica ukrasne trave, a ima dvadeset podvrsta.

Ne traži puno održavanja

Super efekt postiže se ako ovu biljku smjestite u vazu svijetle ili prozirne boje, a zbog svojih dimenzija i raskoši dovoljan je ukras u cijeloj prostoriji.

Busen može narasti do 80 cm, dok listovi rastu i do 120 centimetara. Boje cvijeta mogu biti vrlo raznolike - od srebrno-bijelih pa do maslinastih nijansi, no moguće je nabaviti i biljku s ružičastim cvjetovima.

Ako je želite zasaditi u vrtu, voli sunčanu stranu te mnogo vlage i nahranjenu zemlju. Sjeme je najbolje zasaditi u proljeće, a kod održavanja ne traži mnogo pažnje. Dovoljno je redovito uklanjati suhe listove i cvjetove, a tijekom ljetnih suša treba češće zalijevanje.

S pampasom je manje zaista više

Od nižih zimskih temperatura pampas travu štite dugački listovi. Imajte na umu da ona lako osvaja svojim izgledom i nije teška za održavanje, ali treba je znati kontrolirati. Brzo raste i još brže se širi pa može biti invazivna.

U nekim dijelovima svijeta zbog toga je zabranjena i proglašena korovom. Ipak, nekoliko komada ove egzotične biljke uljepšat će dnevni boravak ili bilo koju drugu prostoriju jer odiše elegancijom i posebnošću.

Ne pretjerujte se količinom, jer dobra stara poslovica “manje je više” jako dobro vrijedi u ovom slučaju. Odlično će se uklopiti u pomalo orijentalne interijere, ali jednako efektno izgleda i u minimalističkim crno-bijelim kombinacijama.