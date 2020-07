Iduće godine i u Europu stiže 'alt steak': Meso iz 3D printera

Kreatori ovog alternativnog odreska konzultirali su se s najboljim svjetskim mesnicama, top chefovima, prehrambenim tehnolozima i stručnjacima za okus

<p>Izraelska tvrtka Redefine Meat sa sjedištem u Rehovotu nedavno je predstavila svoj Alt (alternativni) odrezak - koji ima teksturu, izgled i okus pravog goveđeg odreska, a isprintan je u 3D tehnologiji. Alt odrezak napravljen je od proteina soje i graška, kokosove masti, suncokretovog ulja, prirodnih boja i aroma, a dizajniran je tako da kopira čak i mišićnu strukturu goveđeg komada mesa. Sadrži navodno veliku količinu proteina no kako je baziran na povrću, uopće nema kolesterola.</p><p>Kod izrade Alt odreska Redefine Meat ništa nije prepustio slučaju: za svoj su se novi proizvod konzultirali s najboljim svjetskim mesnicama, vrhunskim kuharima, prehrambenim tehnolozima i stručnjacima za okus. Osim toga, u njegovoj su se izradi vodili s više od 70 ključnih faktora - od strukture mesa, sočnosti i raspodjele masti, pa do okusa koji odrezak ostavlja u ustima.</p><p>Testiranje ovog alternativnog odreska trebalo bi u Izraelu početi već idući mjesec, i to u njihovim vrhunskim restoranima, a plan je da ga se iduće godine predstavi i na europskom tržištu, u restoranima pa onda i supermarketima.</p><p>- Ovo je prvi svjetski 3D odrezak koji stvarno može proći bilo koji test, a možemo napraviti i veliku količinu s jednako (zapravo identično) dobrom teksturom i okusom - rekao je za<a href="https://themedialine.org/life-lines/worlds-first-3d-printed-steak-to-hit-israeli-restaurants-this-year/" target="_blank"> The Media Line</a> generalni direktor i suosnivač Redefine Meata <strong>Eshchar Ben-Shitrit. </strong></p><p>Kako do sad nitko nije napravio ništa slično, Shitrit vjeruje kako bi ovaj izum mogao promijeniti cijelu prehrambenu industriju. </p><p>Redefine Meat prva je tvrtka koja je uz pomoć 3D tehnologije napravila odrezak od povrća koji imitira meso, no ipak nije jedina koja printa svoje prehrambene proizvode. Prije tri godine, Beyond Burger lansirao je svoj 'krvavi veganski burger' napravljen od svježeg goveđeg mesa. </p>