- Trudnoća moje mame je bila uredna, no sve se zakompliciralo na porodu. Pupčana vrpca se omotala oko mog vrata i ostao sam bez kisika. Rodio sam se klinički mrtav i dosta dugo su me oživljavali, no nekako su uspjeli. Tih prvih dana je bilo pitanje hoću li uopće preživjeti - započinje priču o svojem životu Čakovčanin Igor Štefičar (29) koji se pokazao pravim borcem već od prvog udaha.